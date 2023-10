Nasdaq Copenhagen

Date 30.10.2023

Share buy-back programme - week 43

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 195,300 1,007.06 196,679,114 23 October 2023 4,200 981.85 4,123,770 24 October 2023 4,100 972.43 3,986,963 25 October 2023 5,000 936.90 4,684,500 26 October 2023 4,500 919.42 4,137,390 27 October 2023 4,500 931.52 4,191,840 Total under the share buy-back programme 217,600 1,000.94 217,803,577 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 609,910 989.90 602,802,099

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

609,910 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.2 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 34 988 XCSE 20231023 9:03:07.652000 10 987 XCSE 20231023 9:09:36.303130 340 987 XCSE 20231023 9:09:36.303130 18 985,5 XCSE 20231023 9:10:12.071000 16 985 XCSE 20231023 9:17:19.625000 18 982,5 XCSE 20231023 9:18:53.091000 17 981,5 XCSE 20231023 9:22:04.885000 18 980,5 XCSE 20231023 9:22:44.985000 18 982 XCSE 20231023 9:23:05.373000 17 981 XCSE 20231023 9:23:09.260000 17 979 XCSE 20231023 9:23:41.143000 17 976,5 XCSE 20231023 9:27:00.966000 18 974 XCSE 20231023 9:32:01.124000 19 978 XCSE 20231023 9:34:40.184000 50 978,5 XCSE 20231023 9:42:03.528000 9 978,5 XCSE 20231023 9:42:03.528000 28 978,5 XCSE 20231023 9:45:36.682000 17 979 XCSE 20231023 9:47:48.522000 34 980 XCSE 20231023 9:48:40.702000 35 980 XCSE 20231023 9:50:07.960000 18 979 XCSE 20231023 9:53:01.126000 15 978,5 XCSE 20231023 9:54:49.239000 2 978,5 XCSE 20231023 9:54:49.239000 17 978,5 XCSE 20231023 10:00:15.947000 18 978 XCSE 20231023 10:00:15.964000 18 977,5 XCSE 20231023 10:01:57.910000 10 977 XCSE 20231023 10:01:57.943000 8 977 XCSE 20231023 10:01:57.943000 18 979 XCSE 20231023 10:07:13.434000 34 980,5 XCSE 20231023 10:17:17.574000 27 980 XCSE 20231023 10:17:17.778000 7 980 XCSE 20231023 10:17:17.778000 35 980 XCSE 20231023 10:17:17.879000 10 979,5 XCSE 20231023 10:17:45.477000 18 981 XCSE 20231023 10:27:07.302000 12 981 XCSE 20231023 10:27:07.302000 5 981 XCSE 20231023 10:27:07.302000 33 980,5 XCSE 20231023 10:29:28.921000 45 987 XCSE 20231023 10:52:01.402000 3 987 XCSE 20231023 10:52:01.402000 19 987 XCSE 20231023 10:53:00.066000 25 988,5 XCSE 20231023 10:57:53.882000 35 987,5 XCSE 20231023 10:59:31.242000 3 987,5 XCSE 20231023 11:04:23.674000 1 987,5 XCSE 20231023 11:05:09.110000 33 988 XCSE 20231023 11:09:02.568000 34 987,5 XCSE 20231023 11:09:48.210000 33 987 XCSE 20231023 11:09:48.243000 17 987 XCSE 20231023 11:14:38.731000 18 984,5 XCSE 20231023 11:25:17.625000 18 983 XCSE 20231023 11:26:17.732000 18 984 XCSE 20231023 11:26:32.778000 18 984 XCSE 20231023 11:26:41.052000 17 983 XCSE 20231023 11:29:12.879000 18 982 XCSE 20231023 11:30:28.196000 17 981 XCSE 20231023 11:31:06.203000 16 981 XCSE 20231023 11:31:06.203000 17 981 XCSE 20231023 11:33:32.098000 16 980 XCSE 20231023 11:34:41.528000 1 980 XCSE 20231023 11:34:41.528000 17 980 XCSE 20231023 11:35:31.643000 18 979,5 XCSE 20231023 11:37:43.253000 17 979 XCSE 20231023 11:38:28.434000 14 978,5 XCSE 20231023 11:44:00.319000 3 978,5 XCSE 20231023 11:44:00.319000 17 978,5 XCSE 20231023 11:46:35.723000 18 978,5 XCSE 20231023 11:49:13.270000 17 979,5 XCSE 20231023 11:56:22.092000 17 979,5 XCSE 20231023 11:57:14.921000 35 980 XCSE 20231023 12:07:19.590000 34 979,5 XCSE 20231023 12:07:33.658000 10 978,5 XCSE 20231023 12:10:05.058000 8 978,5 XCSE 20231023 12:12:34.935000 10 978,5 XCSE 20231023 12:14:19.537000 8 978,5 XCSE 20231023 12:14:19.537000 34 978 XCSE 20231023 12:14:32.405000 17 980 XCSE 20231023 12:44:59.537000 16 980 XCSE 20231023 12:47:55.539000 18 981 XCSE 20231023 12:55:56.947000 11 982 XCSE 20231023 12:57:36.953000 34 981,5 XCSE 20231023 13:03:50.235000 14 981,5 XCSE 20231023 13:03:50.235000 2 981,5 XCSE 20231023 13:03:50.235000 29 981,5 XCSE 20231023 13:03:50.257000 1 981 XCSE 20231023 13:06:02.188000 32 981 XCSE 20231023 13:07:43.948000 18 981 XCSE 20231023 13:07:43.949000 12 980,5 XCSE 20231023 13:07:43.993000 24 980,5 XCSE 20231023 13:07:43.993000 31 981 XCSE 20231023 13:08:34.079000 5 981 XCSE 20231023 13:08:34.079000 17 980,5 XCSE 20231023 13:08:56.077000 33 980 XCSE 20231023 13:10:00.039000 9 981 XCSE 20231023 13:25:29.792000 24 981 XCSE 20231023 13:25:29.792000 16 981 XCSE 20231023 13:25:29.792000 35 983 XCSE 20231023 13:46:16.507000 17 982,5 XCSE 20231023 13:52:23.049000 33 983,5 XCSE 20231023 13:54:10.167000 2 983 XCSE 20231023 13:54:49.676000 15 983 XCSE 20231023 13:54:49.676000 18 982,5 XCSE 20231023 13:55:58.571000 17 982 XCSE 20231023 13:57:40.707000 17 982 XCSE 20231023 13:57:40.707000 18 981,5 XCSE 20231023 13:59:17.458000 17 981 XCSE 20231023 14:03:47.345000 17 981 XCSE 20231023 14:03:47.345000 17 981 XCSE 20231023 14:04:13.448000 1 981 XCSE 20231023 14:06:34.574000 16 981 XCSE 20231023 14:06:34.574000 17 981 XCSE 20231023 14:09:31.304000 50 982 XCSE 20231023 14:29:24.019000 16 982 XCSE 20231023 14:29:24.019000 9 981 XCSE 20231023 14:35:20.547000 40 981 XCSE 20231023 14:38:56.200000 9 981 XCSE 20231023 14:38:56.200000 16 981 XCSE 20231023 14:38:56.200000 17 981 XCSE 20231023 14:47:48.519000 16 981 XCSE 20231023 14:47:48.519000 21 980,5 XCSE 20231023 14:47:48.580000 13 980,5 XCSE 20231023 14:47:48.580000 50 981,5 XCSE 20231023 14:55:23.057000 34 981 XCSE 20231023 14:55:29.840000 35 980,5 XCSE 20231023 14:59:00.230000 33 981,5 XCSE 20231023 15:04:36.339000 17 981 XCSE 20231023 15:16:04.776000 11 980,5 XCSE 20231023 