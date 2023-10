Bouygues : Résultats des neuf premiers mois 2023

Communiqué de presse



Paris, le 31/10/2023

RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS 2023

Les résultats des neuf premiers mois 2023 du Groupe sont solides, et marqués par la contribution d’Equans Chiffre d’affaires du Groupe en hausse de 38% sur un an et de 3% versus le proforma incluant Equans sur les neuf premiers mois de 2022 1 Résultat opérationnel courant des activités du Groupe en hausse de 383 M€ sur un an et de 237 M€ versus le proforma incluant Equans sur les neuf premiers mois de 2022 1

L’endettement du Groupe à fin septembre 2023 s’établit à 10,2 milliards d’euros

Le Groupe confirme ses perspectives 2023

L’environnement de marché reste difficile pour le secteur de l’immobilier, offrant peu de visibilité sur le calendrier de reprise

Le conseil d’administration de Bouygues s’est réuni le 30 octobre 2023 sous la présidence de Martin Bouygues et a arrêté les comptes des neuf premiers mois 2023.

CHIFFRES-CLÉS

Le tableau ci-dessous, portant sur le compte de résultat, présente les données financières telles que publiées sur les neuf premiers mois 2022 ainsi que les données financières proforma incluant Equans sur les neuf premiers mois 2022 (proforma non audité).

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation 9M

2022 proforma d Chiffre d’affaires 40 888 29 677 +38% a 39 739 Résultat opérationnel courant des activités 1 623 1 240 +383 1 386 Marge des activités 4,0% 4,2% -0,2 pt 3,5% Résultat opérationnel courant ᵇ 1 546 1 207 +339 1 314 Résultat opérationnel ᶜ 1 400 1 101 +299 1 209 Résultat financier (316) (170) -146 (283) Résultat net part du Groupe 665 537 +128 532

(a) +2% à périmètre et change constants

(b) Dont -77 M€ d’amortissement de PPA aux 9M 2023 et -33 M€ d’amortissement de PPA aux 9M 2022 publiés

(c) Dont -146 M€ de produits et charges non courants aux 9M 2023 et -106 M€ de produits et charges non courants aux 9M 2022 publiés

(d) Proforma 9M 2022 non audité

(millions d’euros) À fin sept. 2023 À fin déc. 2022 a À fin sept. 2022 Excédent (+) / Endettement (-) financier net (10 238) (7 455) (3 656)

(a) Endettement net ajusté à la suite de la mise à jour de l’allocation définitive du prix d’achat d’Equans au 4 Octobre 2022

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2023 atteint 40,9 milliards d’euros, en hausse de 38% par rapport à la même période en 2022, porté principalement par la contribution d’Equans. Il progresse de 3% comparé au proforma incluant Equans sur les neuf premiers mois 2022. À périmètre et change constants, le chiffre d’affaires augmente de 2%.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 1 623 millions d'euros, en hausse de

383 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois 2022. Il s’améliore de 237 millions d’euros comparé au proforma incluant Equans sur les neuf premiers mois 2022. La marge des activités ressort à 4% sur les neuf premiers mois 2023.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 665 millions d'euros. Il intègre : des amortissements et dépréciations des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) de

-77 millions d’euros (dont -46 millions d’euros chez Bouygues SA liés à l’acquisition d’Equans), à comparer à -33 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2022 tels que publiés ; un résultat non courant 2 de -146 millions d’euros, non représentatif de l’activité. Pour rappel, le résultat non courant des neuf premiers mois 2022 tel que publié s’élevait à -106 millions d’euros ; un résultat financier de -316 millions d’euros, à comparer à -170 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2022 tels que publiés, la variation étant liée principalement à l’acquisition d’Equans. En particulier, le coût de l’endettement financier s’élève à -231 millions d’euros contre -123 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2022 tels que publiés ; une charge d’impôt de 363 millions d’euros ; une quote-part du résultat net des co-entreprises de 50 millions d’euros, contre -7 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2022 tels que publiés, portée notamment par la contribution de Tipco et l’arrêt des pertes sur Salto.