15:22:39.384000 7 980,5 XCSE 20231023 15:22:39.384000 31 981 XCSE 20231023 15:22:39.405000 16 981 XCSE 20231023 15:23:15.554000 17 980,5 XCSE 20231023 15:23:37.934000 6 980 XCSE 20231023 15:29:04.064000 12 980 XCSE 20231023 15:29:04.064000 17 980 XCSE 20231023 15:29:04.064000 33 980 XCSE 20231023 15:29:50.063000 33 980,5 XCSE 20231023 15:31:20.134000 31 980 XCSE 20231023 15:31:42.264000 2 980 XCSE 20231023 15:31:42.264000 33 980,5 XCSE 20231023 15:36:02.374000 18 981,5 XCSE 20231023 15:40:12.632000 24 981,5 XCSE 20231023 15:40:12.717000 17 981 XCSE 20231023 15:41:12.745000 17 980,5 XCSE 20231023 15:43:26.556000 1 980,5 XCSE 20231023 15:43:26.556000 17 980,5 XCSE 20231023 15:43:26.556000 34 980 XCSE 20231023 15:45:09.946000 36 980,5 XCSE 20231023 15:50:03.781000 35 980 XCSE 20231023 15:51:37.566000 50 980,5 XCSE 20231023 15:51:37.567000 20 980,5 XCSE 20231023 15:58:32.066000 14 980,5 XCSE 20231023 15:58:32.066000 33 980,5 XCSE 20231023 16:05:31.715000 19 981 XCSE 20231023 16:06:27.379000 16 981 XCSE 20231023 16:06:27.379000 18 981,5 XCSE 20231023 16:11:55.882000 16 981 XCSE 20231023 16:12:32.559000 16 981 XCSE 20231023 16:13:31.142000 18 981,5 XCSE 20231023 16:16:33.092000 18 981,5 XCSE 20231023 16:16:33.116000 33 982 XCSE 20231023 16:18:27.725000 17 982 XCSE 20231023 16:23:42.037000 1 982 XCSE 20231023 16:25:26.284000 15 982 XCSE 20231023 16:25:26.284000 2 982 XCSE 20231023 16:26:39.558000 14 982 XCSE 20231023 16:26:39.558000 10 982 XCSE 20231023 16:27:29.676243 672 982 XCSE 20231023 16:27:29.676243 35 982,5 XCSE 20231024 9:06:19.163000 33 981 XCSE 20231024 9:09:51.889000 35 976,5 XCSE 20231024 9:14:34.117000 6 978,5 XCSE 20231024 9:28:29.211000 50 978,5 XCSE 20231024 9:28:29.518000 33 978 XCSE 20231024 9:28:33.512000 34 978 XCSE 20231024 9:28:33.583000 34 977,5 XCSE 20231024 9:29:35.054000 12 977 XCSE 20231024 9:29:38.218000 21 977 XCSE 20231024 9:29:38.218000 16 977 XCSE 20231024 9:29:51.938000 6 975 XCSE 20231024 9:31:15.028000 30 975 XCSE 20231024 9:31:15.029000 17 974 XCSE 20231024 9:32:07.180000 17 972 XCSE 20231024 9:33:03.288000 17 971 XCSE 20231024 9:34:38.315000 35 971 XCSE 20231024 9:35:00.822567 48 971 XCSE 20231024 9:35:00.822606 117 971 XCSE 20231024 9:35:00.822624 48 971 XCSE 20231024 9:35:09.349801 14 971 XCSE 20231024 9:35:09.349801 138 971 XCSE 20231024 9:35:09.349867 47 971 XCSE 20231024 9:35:16.373557 54 971 XCSE 20231024 9:35:16.373653 103 971 XCSE 20231024 9:35:16.373670 12 970,5 XCSE 20231024 9:35:34.192000 5 970,5 XCSE 20231024 9:35:34.192000 17 968 XCSE 20231024 9:41:59.551000 13 966 XCSE 20231024 9:41:59.687000 16 967,5 XCSE 20231024 9:46:21.351000 34 966 XCSE 20231024 9:46:24.110000 17 965 XCSE 20231024 9:47:37.095000 17 964,5 XCSE 20231024 9:47:37.132000 17 966 XCSE 20231024 9:52:14.084000 5 964 XCSE 20231024 9:52:17.454000 6 964 XCSE 20231024 9:54:08.005000 6 964 XCSE 20231024 9:54:08.005000 5 964 XCSE 20231024 9:54:08.005000 33 964,5 XCSE 20231024 9:59:56.531000 17 964,5 XCSE 20231024 10:00:48.297000 17 964,5 XCSE 20231024 10:00:48.314000 17 963,5 XCSE 20231024 10:05:03.764000 18 962,5 XCSE 20231024 10:05:34.328000 17 962 XCSE 20231024 10:09:21.226000 15 964 XCSE 20231024 10:18:26.136000 15 965 XCSE 20231024 10:19:50.791000 2 965 XCSE 20231024 10:21:44.953000 15 965 XCSE 20231024 10:21:44.953000 5 964,5 XCSE 20231024 10:22:35.928000 18 966 XCSE 20231024 10:24:34.649000 18 966 XCSE 20231024 10:27:04.126000 17 965,5 XCSE 20231024 10:27:44.526000 13 966 XCSE 20231024 10:29:43.683000 4 966 XCSE 20231024 10:31:48.962000 13 966 XCSE 20231024 10:31:48.962000 18 965 XCSE 20231024 10:34:24.569000 17 964,5 XCSE 20231024 10:34:50.651000 18 964 XCSE 20231024 10:37:49.166000 17 964 XCSE 20231024 10:37:49.166000 2 971 XCSE 20231024 10:50:54.220000 17 971 XCSE 20231024 10:51:08.739000 18 971 XCSE 20231024 11:00:28.526000 22 971 XCSE 20231024 11:06:09.818000 7 971 XCSE 20231024 11:06:09.818000 17 972 XCSE 20231024 11:09:18.354000 17 973,5 XCSE 20231024 11:22:21.047000 17 973,5 XCSE 20231024 11:25:17.393000 3 973 XCSE 20231024 11:26:48.400000 14 973 XCSE 20231024 11:27:26.273000 1 973 XCSE 20231024 11:27:26.273000 4 973,5 XCSE 20231024 11:42:47.578000 13 973,5 XCSE 20231024 11:43:57.552000 4 973,5 XCSE 20231024 11:43:57.552000 5 973 XCSE 20231024 11:44:03.798000 12 973 XCSE 20231024 11:48:26.306000 5 973 XCSE 20231024 11:48:26.306000 3 974 XCSE 20231024 11:53:07.133000 35 974 XCSE 20231024 11:53:07.133000 6 974 XCSE 20231024 11:53:07.133000 9 974 XCSE 20231024 11:53:07.159000 17 972 XCSE 20231024 11:59:22.115000 1 972 XCSE 20231024 11:59:22.115000 17 972 XCSE 20231024 12:11:10.359000 17 972 XCSE 20231024 12:20:51.960000 33 973 XCSE 20231024 12:21:06.249000 27 973 XCSE 20231024 12:21:06.249000 5 973 XCSE 20231024 12:21:06.249000 29 973 XCSE 20231024 12:21:06.249000 5 972,5 XCSE 20231024 12:22:02.684000 12 972,5 XCSE 20231024 12:22:02.684000 32 972 XCSE 20231024 12:30:09.062000 13 971 XCSE 20231024 12:30:15.953000 5 971 XCSE 20231024 12:30:15.953000 12 971,5 XCSE 20231024 12:35:22.532000 4 971,5 XCSE 20231024 12:35:22.532000 1 971,5 XCSE 20231024 12:35:22.532000 10 972 XCSE 20231024 12:41:37.945000 8 972 XCSE 20231024 12:41:37.945000 17 972 XCSE 20231024 12:41:37.945000 6 972 XCSE 20231024 12:44:39.361000 11 972 XCSE 20231024 12:44:39.361000 4 972 XCSE 20231024 12:47:43.362000 4 972 XCSE 20231024 12:47:43.362000 16 972 XCSE 20231024 12:49:09.361000 9 972 XCSE 20231024 12:52:02.362000 7 972 XCSE 20231024 12:52:02.362000 5 972 XCSE 20231024 12:54:51.152000 11 972 XCSE 20231024 12:54:51.152000 11 972 XCSE 20231024 