L'endettement financier net s'établit à 10,2 milliards d'euros au 30 septembre 2023, contre 3,7 milliards d'euros fin septembre 2022, soit une variation d'environ 6,6 milliards d'euros, qui reflète essentiellement l'acquisition d'Equans. Le ratio d'endettement net3 atteint 74% (contre 27% fin septembre 2022).

PERSPECTIVES 2023

Les perspectives ci-dessous s’entendent sur la base des éléments connus à date.

Perspectives du Groupe

Dans un environnement instable, marqué par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la volatilité des devises, Bouygues confirme pour 2023 un chiffre d’affaires proche de celui de 2022, et une augmentation du résultat opérationnel courant de ses activités (ROCA).

Ces perspectives s’entendent sur la base d’un proforma 2022 intégrant Equans comme si l’acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2022, soit un chiffre d’affaires de 54,4 milliards d’euros et un résultat opérationnel courant des activités de 2 164 millions d’euros.

Perspectives de Colas

Dans un environnement instable, marqué par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et la volatilité des devises, le groupe Colas dispose de fondamentaux solides et continuera de bénéficier des effets positifs des plans de transformation qu’il a engagés.

Colas confirme son objectif de progression de son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) et du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022.

Perspectives d’Equans

Equans vise pour 2023 :

une légère croissance de son chiffre d’affaires, résultant de sa stratégie de sélectivité ;

une marge opérationnelle courante des activités (marge de ROCA) comprise entre 2,5% et 3% ;

un taux de conversion de 80% à 100% du résultat opérationnel courant des activités en cash-flow4 avant Besoin en Fonds de Roulement (BFR).





Perspectives de Bouygues Telecom

Dans un contexte de poursuite du développement de sa base de clients, notamment dans le Fixe, et de maintien de ses investissements destinés à densifier son réseau dans le Mobile, Bouygues Telecom confirme pour 2023 :

un chiffre d’affaires facturé aux clients en hausse ;

un EBITDA après Loyer d’environ 1,9 milliard d’euros ;

des investissements d’exploitation bruts d’environ 1,5 milliard d’euros (hors fréquences).

Perspectives du groupe TF1

Le groupe TF1 maintient ses perspectives.

En 2023, le groupe TF1 consolidera son leadership et maintiendra un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de 2022. Le groupe TF1 continuera à générer une trésorerie solide permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable sur les prochaines années.

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Pour rappel, Bouygues Energies & Services est consolidé au sein d’Equans depuis début 2023. Afin de faciliter la comparabilité des informations, les données des activités de construction présentées ci-après pour les neuf premiers mois 2022 ont été retraitées de celles de Bouygues Energies & Services, tel qu’il avait contribué aux chiffres de Bouygues Construction.

Fin septembre 2023, le carnet de commandes des activités de construction (Bouygues Construction hors Bouygues Energies & Services, Bouygues Immobilier, Colas) progresse de 8% sur un an à 29,8 milliards d’euros (+10% à change constant et hors principales cessions et acquisitions).

Au cours des neuf premiers mois 2023, Bouygues Construction a enregistré une prise de commandes de 8,1 milliards d’euros. Elle est portée par l’attribution de grands projets comprenant notamment, au troisième trimestre, l’extension de la ligne de métro MTRC 1601 et la construction d’un complexe multi-usages Anderson Road Quarry à Hong Kong (pour un total d’environ 400 millions d’euros), le quartier résidentiel les Acacias et le site administratif de Lucerne en Suisse (pour un total d’environ 260 millions d’euros), ou encore les phases 2B2 et 2B3 de l’autoroute d’Istrie en Croatie (pour environ 110 millions d’euros). Les activités de fonds de commerce se maintiennent par ailleurs. Le carnet de commandes de Bouygues Construction (hors Bouygues Energies & Services) atteint ainsi 15,1 milliards d’euros, soit une hausse de 12% (+13% à change constant et hors principales cessions et acquisitions), et offre une bonne visibilité sur l’activité future. Cette hausse est portée tant par le Bâtiment que par les Travaux Publics. Au sein de l’activité Bâtiment, le carnet de commandes à l’international affiche une hausse particulièrement soutenue (+28%) en lien avec le gain de plusieurs contrats significatifs depuis un an, tandis que le carnet de commandes de la France est en retrait de 5% environ. Le carnet de l’activité Travaux Publics affiche une progression de 12%.