12:57:28.361000 6 972 XCSE 20231024 13:00:12.192000 14 972 XCSE 20231024 13:01:54.183000 17 972,5 XCSE 20231024 13:06:35.128000 17 971,5 XCSE 20231024 13:08:04.778000 18 970,5 XCSE 20231024 13:08:14.324000 17 970,5 XCSE 20231024 13:10:52.303000 17 970 XCSE 20231024 13:11:50.686000 18 969,5 XCSE 20231024 13:11:50.741000 8 969 XCSE 20231024 13:12:51.033000 10 969 XCSE 20231024 13:12:51.033000 8 968,5 XCSE 20231024 13:15:41.100000 5 968,5 XCSE 20231024 13:15:41.100000 33 970,5 XCSE 20231024 13:27:43.962000 12 970 XCSE 20231024 13:42:46.406000 12 970 XCSE 20231024 13:47:02.407000 12 970 XCSE 20231024 13:47:02.407000 12 970 XCSE 20231024 13:47:02.407000 2 969,5 XCSE 20231024 13:58:15.368000 10 969,5 XCSE 20231024 13:59:51.118000 5 969,5 XCSE 20231024 14:13:26.264000 2 969,5 XCSE 20231024 14:13:26.264000 10 969,5 XCSE 20231024 14:13:26.264000 19 971 XCSE 20231024 14:13:36.828000 16 970,5 XCSE 20231024 14:15:15.206000 1 970,5 XCSE 20231024 14:19:16.228000 16 970,5 XCSE 20231024 14:19:16.228000 12 970 XCSE 20231024 14:26:03.202000 5 970 XCSE 20231024 14:49:36.377000 16 970 XCSE 20231024 14:49:36.377000 12 970 XCSE 20231024 14:49:36.377000 17 970 XCSE 20231024 14:49:36.377000 50 969,5 XCSE 20231024 14:49:43.029000 1 972 XCSE 20231024 15:00:07.720000 1 972 XCSE 20231024 15:09:37.061000 77 972 XCSE 20231024 15:10:26.385000 10 972 XCSE 20231024 15:10:29.584000 43 973 XCSE 20231024 15:12:39.672000 45 973 XCSE 20231024 15:12:39.672000 21 973 XCSE 20231024 15:12:39.672000 21 973 XCSE 20231024 15:12:39.672000 11 973 XCSE 20231024 15:12:39.697000 50 973 XCSE 20231024 15:14:38.690000 49 973 XCSE 20231024 15:15:51.797000 14 973 XCSE 20231024 15:16:44.569000 15 973,5 XCSE 20231024 15:17:27.796000 50 973,5 XCSE 20231024 15:19:09.911000 16 973,5 XCSE 20231024 15:19:09.911000 35 972 XCSE 20231024 15:19:26.021000 33 971,5 XCSE 20231024 15:20:58.659000 16 973,5 XCSE 20231024 15:27:14.330000 40 973,5 XCSE 20231024 15:27:14.330000 35 973 XCSE 20231024 15:29:50.135000 33 972,5 XCSE 20231024 15:30:00.035000 17 971,5 XCSE 20231024 15:34:47.004000 50 971,5 XCSE 20231024 15:35:41.681000 17 971 XCSE 20231024 15:35:41.681000 18 971 XCSE 20231024 15:35:41.733000 15 971 XCSE 20231024 15:39:15.077000 3 971 XCSE 20231024 15:39:15.077000 17 970,5 XCSE 20231024 15:39:18.409000 17 970,5 XCSE 20231024 15:41:12.073000 17 970,5 XCSE 20231024 15:41:12.073000 15 971 XCSE 20231024 15:41:14.242000 33 971 XCSE 20231024 15:41:43.556000 17 970,5 XCSE 20231024 15:43:01.386000 3 971,5 XCSE 20231024 15:47:54.149000 10 971,5 XCSE 20231024 15:47:54.149000 50 972 XCSE 20231024 15:50:52.704000 11 972 XCSE 20231024 15:50:52.714000 1 971,5 XCSE 20231024 15:51:42.120000 52 976 XCSE 20231024 15:58:27.379000 50 976 XCSE 20231024 15:58:27.392000 50 977 XCSE 20231024 15:58:44.498000 6 978 XCSE 20231024 16:00:23.053000 18 978 XCSE 20231024 16:02:38.094000 28 978 XCSE 20231024 16:03:11.325000 67 977 XCSE 20231024 16:03:23.299000 33 977 XCSE 20231024 16:03:23.368000 17 980 XCSE 20231024 16:15:31.025000 17 979,5 XCSE 20231024 16:16:08.842000 18 979 XCSE 20231024 16:19:08.691000 6 979 XCSE 20231024 16:19:08.691000 17 979,5 XCSE 20231024 16:22:19.016000 14 981 XCSE 20231024 16:24:22.632000 17 980 XCSE 20231024 16:24:38.428000 17 979 XCSE 20231024 16:26:54.758000 18 979 XCSE 20231024 16:26:54.762000 24 979,5 XCSE 20231024 16:30:27.846000 18 979 XCSE 20231024 16:32:02.600000 17 977 XCSE 20231024 16:33:12.271000 5 977,5 XCSE 20231024 16:35:08.663000 17 978 XCSE 20231024 16:35:37.185000 8 978 XCSE 20231024 16:36:45.917000 16 978 XCSE 20231024 16:37:20.398000 17 977 XCSE 20231024 16:37:28.038000 17 977,5 XCSE 20231024 16:38:20.041000 8 977,5 XCSE 20231024 16:40:51.156000 8 977,5 XCSE 20231024 16:40:51.156000 16 977,5 XCSE 20231024 16:41:53.397000 17 977 XCSE 20231024 16:41:53.921000 6 978 XCSE 20231024 16:44:01.543000 18 978 XCSE 20231024 16:44:01.572000 13 979 XCSE 20231024 16:44:52.367000 10 980 XCSE 20231025 9:00:54.171000 17 978 XCSE 20231025 9:01:09.151000 17 968 XCSE 20231025 9:01:55.540000 5 968 XCSE 20231025 9:05:07.766598 30 965,5 XCSE 20231025 9:07:36.531804 10 962 XCSE 20231025 9:11:34.437324 5 962 XCSE 20231025 9:11:34.441133 5 962 XCSE 20231025 9:11:34.441389 10 962 XCSE 20231025 9:11:34.446093 150 962 XCSE 20231025 9:11:34.446093 10 962 XCSE 20231025 9:11:34.466275 10 962 XCSE 20231025 9:11:38.233810 5 960,5 XCSE 20231025 9:14:32.495529 5 960,5 XCSE 20231025 9:14:32.495554 5 960,5 XCSE 20231025 9:14:32.495554 60 960,5 XCSE 20231025 9:14:32.495564 5 960,5 XCSE 20231025 9:14:32.495571 45 960,5 XCSE 20231025 9:14:32.495571 5 960,5 XCSE 20231025 9:14:32.495585 91 960,5 XCSE 20231025 9:14:32.495585 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.204239 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.204278 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.228393 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.244721 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.244752 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.359799 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.821582 20 952 XCSE 20231025 9:15:28.821582 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.821621 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.821639 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.842581 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.842610 29 952 XCSE 20231025 9:15:28.842610 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.842628 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.845619 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.845651 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.859394 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.859429 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.859462 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.859977 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.860009 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.860040 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.862437 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.862471 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.862502 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.876215 10 952 XCSE 20231025 9:15:28.876248 1 952 XCSE 20231025 9:15:28.876262 10 945 XCSE 20231025 9:16:51.980656 50 950,5 XCSE 20231025 9:20:09.595990 50 953,5 XCSE 20231025 9:23:11.782920 2 951 XCSE 20231025 9:23:30.950489 29 955 XCSE 20231025 9:27:14.960604 1 955 XCSE 20231025 9:27:14.960604 10 955 XCSE 20231025 9:27:14.960647 48 956 XCSE 20231025 9:29:37.401217 5 952,5 XCSE 20231025 9:31:19.999000 16 964,5 XCSE 20231025 9:37:08.843000 17 961 XCSE 20231025 9:38:31.989000 1 961 XCSE 20231025 9:38:31.989000 18 960 XCSE 20231025 9:38:32.015000 17 960 XCSE 20231025 9:38:42.901000 18 960 XCSE 20231025 9:38:46.230000 9 954 XCSE 20231025 9:40:09.723000 9 954 XCSE 20231025 9:40:09.723000 17 957 XCSE 20231025 9:51:29.843000 17 956,5 XCSE 20231025 9:54:02.843000 13 957 XCSE 20231025 9:56:39.245000 4 957 XCSE 20231025 9:56:39.245000 17 955 XCSE 20231025 9:58:57.929000 17 956,5 XCSE 20231025 10:02:02.128000 17 954,5 XCSE 20231025 10:04:29.834000 18 954 XCSE 20231025 10:04:30.413000 17 953,5 XCSE 20231025 10:04:41.606000 17 953 XCSE 20231025 10:04:41.607000 17 952 XCSE 20231025 10:04:43.459000 50 947 XCSE 20231025 10:06:26.594595 17 947,5 XCSE 20231025 10:10:26.426000 50 947,5 XCSE 20231025 10:10:26.426544 17 945 XCSE 20231025 10:10:31.502000 17 944 XCSE 20231025 10:10:31.553000 17 942,5 XCSE 20231025 10:13:08.046000 17 942,5 XCSE 20231025 10:16:35.139000 17 942,5 XCSE 20231025 10:18:28.449000 17 940 XCSE 20231025 10:18:45.609000 17 936,5 XCSE 20231025 10:21:09.073000 10 935,5 XCSE 20231025 10:27:48.390000 17 937,5 XCSE 20231025 10:32:09.851000 18 937,5 XCSE 20231025 10:32:09.888000 18 937,5 XCSE 20231025 10:32:10.778000 18 937,5 XCSE 20231025 10:33:02.632000 18 936,5 XCSE 20231025 10:34:02.125000 17 936,5 XCSE 20231025 10:34:55.117000 17 936,5 XCSE 20231025 10:40:35.089000 3 935,5 XCSE 20231025 10:40:36.528000 14 935,5 XCSE 20231025 10:40:36.528000 17 935 XCSE 20231025 10:40:36.570000 17 933,5 XCSE 20231025 10:42:02.423000 17 933 XCSE 20231025 10:44:22.664000 18 932 XCSE 20231025 10:47:02.345000 17 931 XCSE 20231025 10:49:55.421000 17 931,5 XCSE 20231025 10:52:00.590000 17 932 XCSE 20231025 10:59:12.724000 17 931,5 XCSE 20231025 10:59:13.979000 1 931,5 XCSE 20231025 10:59:13.979000 18 931 XCSE 20231025 10:59:49.090000 33 933,5 XCSE 20231025 11:05:00.767000 18 933 XCSE 20231025 11:05:00.772000 2 929,5 XCSE 20231025 11:07:33.249000 18 937 XCSE 20231025 11:23:14.484000 34 938,5 XCSE 20231025 11:28:26.953000 36 937 XCSE 20231025 11:28:30.734000 18 937,5 XCSE 20231025 11:30:28.505000 17 937,5 XCSE 20231025 11:30:30.871000 18 937,5 XCSE 20231025 11:30:44.550000 17 937 XCSE 20231025 11:30:44.774000 2 937 XCSE 20231025 11:35:00.876000 16 937 XCSE 20231025 11:35:00.880000 2 937 XCSE 20231025 11:35:00.880000 18 932,5 XCSE 20231025 11:39:01.119000 17 932 XCSE 20231025 11:42:03.834000 18 930,5 XCSE 20231025 11:45:23.974000 16 930 XCSE 20231025 11:45:24.013000 2 930 XCSE 20231025 11:45:24.013000 17 929 XCSE 20231025 11:51:45.065000 17 928,5 XCSE 20231025 11:51:45.096000 17 933 XCSE 20231025 12:01:41.219000 17 930,5 XCSE 20231025 12:06:09.120000 17 930 XCSE 20231025 12:06:09.152000 17 929,5 XCSE 20231025 12:06:27.704000 27 928 XCSE 20231025 12:09:07.901000 8 928 XCSE 20231025 12:09:07.901000 17 928 XCSE 20231025 12:09:07.901000 18 932,5 XCSE 20231025 12:16:37.298000 17 932 XCSE 20231025 12:16:37.354000 17 932 XCSE 20231025 12:21:44.701000 18 931 XCSE 20231025 12:26:19.432000 17 931,5 XCSE 20231025 12:26:19.456000 17 933,5 XCSE 20231025 12:31:42.511000 17 935 XCSE 20231025 12:34:48.636000 18 935,5 XCSE 20231025 12:34:48.893000 10 935 XCSE 20231025 12:35:44.214000 8 935 XCSE 20231025 12:35:44.214000 17 935 XCSE 20231025 12:45:21.494000 17 932 XCSE 20231025 12:48:48.120000 4 932 XCSE 20231025 12:48:49.623000 13 932 XCSE 20231025 12:48:49.623000 17 933,5 XCSE 20231025 13:00:10.389000 17 933,5 XCSE 20231025 13:00:11.280000 17 932,5 XCSE 20231025 13:01:44.448000 4 932 XCSE 20231025 13:01:44.486000 17 931 XCSE 20231025 13:01:45.244000 17 930 XCSE 20231025 13:01:47.844000 18 930,5 XCSE 20231025 13:02:56.222000 17 932,5 XCSE 20231025 13:09:23.501000 17 933,5 XCSE 20231025 13:13:37.749000 18 931,5 XCSE 20231025 13:13:59.121000 17 931,5 XCSE 20231025 13:24:20.772000 18 933 XCSE 20231025 13:29:22.172000 17 933 XCSE 20231025 13:29:22.204000 17 933,5 XCSE 20231025 13:30:13.416000 17 933 XCSE 20231025 13:30:19.414000 100 930 XCSE 20231025 13:30:19.414582 17 929 XCSE 20231025 13:32:29.410000 17 930 XCSE 20231025 13:35:58.450000 17 930 XCSE 20231025 13:35:58.451000 17 930 XCSE 20231025 13:35:58.571000 17 930 XCSE 20231025 13:38:16.465000 17 929,5 XCSE 20231025 13:38:16.492000 17 929 XCSE 20231025 13:41:04.876000 18 928,5 XCSE 20231025 13:42:13.831000 18 928 XCSE 20231025 13:51:16.630000 18 927,5 XCSE 20231025 13:51:17.198000 17 928,5 XCSE 20231025 13:52:58.125000 17 930,5 XCSE 20231025 13:53:40.570000 17 930 XCSE 20231025 13:56:52.986000 