Bouygues Immobilier continue de faire face à un environnement de marché difficile lié notamment à la forte hausse des taux d’intérêts. Ainsi, les réservations dans le résidentiel sont en baisse de 23% sur un an et la forte baisse des ventes à l’unité n’a été que très partiellement atténuée par des ventes en bloc. Dans le tertiaire, l’activité commerciale est à l’arrêt, les investisseurs reportant leur prise de décisions. Dans ce contexte, Bouygues Immobilier repousse le lancement de certains projets et son carnet de commandes est en repli de 22% par rapport à fin septembre 2022.

Enfin, Colas profite d’une prise de commandes de 11,3 milliards d’euros, en hausse de 8% par rapport aux neuf premiers mois 2022. Des contrats significatifs ont été enregistrés au cours de cette période, notamment au troisième trimestre un contrat pour l’extension de la ligne North South Commuter Railway à Manille (pour environ 660 millions d’euros). Le carnet de commandes de Colas atteint 13,4 milliards d’euros, soit une hausse de 8% sur un an (+11% à change constant et hors principales cessions et acquisitions), porté par le Rail (+34%). Le carnet Route est en léger repli de 1%.

Le chiffre d’affaires des activités de construction s’établit à 20 milliards d’euros à fin septembre 2023, en hausse de 2% sur un an, tirée par Colas et Bouygues Construction. À périmètre et change constants, la progression du chiffre d’affaires est de 3%. Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction augmente de 6%, essentiellement porté par la bonne performance de l’activité Bâtiment à l’international. Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier baisse de 19%5 par rapport à la même période en 2022, reflétant le contexte de marché difficile (en tenant compte de la quote-part des co-promotions, il serait en repli de 18%). Le chiffre d’affaires de Colas progresse de 2%, porté par les activités Rail (+7%) et Route (+2%) notamment dans la zone EMEA. À périmètre et change constants, il progresse de 5%.

Le ROCA des activités de construction s’élève à 499 millions d’euros à fin septembre 2023, en amélioration de 65 millions d’euros sur un an, et la marge de ROCA des activités de construction s’apprécie de 0,3 point sur la période à 2,5%.

Sur les neuf premiers mois 2023, le ROCA de Bouygues Construction s’établit à 190 millions d’euros, un niveau très proche de celui des neuf premiers mois 2022 de 198 millions d’euros. La marge des activités, notamment liée au rythme non linéaire d’avancement des chantiers, s’établit à 2,6%. Dans un contexte de forte baisse de son activité, le ROCA1 de Bouygues Immobilier s’établit à 1 million d’euros, un niveau inférieur à celui des neuf premiers mois 2022 (en tenant compte de la quote-part des co-promotions, il serait de 21 millions d’euros). Enfin, le ROCA de Colas s’élève à 308 millions d’euros, soit une amélioration de 89 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois de 2022. La marge des activités s’établit à 2,6% sur les neuf premiers mois 2023, en amélioration de 0,7 point sur un an. La marge des activités du troisième trimestre de Colas est en hausse de 1,2 point par rapport au troisième trimestre 2022, le niveau de cette amélioration étant non représentatif de l’évolution attendue pour l’ensemble de l’année 2023, le troisième trimestre ayant notamment bénéficié de la cession d’un actif foncier aux États-Unis.

EQUANS

Depuis janvier 2023, les chiffres d’Equans comprennent ceux de Bouygues Energies & Services. Les variations présentées dans ce paragraphe s’entendent en comparaison avec les données financières neuf mois 2022 proforma, incluant Equans et Bouygues Energies & Services avant éliminations avec Bouygues Construction. Le proforma des neuf mois 2022 d’Equans est communiqué à des fins de comparaison, il n’a pas été audité.