18 929,5 XCSE 20231025 14:07:32.928000 18 930 XCSE 20231025 14:08:50.844000 10 931 XCSE 20231025 14:16:40.273234 98 931 XCSE 20231025 14:16:40.273234 10 931 XCSE 20231025 14:17:02.605705 90 931 XCSE 20231025 14:17:02.605705 17 933,5 XCSE 20231025 14:18:17.278000 41 935 XCSE 20231025 14:31:09.478000 16 935,5 XCSE 20231025 14:33:22.860000 17 933,5 XCSE 20231025 14:33:36.359000 17 933 XCSE 20231025 14:33:36.583000 51 933 XCSE 20231025 14:42:59.551000 17 933 XCSE 20231025 14:42:59.551000 10 933 XCSE 20231025 14:42:59.551847 22 933 XCSE 20231025 14:42:59.551847 10 933 XCSE 20231025 14:42:59.552047 50 933 XCSE 20231025 14:42:59.552047 17 933 XCSE 20231025 14:42:59.574000 8 933 XCSE 20231025 14:42:59.574511 17 937,5 XCSE 20231025 14:48:21.663000 18 937 XCSE 20231025 14:48:28.349000 17 938 XCSE 20231025 14:56:02.578000 17 937,5 XCSE 20231025 14:57:21.121000 17 937 XCSE 20231025 15:04:37.109000 16 937 XCSE 20231025 15:04:37.109000 33 936,5 XCSE 20231025 15:05:29.009000 33 938 XCSE 20231025 15:13:35.116000 10 938 XCSE 20231025 15:13:35.116467 57 938 XCSE 20231025 15:13:35.116467 33 940 XCSE 20231025 15:13:56.176000 17 939,5 XCSE 20231025 15:14:06.595000 17 939 XCSE 20231025 15:20:30.195000 17 937 XCSE 20231025 15:21:56.232000 17 935 XCSE 20231025 15:26:46.321000 17 934,5 XCSE 20231025 15:26:46.395000 17 934 XCSE 20231025 15:27:03.735000 18 933,5 XCSE 20231025 15:28:55.119000 17 932 XCSE 20231025 15:30:40.583000 17 929,5 XCSE 20231025 15:32:03.093000 16 931 XCSE 20231025 15:36:31.865000 1 931,5 XCSE 20231025 15:38:02.866000 16 932 XCSE 20231025 15:38:02.866000 17 932 XCSE 20231025 15:39:38.852000 21 930 XCSE 20231025 15:41:10.922000 14 930 XCSE 20231025 15:41:10.922000 35 928,5 XCSE 20231025 15:41:13.280000 17 928 XCSE 20231025 15:41:13.301000 17 924,5 XCSE 20231025 15:41:47.405000 17 922 XCSE 20231025 15:41:51.028000 17 921 XCSE 20231025 15:42:01.678000 18 917,5 XCSE 20231025 15:42:41.071000 17 916,5 XCSE 20231025 15:43:31.520000 17 916,5 XCSE 20231025 15:43:31.556000 10 916 XCSE 20231025 15:45:06.647000 7 916 XCSE 20231025 15:45:06.647000 18 915 XCSE 20231025 15:45:28.809000 18 914 XCSE 20231025 15:47:26.776000 15 916,5 XCSE 20231025 15:48:53.997000 18 912,5 XCSE 20231025 15:50:32.440000 17 912,5 XCSE 20231025 15:52:17.206000 17 912,5 XCSE 20231025 15:54:12.812000 18 913 XCSE 20231025 15:58:28.156000 17 909,5 XCSE 20231025 15:58:49.581000 17 907,5 XCSE 20231025 16:01:00.100000 17 909,5 XCSE 20231025 16:02:53.565000 9 909,5 XCSE 20231025 16:02:53.585000 17 911,5 XCSE 20231025 16:03:41.405000 17 910 XCSE 20231025 16:05:25.948000 18 910,5 XCSE 20231025 16:07:39.059000 17 913 XCSE 20231025 16:10:40.740000 6 912 XCSE 20231025 16:12:03.024000 12 912 XCSE 20231025 16:12:03.024000 17 910,5 XCSE 20231025 16:12:29.064000 17 905 XCSE 20231025 16:16:42.181000 33 910,5 XCSE 20231025 16:19:24.353000 17 911 XCSE 20231025 16:19:32.042000 17 914 XCSE 20231025 16:21:01.197000 17 914,5 XCSE 20231025 16:22:35.123000 17 916 XCSE 20231025 16:24:22.294000 16 916 XCSE 20231025 16:26:58.045000 1 916 XCSE 20231025 16:26:58.045000 17 918,5 XCSE 20231025 16:30:20.635000 18 919,5 XCSE 20231025 16:33:28.190000 17 920,5 XCSE 20231025 16:34:36.636000 18 920 XCSE 20231025 16:36:57.234000 17 920 XCSE 20231025 16:37:23.878000 19 918,5 XCSE 20231025 16:38:06.876000 19 919,5 XCSE 20231025 16:39:03.539000 17 918,5 XCSE 20231025 16:39:03.559000 44 921,5 XCSE 20231025 16:40:04.384000 17 921 XCSE 20231025 16:40:04.408000 17 920,5 XCSE 20231025 16:41:07.552000 17 920 XCSE 20231025 16:42:33.339000 17 922 XCSE 20231025 16:42:34.658000 18 920,5 XCSE 20231025 16:43:26.066000 36 919 XCSE 20231025 16:45:16.624997 34 916 XCSE 20231026 9:01:43.028000 33 912,5 XCSE 20231026 9:05:15.110000 17 915 XCSE 20231026 9:08:52.134000 17 914 XCSE 20231026 9:08:52.154000 17 913 XCSE 20231026 9:09:01.864000 4 913 XCSE 20231026 9:09:07.268000 14 913 XCSE 20231026 9:09:07.268000 33 916 XCSE 20231026 9:12:18.554000 34 916 XCSE 20231026 9:12:19.287000 7 915,5 XCSE 20231026 9:12:25.081000 10 915,5 XCSE 20231026 9:12:25.081000 10 914,5 XCSE 20231026 9:12:29.581000 17 913 XCSE 20231026 9:14:57.922000 6 912 XCSE 20231026 9:16:47.026000 6 912 XCSE 20231026 9:17:17.496000 18 912,5 XCSE 20231026 9:19:35.264000 17 911,5 XCSE 20231026 9:19:35.312000 17 907,5 XCSE 20231026 9:20:02.124000 17 910 XCSE 20231026 9:23:01.163000 17 907,5 XCSE 20231026 9:23:19.916000 18 906,5 XCSE 20231026 9:24:39.037000 13 905,5 XCSE 20231026 9:28:09.755000 4 905,5 XCSE 20231026 9:28:09.755000 18 906 XCSE 20231026 9:29:56.521000 17 905 XCSE 20231026 9:30:14.534000 16 907 XCSE 20231026 9:38:18.263000 17 906,5 XCSE 20231026 9:39:26.857000 21 906,5 XCSE 20231026 9:42:14.914000 1 905,5 XCSE 20231026 9:42:15.898000 34 905,5 XCSE 20231026 9:42:15.898000 35 905 XCSE 20231026 9:42:16.340000 17 906,5 XCSE 20231026 9:46:29.884000 18 906,5 XCSE 20231026 9:47:53.726000 2 907 XCSE 20231026 9:49:56.345000 16 907 XCSE 20231026 9:49:56.345000 17 907 XCSE 20231026 9:49:56.345000 17 907,5 XCSE 20231026 9:53:18.013000 17 908,5 XCSE 20231026 10:01:19.661000 18 909 XCSE 20231026 10:05:09.229000 17 908 XCSE 20231026 10:05:58.265000 17 907 XCSE 20231026 10:06:01.943000 18 908,5 XCSE 20231026 10:09:58.101000 16 908 XCSE 20231026 10:11:59.267000 16 908 XCSE 20231026 10:14:10.267000 33 910,5 XCSE 20231026 10:15:37.255000 4 909,5 XCSE 20231026 10:15:42.139000 13 909,5 XCSE 20231026 10:15:42.139000 17 909,5 XCSE 20231026 10:17:11.621000 34 909 XCSE 20231026 10:18:21.912000 18 909,5 XCSE 20231026 10:19:13.151000 25 908,5 XCSE 20231026 10:20:10.983000 8 908,5 XCSE 20231026 10:20:10.983000 10 907,5 XCSE 20231026 10:20:11.022000 8 907,5 XCSE 20231026 10:20:11.022000 17 905,5 XCSE 20231026 10:20:14.741000 18 905,5 XCSE 20231026 10:22:27.898000 18 905,5 XCSE 20231026 10:23:24.571000 17 905,5 XCSE 20231026 10:25:46.190000 17 905 XCSE 20231026 10:28:34.289000 17 904,5 XCSE 20231026 10:28:43.161000 17 904,5 XCSE 20231026 10:29:11.184000 17 904 XCSE 20231026 10:30:05.936000 18 904,5 XCSE 20231026 10:34:12.507000 7 904,5 XCSE 20231026 10:34:12.507000 10 904,5 XCSE 20231026 10:34:12.530000 1 904,5 XCSE 20231026 10:34:12.530000 3 904,5 XCSE 20231026 10:34:12.530000 3 904,5 XCSE 20231026 10:34:12.533000 14 904,5 XCSE 20231026 10:34:12.533000 17 904 XCSE 20231026 10:36:28.968000 18 904 XCSE 20231026 10:39:52.100000 3 905 XCSE 20231026 10:40:49.549000 14 905 XCSE 20231026 10:40:49.549000 17 905 XCSE 20231026 10:42:58.747000 18 904 XCSE 20231026 10:44:53.218000 17 904 XCSE 20231026 10:48:53.000000 12 903,5 XCSE 20231026 10:48:54.448000 33 912,5 XCSE 20231026 11:00:40.753000 30 915 XCSE 20231026 11:06:02.577000 5 915 XCSE 20231026 11:06:02.577000 15 915 XCSE 20231026 11:11:57.816000 19 915 XCSE 20231026 11:11:57.816000 35 915 XCSE 20231026 11:12:05.378000 11 914,5 XCSE 20231026 11:12:23.447000 34 919 XCSE 20231026 11:15:07.738000 16 919 XCSE 20231026 11:15:07.738000 18 918,5 XCSE 20231026 11:15:11.154000 17 916,5 XCSE 20231026 11:17:38.231000 17 916,5 XCSE 20231026 11:20:15.547000 17 922 XCSE 20231026 11:47:50.244000 17 922 XCSE 20231026 11:51:04.772000 18 921 XCSE 20231026 11:53:41.455000 17 921 XCSE 20231026 11:53:41.455000 34 921 XCSE 20231026 11:55:03.606000 50 922 XCSE 20231026 11:57:56.777000 34 921 XCSE 20231026 12:03:08.729000 35 920,5 XCSE 20231026 12:03:27.218000 17 920 XCSE 20231026 12:03:29.150000 17 920,5 XCSE 20231026 12:11:40.607000 17 921 XCSE 20231026 12:15:07.330000 34 921 XCSE 20231026 12:20:46.608000 16 921 XCSE 20231026 12:20:46.608000 8 920,5 XCSE 20231026 12:23:26.119000 9 920,5 XCSE 20231026 12:23:26.120000 8 920,5 XCSE 20231026 12:23:26.120000 12 920 XCSE 20231026 12:26:29.493000 5 920 XCSE 20231026 12:26:29.501000 12 920 XCSE 20231026 12:26:29.501000 17 920 XCSE 20231026 12:26:58.604000 17 919,5 XCSE 20231026 12:34:19.230000 17 919,5 XCSE 20231026 12:34:19.230000 33 918 XCSE 20231026 12:35:21.116000 17 918 XCSE 20231026 12:40:39.468000 34 919 XCSE 20231026 12:50:47.977000 36 919,5 XCSE 20231026 12:50:55.604000 17 920,5 XCSE 20231026 13:03:13.588000 17 919,5 XCSE 20231026 13:05:40.341000 16 919,5 XCSE 20231026 13:05:40.341000 2 921,5 XCSE 20231026 13:16:55.633000 44 921,5 XCSE 20231026 13:16:55.634000 7 921 XCSE 20231026 13:18:57.284000 27 921 XCSE 20231026 13:18:57.284000 31 922 XCSE 20231026 13:28:36.275000 2 922 XCSE 20231026 13:28:36.275000 17 922,5 XCSE 20231026 13:31:28.898000 11 922,5 XCSE 20231026 13:32:21.327000 7 922,5 XCSE 20231026 13:32:21.327000 13 922,5 XCSE 20231026 13:32:41.280000 17 922,5 XCSE 20231026 13:33:38.060000 17 922,5 XCSE 20231026 13:33:48.064000 10 921,5 XCSE 20231026 13:38:12.080000 7 921,5 XCSE 20231026 13:38:12.080000 17 922 XCSE 20231026 13:49:51.819000 18 922 XCSE 20231026 13:50:47.225000 17 922 XCSE 20231026 13:54:59.349000 15 922 XCSE 20231026 13:54:59.442000 2 922 XCSE 20231026 13:54:59.442000 24 924,5 XCSE 20231026 14:10:59.361000 10 924,5 XCSE 20231026 14:10:59.361000 27 924 XCSE 20231026 14:14:29.151000 7 924 XCSE 20231026 14:14:29.151000 33 924,5 XCSE 20231026 14:15:50.396000 34 924 XCSE 20231026 14:16:16.543000 1 924 XCSE 20231026 14:16:28.289000 17 925 XCSE 20231026 14:24:09.227000 17 924 XCSE 20231026 14:30:04.450000 17 924 XCSE 20231026 14:30:04.477000 7 926 XCSE 20231026 14:39:09.746000 10 926 XCSE 20231026 14:39:09.746000 12 925,5 XCSE 20231026 14:39:14.298000 6 925,5 XCSE 20231026 14:39:14.298000 17 925,5 XCSE 20231026 14:41:49.118000 17 927 XCSE 20231026 14:48:29.872000 18 926,5 XCSE 20231026 14:48:29.892000 18 927 XCSE 20231026 15:04:53.019000 16 926 XCSE 20231026 15:04:53.213000 1 926 XCSE 20231026 15:04:53.213000 16 925,5 XCSE 20231026 15:05:03.139000 1 925,5 XCSE 20231026 15:05:03.140000 16 925,5 XCSE 20231026 15:05:03.140000 17 925,5 XCSE 20231026 15:06:14.025000 17 925,5 XCSE 20231026 15:07:12.765000 18 927 XCSE 20231026 15:12:41.446000 17 926,5 XCSE 20231026 15:13:43.249000 17 926,5 XCSE 20231026 15:20:48.091000 16 926,5 XCSE 20231026 15:20:48.091000 33 926,5 XCSE 20231026 15:22:40.115000 17 926 XCSE 20231026 15:24:39.360000 17 925 XCSE 20231026 15:24:39.566000 17 924,5 XCSE 20231026 15:24:39.871000 35 926 XCSE 20231026 15:32:19.923000 35 925,5 XCSE 20231026 15:32:25.399000 17 925 XCSE 20231026 15:35:15.174000 17 924,5 XCSE 20231026 15:37:59.854000 16 924,5 XCSE 20231026 15:37:59.854000 35 924 XCSE 20231026 15:40:11.671000 26 926,5 XCSE 20231026 15:43:05.117000 9 926,5 XCSE 20231026 15:43:05.118000 33 926 XCSE 20231026 15:44:09.728000 35 925,5 XCSE 20231026 15:46:26.655000 23 925,5 XCSE 20231026 15:46:26.663000 16 925,5 XCSE 20231026 15:47:19.074000 2 925,5 XCSE 20231026 15:47:19.075000 17 925,5 XCSE 20231026 15:47:20.102000 17 925,5 XCSE 20231026 15:47:20.478000 17 925,5 XCSE 20231026 15:47:28.599000 16 926 XCSE 20231026 15:48:11.489000 16 926 XCSE 20231026 15:48:59.305000 29 925,5 XCSE 20231026 15:49:45.164000 20 925,5 XCSE 20231026 15:52:46.865000 20 925 XCSE 20231026 15:53:24.397000 13 925 XCSE 20231026 15:53:24.397000 11 926,5 XCSE 20231026 15:56:25.629000 34 926 XCSE 20231026 15:56:26.681000 6 927 XCSE 20231026 15:57:08.687000 50 927 XCSE 20231026 15:57:23.636000 40 927 XCSE 20231026 