Conformément aux annonces réalisées lors du Capital Markets Day en février dernier, Equans poursuit son approche sélective en matière de contrats, et privilégie la marge au volume, dans un contexte porteur pour ses activités. Dans cet environnement, il bénéficie depuis le début de l’année d’une prise de commandes dynamique de 13,4 milliards d’euros, comprenant notamment au troisième trimestre l’obtention de contrats de taille moyenne, notamment en Belgique avec la rénovation d’un centre hospitalier à Bruxelles et en Suède avec la construction de la ferme solaire de Hultsfred Airport. À fin septembre 2023, le carnet de commandes d’Equans, y compris Bouygues Energies & Services, s’établit à 26 milliards d’euros, stable par rapport à fin décembre 2022, et offre une bonne visibilité sur l’activité future.

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2023 atteint 13,7 milliards d’euros. Il reflète des tendances de marché favorables, permettant la poursuite de la stratégie de sélectivité et intègre la contribution des activités asset-based, qui sont en cours de cession. Il se compare à un chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2022 proforma de 12,9 milliards d’euros (chiffre non audité), soit une hausse de 6%. Le résultat opérationnel courant des activités des neuf premiers mois 2023 atteint 377 millions d’euros, en hausse de 139 millions d’euros par rapport au résultat opérationnel courant des activités 2022 proforma. Il traduit la poursuite du déploiement du plan Perform dans l’ensemble des unités opérationnelles d’Equans. La marge des activités s’établit ainsi à 2,7%, un niveau conforme à l’objectif fixé pour 2023 d’atteindre une marge des activités comprise entre 2,5% et 3%.

Equans a annoncé avoir signé le 15 septembre un accord en vue de la vente de ses réseaux de chaleur et de refroidissement urbains au Royaume-Uni. Cette cession s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique, présenté le 23 février 2023, qui prévoit la cession des activités asset-based. Début octobre, Equans a également signé un accord pour la cession de concessions de stockage d’énergie en aquifère aux Pays-Bas. La finalisation de ces cessions est attendue au quatrième trimestre 2023, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires. Elles seront sans impact sur la trajectoire de chiffre d’affaires et de résultat opérationnel courant des activités (ROCA) d’Equans présentée lors du Capital Markets Day.

TF1

Le chiffre d’affaires du groupe TF1 s’établit à 1,5 milliard d’euros sur les neuf premiers mois 2023, en baisse de 11% sur un an (-8% à périmètre et change constants) :

le chiffre d’affaires Média est en baisse de 6% sur les neuf premiers mois 2023. Il progresse de 8% au troisième trimestre, grâce à un chiffre d’affaires publicitaire en amélioration de 7% (+10% à périmètre et change constants), porté notamment par la Coupe du Monde de Rugby. À périmètre et change constants, la baisse du chiffre d’affaires publicitaire est de 2% sur l’ensemble des neuf premiers mois 2023 ;

le chiffre d’affaires de Newen Studios est en baisse de 34% sur un an. Ce repli s’explique par un effet de base défavorable lié à la livraison de productions importantes sur les neuf premiers mois 2022 (dont Liaison et Marie-Antoinette au troisième trimestre 2022) et par l’arrêt de l’activité de Salto ainsi que l’arrêt de Plus Belle la Vie pour France Télévisions.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s’élève à 204 millions d’euros sur les neuf premiers mois 2023, en baisse de 39 millions d’euros sur un an.

La marge des activités s’établit sur les neuf premiers mois 2023 à 13,2%, en baisse sur un an (-0,8 point). Au troisième trimestre, elle bénéficie notamment de la bonne performance des activités Média dont la marge des activités est en hausse de 1,1 point par rapport à celle du troisième trimestre 2022, illustrant la capacité de TF1 à monétiser des événements sportifs majeurs. La marge des activités Média sur les neuf premiers mois 2023 est quasi stable sur un an. Elle reflète également la grande rigueur de TF1 dans la gestion du coût de ses programmes qui s’élève à 629 millions d’euros (en baisse de 11 millions d’euros sur un an, soit -2%). La marge des activités de Newen Studios s’établit au troisième trimestre à 10,3%, en hausse de 0,3 point par rapport à celle du troisième trimestre 2022, mais elle reste en repli sur l’ensemble des neuf premiers mois.