15:57:28.629000 17 928 XCSE 20231026 15:58:25.968000 36 929 XCSE 20231026 15:59:07.828000 35 927,5 XCSE 20231026 15:59:08.666000 35 926,5 XCSE 20231026 15:59:08.714000 18 925,5 XCSE 20231026 15:59:54.299000 17 924,5 XCSE 20231026 15:59:54.325000 17 926 XCSE 20231026 16:00:24.405000 17 925 XCSE 20231026 16:00:36.584000 17 924 XCSE 20231026 16:01:27.283000 33 925 XCSE 20231026 16:04:48.324000 29 925 XCSE 20231026 16:04:49.349000 3 925 XCSE 20231026 16:05:24.327000 2 925 XCSE 20231026 16:05:24.621000 29 925 XCSE 20231026 16:05:24.621000 26 925 XCSE 20231026 16:08:47.338000 34 925,5 XCSE 20231026 16:12:31.491000 14 924,5 XCSE 20231026 16:12:54.531000 20 924,5 XCSE 20231026 16:12:54.531000 34 925 XCSE 20231026 16:16:47.990000 2 925 XCSE 20231026 16:19:55.777000 34 925 XCSE 20231026 16:19:55.777000 35 925 XCSE 20231026 16:23:25.822000 35 925 XCSE 20231026 16:23:26.067000 24 924,5 XCSE 20231026 16:26:44.168000 9 924,5 XCSE 20231026 16:27:16.346000 16 924,5 XCSE 20231026 16:27:16.346000 16 924,5 XCSE 20231026 16:27:16.346000 8 924,5 XCSE 20231026 16:27:17.369000 42 924,5 XCSE 20231026 16:27:17.369000 17 925 XCSE 20231026 16:29:48.338000 17 925 XCSE 20231026 16:29:48.338000 33 925 XCSE 20231026 16:29:48.339000 26 924,5 XCSE 20231026 16:33:36.953000 8 924,5 XCSE 20231026 16:33:36.953000 36 924,5 XCSE 20231026 16:34:10.900000 2 924,5 XCSE 20231026 16:34:10.900000 15 924,5 XCSE 20231026 16:34:17.669000 15 924,5 XCSE 20231026 16:34:17.669000 15 926,5 XCSE 20231026 16:39:30.019000 3 926,5 XCSE 20231026 16:39:30.019000 15 926,5 XCSE 20231026 16:42:16.347000 20 926,5 XCSE 20231026 16:42:17.370000 15 926,5 XCSE 20231026 16:42:17.370000 16 926 XCSE 20231026 16:43:56.318000 13 927 XCSE 20231026 16:44:21.400000 7 927 XCSE 20231026 16:44:21.400000 10 927 XCSE 20231026 16:44:21.400000 5 927 XCSE 20231026 16:44:21.400000 20 927 XCSE 20231026 16:44:21.400000 1 927 XCSE 20231026 16:44:21.400000 16 927 XCSE 20231026 16:44:21.401000 34 925 XCSE 20231026 16:45:18.065012 18 935 XCSE 20231027 9:02:42.849000 18 934,5 XCSE 20231027 9:02:42.878000 18 931,5 XCSE 20231027 9:02:42.963000 9 929 XCSE 20231027 9:06:27.969000 27 929 XCSE 20231027 9:06:27.969000 18 927 XCSE 20231027 9:09:03.057000 18 927 XCSE 20231027 9:09:03.057000 13 926 XCSE 20231027 9:09:06.607000 33 929,5 XCSE 20231027 9:09:40.077000 17 928,5 XCSE 20231027 9:11:03.147000 33 927,5 XCSE 20231027 9:13:48.348000 2 935,5 XCSE 20231027 9:28:29.570000 17 935,5 XCSE 20231027 9:30:02.641000 15 935 XCSE 20231027 9:34:14.904000 3 935 XCSE 20231027 9:34:14.904000 18 934,5 XCSE 20231027 9:34:14.925000 18 934 XCSE 20231027 9:34:25.667000 3 934,5 XCSE 20231027 9:34:44.746000 18 937,5 XCSE 20231027 9:37:00.939000 18 936,5 XCSE 20231027 9:37:23.092000 45 937,5 XCSE 20231027 9:44:22.885000 6 938 XCSE 20231027 9:48:23.673000 50 938 XCSE 20231027 9:49:24.746000 50 938,5 XCSE 20231027 9:50:15.447000 44 938,5 XCSE 20231027 9:52:02.423000 29 939 XCSE 20231027 9:55:18.985000 17 939 XCSE 20231027 9:59:29.666000 1 939 XCSE 20231027 9:59:29.666000 22 939 XCSE 20231027 10:00:11.979000 18 938 XCSE 20231027 10:01:48.087000 17 937,5 XCSE 20231027 10:02:01.739000 18 937 XCSE 20231027 10:02:02.710000 18 936,5 XCSE 20231027 10:02:10.689000 18 939,5 XCSE 20231027 10:09:00.050000 17 939,5 XCSE 20231027 10:09:02.372000 9 939,5 XCSE 20231027 10:09:02.372000 17 938,5 XCSE 20231027 10:14:36.285000 17 938,5 XCSE 20231027 10:14:36.285000 33 938,5 XCSE 20231027 10:14:36.310000 17 937,5 XCSE 20231027 10:14:36.594000 2 936,5 XCSE 20231027 10:15:13.285000 17 937 XCSE 20231027 10:18:15.451000 17 936,5 XCSE 20231027 10:25:02.318000 17 936,5 XCSE 20231027 10:26:08.754000 18 936,5 XCSE 20231027 10:27:50.773000 25 936,5 XCSE 20231027 10:32:41.766000 18 935,5 XCSE 20231027 10:32:41.787000 17 935,5 XCSE 20231027 10:32:41.787000 35 934,5 XCSE 20231027 10:34:04.423000 3 934 XCSE 20231027 10:34:11.287000 17 934 XCSE 20231027 10:38:33.380000 8 934 XCSE 20231027 10:38:33.380000 9 934 XCSE 20231027 10:38:33.380000 17 933 XCSE 20231027 10:41:19.368000 17 933 XCSE 20231027 10:41:19.508000 17 932,5 XCSE 20231027 10:41:27.145000 16 933 XCSE 20231027 10:45:26.275000 17 933 XCSE 20231027 10:46:37.501000 17 933 XCSE 20231027 10:46:50.880000 17 933 XCSE 20231027 10:47:01.966000 17 933 XCSE 20231027 10:47:14.067000 16 933 XCSE 20231027 10:47:25.880000 18 934 XCSE 20231027 10:47:35.115000 33 934,5 XCSE 20231027 10:48:02.029000 17 934 XCSE 20231027 10:48:03.071000 17 933 XCSE 20231027 10:48:20.982000 16 933 XCSE 20231027 10:48:20.990000 20 933 XCSE 20231027 10:48:20.990000 36 935,5 XCSE 20231027 10:52:36.232000 17 934,5 XCSE 20231027 10:53:47.468000 13 934,5 XCSE 20231027 10:53:47.469000 3 934,5 XCSE 20231027 10:53:47.469000 18 934 XCSE 20231027 10:53:48.625000 16 934 XCSE 20231027 10:53:48.625000 18 936,5 XCSE 20231027 11:08:28.045000 32 938 XCSE 20231027 11:19:24.926000 1 938 XCSE 20231027 11:19:24.926000 16 938 XCSE 20231027 11:19:24.926000 35 939 XCSE 20231027 11:22:15.223000 5 938,5 XCSE 20231027 11:23:25.153000 25 938,5 XCSE 20231027 11:23:25.153000 3 938,5 XCSE 20231027 11:23:25.153000 27 939 XCSE 20231027 11:32:38.784000 6 939 XCSE 20231027 11:35:41.761000 11 939 XCSE 20231027 11:35:41.761000 16 939 XCSE 20231027 11:35:41.761000 18 938 XCSE 20231027 11:37:35.777000 2 936 XCSE 20231027 11:51:07.930000 5 937 XCSE 20231027 11:57:11.788000 18 937 XCSE 20231027 12:18:08.631000 17 937 XCSE 20231027 12:18:08.631000 3 937 XCSE 20231027 12:18:08.631000 1 937 XCSE 20231027 12:18:08.631000 13 937 XCSE 20231027 12:18:08.631000 35 937 XCSE 20231027 12:18:23.063000 