BOUYGUES TELECOM

Au cours des neuf premiers mois 2023, Bouygues Telecom a poursuivi son développement, dans le Mobile comme dans le Fixe. À fin septembre 2023, le parc forfait Mobile hors MtoM compte 15,4 millions de clients, grâce à la conquête de 217 000 nouveaux clients depuis le début de l’année dont 108 000 sur le troisième trimestre. Dans le Fixe, le parc de clients FTTH atteint 3,4 millions d’abonnés à fin septembre 2023, l’opérateur ayant attiré 425 000 nouveaux clients depuis le début de l’année, dont 154 000 sur le troisième trimestre. La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 71%, contre 61% un an auparavant. Le parc Fixe comprend au total 4,8 millions de clients, soit 167 000 clients de plus qu’à fin décembre 2022, dont 81 000 sur le troisième trimestre. La performance de la fibre s’explique notamment par un déploiement FTTH qui reste soutenu. Bouygues Telecom a d’ores et déjà commercialisé plus de 33 millions de prises FTTH, il est donc en bonne voie pour atteindre son objectif de 35 millions de prises FTTH fin 2026.

Reflet de cette activité commerciale, le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 4,4 milliards d’euros, en hausse de 6% par rapport aux neuf premiers mois 2022. Il bénéficie de la solidité des bases de clients Mobile et Fixe et de l’augmentation des ABPU6. Sur un an, l’ABPU Mobile augmente de 0,1 € à 19,8 € par client par mois, et l’ABPU Fixe augmente de 1,9 € à 30,9 € par client par mois.

Le chiffre d’affaires Services croît de 4% sur un an, toujours pénalisé par la baisse du chiffre d’affaires « entrant ». Le chiffre d’affaires Autres est globalement stable sur un an. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur progresse de 3% par rapport à fin septembre 2022.

L’EBITDA après Loyer augmente de 143 millions d’euros sur un an à 1 451 millions d’euros, soutenu par la croissance de l’activité et la bonne maîtrise des coûts. La marge d’EBITDA après Loyer poursuit sa hausse à 32,6% (+2 points par rapport à fin septembre 2022).

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s’élève à 585 millions d’euros, en hausse de 63 millions d’euros sur un an.

Les investissements d’exploitation bruts hors fréquences s’élèvent à 1 107 millions d’euros à fin septembre 2023, un niveau en ligne avec l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année.

PROJET D’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT VISANT LES ACTIONS COLAS SUIVIE D’UN RETRAIT OBLIGATOIRE

Le 20 septembre 2023, Bouygues a déposé auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) un projet d’offre publique de retrait visant les actions de la société Colas qu’elle ne détient pas encore, au prix unitaire de 175 euros par action, qui sera immédiatement suivie d’un retrait obligatoire.

Le projet d’offre s’inscrit dans le cadre d’une opération de simplification de la structure capitalistique de Colas.

À la date du projet, Bouygues détenait 96,8% du capital de la société Colas.

Ce projet d’offre est en cours d’examen par l’AMF.

Sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, la période d’offre et le retrait obligatoire définitif devraient intervenir avant la fin de l’année 2023.

SITUATION FINANCIÈRE

à 10,9 milliards d’euros, la trésorerie disponible du Groupe reste à un niveau élevé à comparer à un niveau de 14,7 milliards d’euros fin 2022. Cette trésorerie disponible est composée de la trésorerie du Groupe à hauteur de 1,6 milliard d’euros complétée de facilités de crédit moyen et long terme non utilisées de 9,3 milliards d’euros ;

du Groupe reste à un niveau élevé à comparer à un niveau de 14,7 milliards d’euros fin 2022. Cette trésorerie disponible est composée de la trésorerie du Groupe à hauteur de 1,6 milliard d’euros complétée de facilités de crédit moyen et long terme non utilisées de 9,3 milliards d’euros ; l’endettement financier net à fin septembre 2023 s’établit à 10,2 milliards d’euros contre 7,5 milliards d’euros à fin décembre 20227 et 3,7 milliards d’euros à fin septembre 2022. La variation par rapport au 31 décembre 2022 est marquée par les effets saisonniers habituels dont la distribution du dividende.