50 936,5 XCSE 20231027 12:18:25.843000 35 936 XCSE 20231027 12:19:27.732000 18 935,5 XCSE 20231027 12:21:39.908000 46 937 XCSE 20231027 12:30:02.781000 18 936,5 XCSE 20231027 12:30:03.720000 35 938 XCSE 20231027 12:44:16.802000 18 937,5 XCSE 20231027 12:44:45.437000 20 937,5 XCSE 20231027 12:44:45.443000 16 938,5 XCSE 20231027 12:48:26.890000 17 937,5 XCSE 20231027 12:51:18.489000 17 936,5 XCSE 20231027 12:51:44.407000 17 936,5 XCSE 20231027 12:51:44.407000 17 936,5 XCSE 20231027 12:56:55.544000 17 935,5 XCSE 20231027 12:57:26.593000 17 934,5 XCSE 20231027 12:58:09.853000 18 933,5 XCSE 20231027 13:00:01.028000 3 933,5 XCSE 20231027 13:00:01.028000 14 933,5 XCSE 20231027 13:00:01.028000 33 933 XCSE 20231027 13:00:02.859000 18 932 XCSE 20231027 13:01:03.468000 17 934,5 XCSE 20231027 13:04:54.372000 1 933,5 XCSE 20231027 13:09:39.793000 16 933,5 XCSE 20231027 13:09:39.793000 18 932,5 XCSE 20231027 13:13:09.058000 17 932,5 XCSE 20231027 13:15:12.223000 17 932,5 XCSE 20231027 13:19:15.082000 17 932,5 XCSE 20231027 13:26:58.918000 5 932 XCSE 20231027 13:32:59.407000 30 932 XCSE 20231027 13:32:59.407000 16 933 XCSE 20231027 13:37:01.864000 18 932 XCSE 20231027 13:38:03.080000 8 931,5 XCSE 20231027 13:40:51.196000 9 931,5 XCSE 20231027 13:40:51.196000 16 931,5 XCSE 20231027 13:40:51.196000 33 930,5 XCSE 20231027 13:44:16.824000 18 930 XCSE 20231027 13:51:27.576000 17 930 XCSE 20231027 13:57:27.525000 50 929,5 XCSE 20231027 13:58:21.436000 16 929,5 XCSE 20231027 14:00:25.896000 5 929,5 XCSE 20231027 14:02:39.108000 17 929,5 XCSE 20231027 14:03:19.894000 1 929 XCSE 20231027 14:05:30.831000 16 929,5 XCSE 20231027 14:05:30.831000 18 928,5 XCSE 20231027 14:09:10.535000 17 928,5 XCSE 20231027 14:09:10.535000 27 929,5 XCSE 20231027 14:09:10.535000 17 929,5 XCSE 20231027 14:16:08.140000 7 931,5 XCSE 20231027 14:34:00.229000 10 931,5 XCSE 20231027 14:34:00.229000 17 932,5 XCSE 20231027 14:37:43.243000 50 932,5 XCSE 20231027 14:37:52.375000 50 932,5 XCSE 20231027 14:37:52.376000 43 932,5 XCSE 20231027 14:37:52.376000 17 931,5 XCSE 20231027 14:38:04.630000 11 930 XCSE 20231027 14:38:08.020000 18 930,5 XCSE 20231027 14:40:36.445000 17 930,5 XCSE 20231027 14:58:02.781000 18 930 XCSE 20231027 15:01:56.447000 34 930,5 XCSE 20231027 15:02:09.864000 4 932 XCSE 20231027 15:08:39.201000 8 932 XCSE 20231027 15:08:39.201000 18 931,5 XCSE 20231027 15:13:10.136000 17 931 XCSE 20231027 15:14:18.223000 70 931 XCSE 20231027 15:14:18.225000 80 931 XCSE 20231027 15:14:18.244000 49 931,5 XCSE 20231027 15:16:48.047000 14 931,5 XCSE 20231027 15:16:48.047000 15 931,5 XCSE 20231027 15:18:32.533000 17 931,5 XCSE 20231027 15:24:11.027000 17 931 XCSE 20231027 15:24:28.170000 17 930,5 XCSE 20231027 15:24:56.337000 4 930 XCSE 20231027 15:24:59.040000 7 930 XCSE 20231027 15:24:59.040000 6 930 XCSE 20231027 15:24:59.040000 33 928,5 XCSE 20231027 15:31:35.849000 35 927,5 XCSE 20231027 15:32:26.855000 24 926,5 XCSE 20231027 15:35:32.027000 11 926,5 XCSE 20231027 15:35:32.027000 18 926,5 XCSE 20231027 15:35:32.027000 17 926 XCSE 20231027 15:36:57.122000 17 926 XCSE 20231027 15:36:57.341000 17 925,5 XCSE 20231027 15:38:39.566000 17 925,5 XCSE 20231027 15:41:54.106000 17 925,5 XCSE 20231027 15:43:44.704000 18 925 XCSE 20231027 15:43:55.728000 18 925,5 XCSE 20231027 15:44:52.321000 45 926 XCSE 20231027 15:44:52.322000 22 926,5 XCSE 20231027 15:47:33.125000 17 926 XCSE 20231027 15:47:33.145000 17 925,5 XCSE 20231027 15:47:56.453000 9 926 XCSE 20231027 15:49:21.309000 8 926 XCSE 20231027 15:49:21.310000 17 926 XCSE 20231027 15:49:21.310000 9 926 XCSE 20231027 15:49:21.310000 17 926 XCSE 20231027 15:49:32.255000 17 926 XCSE 20231027 15:51:15.805000 16 926 XCSE 20231027 15:51:15.805000 35 926 XCSE 20231027 15:53:35.715000 18 926,5 XCSE 20231027 15:56:06.137000 17 926,5 XCSE 20231027 15:59:32.690000 18 926 XCSE 20231027 16:00:25.622000 17 925 XCSE 20231027 16:03:10.636000 18 924,5 XCSE 20231027 16:03:10.997000 18 926 XCSE 20231027 16:06:22.783000 18 925,5 XCSE 20231027 16:09:17.001000 17 925,5 XCSE 20231027 16:14:15.610000 17 924,5 XCSE 20231027 16:15:55.936000 17 924,5 XCSE 20231027 16:15:55.936000 35 924,5 XCSE 20231027 16:15:56.021000 17 924 XCSE 20231027 16:15:56.160000 6 925 XCSE 20231027 16:17:27.914000 11 925 XCSE 20231027 16:17:27.914000 17 924,5 XCSE 20231027 16:18:30.319000 12 924 XCSE 20231027 16:19:20.907000 21 924 XCSE 20231027 16:19:20.907000 2 924 XCSE 20231027 16:19:20.907000 18 923,5 XCSE 20231027 16:19:43.845000 3 925 XCSE 20231027 16:21:54.286000 11 925 XCSE 20231027 16:21:54.286000 17 927,5 XCSE 20231027 16:22:53.914000 28 926 XCSE 20231027 16:23:16.126000 7 926 XCSE 20231027 16:23:16.126000 17 925,5 XCSE 20231027 16:23:16.268000 17 925,5 XCSE 20231027 16:23:17.339000 17 925,5 XCSE 20231027 16:24:54.489000 4 924 XCSE 20231027 16:29:55.100000 13 924 XCSE 20231027 16:29:56.124000 4 924 XCSE 20231027 16:29:56.124000 2 924 XCSE 20231027 16:34:30.447000 50 924,5 XCSE 20231027 16:37:21.122000 39 924,5 XCSE 20231027 16:37:22.450000 17 924 XCSE 20231027 16:37:22.471000 17 923,5 XCSE 20231027 16:40:27.906000 18 923,5 XCSE 20231027 16:40:27.931000 18 923,5 XCSE 20231027 16:40:29.172000 17 923 XCSE 20231027 16:40:29.193000 17 922,5 XCSE 20231027 16:44:40.540000 17 922,5 XCSE 20231027 16:44:40.562000 54 922,5 XCSE 20231027 16:44:40.562000 17 922,5 XCSE 20231027 16:45:16.326000 17 923 XCSE 20231027 16:45:50.061000 17 922,5 XCSE 20231027 16:48:08.368000 16 922,5 XCSE 20231027 16:48:08.368000 6 922,5 XCSE 20231027 16:48:56.340000 20 923 XCSE 20231027 16:50:25.455410