L’évolution entre fin septembre 2022 et fin septembre 2023 tient essentiellement compte de :

l’acquisition d’Equans,

le paiement à Free Mobile, le 16 mai 2023, de 310 millions d’euros 8 , dont le Groupe conteste le jugement et la validité de l’exécution provisoire 9 ,

, dont le Groupe conteste le jugement et la validité de l’exécution provisoire , l’augmentation de capital réservée aux salariés,

l’offre publique de retrait visant les actions Colas, et

des rachats d’actions propres.

la variation du BFR lié à l’activité & divers, est de -2,2 milliards d’euros, soit une amélioration de plus de 0,8 milliard d’euros par rapport à fin septembre 2022, reflétant les efforts déployés par les métiers ;

le ratio d’endettement net10 s’établit à 74% (54% fin 2022).

Au cours des neuf premiers mois de l’année, Bouygues a :

renouvelé, sans covenant ni clause de rating, ses lignes de crédit moyen et long terme au fur et à mesure de leurs échéances ;

remboursé une ligne obligataire d’un montant de 700 millions d’euros ;

réalisé une émission obligataire pour 1 milliard d’euros à 8 ans (échéance 17 juillet 2031), portant un coupon de 3,875%. Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s’établit à un niveau légèrement inférieur à 1,95% ;

remboursé le crédit syndiqué mis en place dans le cadre du financement de l’acquisition d’Equans à hauteur de 1 950 millions d’euros (sur un montant utilisé de 2 450 millions d’euros à fin décembre 2022)11.

Fin septembre 2023, la maturité moyenne des émissions obligataires du Groupe est de 8,7 ans à un coupon moyen de 3,10% (et un taux effectif moyen de 2,16%). L’échéancier de la dette est bien réparti dans le temps.

À noter que le 2 octobre 2023, Bouygues a émis un montant nominal combiné de 450 millions d’euros de dette et encaissé 390 millions d’euros (soit une décote d’émission de 60 millions d’euros représentative de l’écart entre les taux actuels et ceux des coupons) par abondement de deux souches obligataires existantes :

un montant de 250 millions d’euros de valeur nominale est venu compléter la souche de 750 millions d’euros à échéance 7 juin 2027, et portant un coupon de 1,375%. Le taux économique de cet abondement ressort à 3,93% et celui de l’ensemble de la souche à 2,66% ;

un montant de 200 millions d’euros de valeur nominale est venu compléter la souche de 800 millions d’euros à échéance 11 février 2030 et portant un coupon de 0,50%. Le taux économique de cet abondement ressort à 4,18% et celui de l’ensemble de la souche à 1,16%.

À la suite de ces deux abondements, la maturité moyenne des émissions obligataires du Groupe est de 8,5 ans

à un coupon moyen de 3,01% (et un taux effectif moyen de 2,26%).





Les notations financières long terme attribuées au Groupe par les agences Moody’s et Standard and Poor’s sont respectivement : A3, perspective stable et A-, perspective négative.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS FINANCIER

27 février 2024 : résultats annuels 2023 (07h30 CET)

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes

et le rapport correspondant a été émis.

Retrouvez l'intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com/resultats.



Le call de présentation des résultats aux analystes se tiendra le 31 octobre 2023 à 9H (CET).

Les détails de connexion sont disponibles sur le site www.bouygues.com.

La présentation sera disponible avant le démarrage du webcast sur le site www.bouygues.com/resultats.

ACTIVITÉ COMMERCIALE DES NEUF PREMIERS MOIS 2023

CARNET DE COMMANDES DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Afin de faciliter l’analyse, le carnet de commandes de Bouygues Construction comprend uniquement celui du segment Bâtiment et Travaux Publics, y compris en 2022.

(millions d’euros) À fin sept. 2023 À fin sept. 2022 Variation Bouygues Construction 15 147 13 560 +12% a Bouygues Immobilier 1 226 1 578 -22% b Colas 13 403 12 407 +8% c Total 29 776 27 545 +8% d

(a) +13% à change constants et hors principales acquisitions / cessions

(b) -22% à change constants et hors principales acquisitions / cessions

(c) +11% à change constants et hors principales acquisitions / cessions

(d) +10% à change constants et hors principales acquisitions / cessions

BOUYGUES CONSTRUCTION, PRISES DE COMMANDES

Les prises de commandes de Bouygues Construction comprennent uniquement celles du segment Bâtiment et Travaux Publics, y compris en 2022.

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 Variation France 2 722 2 372 +15% International 5 418 3 057 +77% Total 8 140 5 429 +50%

BOUYGUES IMMOBILIER, RÉSERVATIONS

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 Variation Logement 878 1 145 -23% Tertiaire 30 173 -83% Total 908 1 318 -31%

COLAS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin sept. 2023 À fin sept. 2022 Variation France Métropole 3 303 3 231 +2% International et Outre-Mer 10 100 9 176 +10% Total 13 403 12 407 +8%

EQUANS, CARNET DE COMMANDES

Afin de faciliter l’analyse, le carnet de commandes d’Equans inclut celui de Bouygues Energies & Services, y compris à fin décembre 2022.

(millions d’euros) À fin sept. 2023 À fin déc. 2022 Variation Total 25 985 25 927 =

TF1, PART D’AUDIENCE (a)

en % À fin sept. 2023 À fin sept. 2022 Variation Total 33,3% 33,2% +0,1 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans responsables des achats

BOUYGUES TELECOM, PARC CLIENTS

(en milliers) À fin sept. 2023 À fin déc. 2022 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 15 721 15 499 +222 Parc Forfait Mobile hors MtoM 15 439 15 222 +217 Parc total Mobile 23 233 22 455 +778 Parc FTTH 3 417 2 993 +425 Parc total Fixe 4 837 4 670 +167

PERFORMANCE FINANCIÈRE DES NEUF PREMIERS MOIS 2023

Pour rappel, Bouygues Energies & Services est consolidé sein d’Equans depuis début 2023. Afin de faciliter la comparabilité des informations, les données de Bouygues Energies & Services, tel qu’il avait contribué aux chiffres de Bouygues Construction, ont été reclassées de Bouygues Construction vers Equans dans les chiffres neuf mois 2022 publiés.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Chiffre d’affaires 40 888 29 677 +38% a Résultat opérationnel courant des activités 1 623 1 240 +383 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA)ᵇ (77) (33) -44 Résultat opérationnel courant 1 546 1 207 +339 Autres produits et charges opérationnels (146) c (106) d -40 Résultat opérationnel 1 400 1 101 +299 Coût de l’endettement financier net (231) (123) -108 Charges d’intérêts sur obligations locatives (59) (42) -17 Autres produits et charges financiers (26) (5) -21 Impôt (363) (267) -96 Quote-part du résultat net des co-entreprises et entités associées 50 (7) +57 Résultat net des activités poursuivies 771 657 +114 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (106) (120) +14 Résultat net part du Groupe 665 537 +128

(a) +2% à périmètre et change constants

(b) Purchase Price Allocation (Allocation du prix d’achat)

(c) Dont charges non courantes de 60 M€ chez Bouygues Construction, 7 M€ chez Colas, 47 M€ chez Equans et 24 M€ chez TF1, 7 M€ chez Bouygues Telecom et 1 M€ chez Bouygues SA

(d) Dont charges non courantes de 32 M€ chez Bouygues Construction (Bâtiment et Travaux Publics), 11 M€ chez Equans (Bouygues Energies & Services), 15 M€ chez TF1 et 55 M€ chez Bouygues SA ; et produits non courants de 7 M€ chez Bouygues Telecom

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Effet change Effet périmètre À PCC ᶜ Activités de construction ᵃ 19 996 19 673 +2% +1% 0% +3% dont Bouygues Construction 7 210 6 833 +6% +1% 0% +7% dont Bouygues Immobilier 1 109 1 366 -19% 0% 0% -19% dont Colas 11 805 11 524 +2% +2% 0% +5% Equans 13 726 2 818 n.s n.s n.s n.s TF1 1 548 1 740 -11% 0% +3% -8% Bouygues Telecom 5 700 5 531 +3% 0% 0% +3% Bouygues SA et autres 176 148 n.s - - n.s Retraitements intra-Groupe ᵇ (386) (283) n.s - - n.s Chiffre d’affaires du Groupe 40 888 29 677 +38% +1% -36% +2% dont France 19 987 16 757 +19% 0% -21% -2% dont international 20 901 12 920 +62% +2% -55% +9%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs (après retraitements internes aux activités de construction)

(b) Dont retraitements intra-Groupe des activités de construction

(c) À périmètre et change constants

CALCUL DE L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 1 623 1 240 +383 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) (77) (33) -44 Charges d’intérêts sur obligations locatives (59) (42) -17 Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 1 668 1 594 +74 Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées 1 (113) +114 Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (177) (222) +45 EBITDA après Loyer du Groupe 2 979 2 424 +555

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Activités de construction 727 594 +133 dont Bouygues Construction 210 171 +39 dont Bouygues Immobilier (8) 20 -28 dont Colas 525 403 +122 Equans 442 42 +400 TF1 375 522 -147 Bouygues Telecom 1 451 1 308 +143 Bouygues SA et autres (16) (42) +26 EBITDA après Loyer du Groupe 2 979 2 424 +555

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DU GROUPE (ROCA) a

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Activités de construction 499 434 +65 dont Bouygues Construction 190 198 -8 dont Bouygues Immobilier 1 17 -16 dont Colas 308 219 +89 Equans 377 89 +288 TF1 204 243 -39 Bouygues Telecom 585 522 +63 Bouygues SA et autres (42) (48) +6 Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 1 623 1 240 +383

(a) Voir glossaire pour les définitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LES NEUF PREMIERS MOIS 2023

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Activités de construction 499 -6 493 dont Bouygues Construction 190 0 190 dont Bouygues Immobilier 1 0 1 dont Colas 308 -6 302 Equans 377 0 377 TF1 204 -3 201 Bouygues Telecom 585 -22 563 Bouygues SA et autres (42) -46 (88) Total 1 623 -77 1 546

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LES NEUF PREMIERS MOIS 2022 PUBLIÉS

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Activités de construction 434 -6 428 dont Bouygues Construction 198 0 198 dont Bouygues Immobilier 17 0 17 dont Colas 219 -6 213 Equans 89 0 89 TF1 243 -4 239 Bouygues Telecom 522 -22 500 Bouygues SA et autres (48) -1 (49) Total 1 240 -33 1 207

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE (ROC)

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Activités de construction 493 428 +65 dont Bouygues Construction 190 198 -8 dont Bouygues Immobilier 1 17 -16 dont Colas 302 213 +89 Equans 377 89 +288 TF1 201 239 -38 Bouygues Telecom 563 500 +63 Bouygues SA et autres (88) (49) -39 Résultat opérationnel courant du Groupe 1 546 1 207 +339

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Activités de construction 426 396 +30 dont Bouygues Construction 130 166 -36 dont Bouygues Immobilier 1 17 -16 dont Colas 295 213 +82 Equans 330 78 +252 TF1 177 224 -47 Bouygues Telecom 556 507 +49 Bouygues SA et autres (89) (104) +15 Résultat opérationnel du Groupe 1 400 a 1 101 b +299

(a) Dont charges non courantes de 60 M€ chez Bouygues Construction, 7 M€ chez Colas, 47 M€ chez Equans, 24 M€ chez TF1, 7 M€ chez Bouygues Telecom et de 1 M€ chez Bouygues SA

(b) Dont charges non courantes de 32 M€ chez Bouygues Construction (Bâtiment et Travaux Publics), 11 M€ chez Equans (Bouygues Energies & Services), 15 M€ chez TF1 et 55 M€ chez Bouygues SA ; et produits non courants de 7 M€ chez Bouygues Telecom

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Activités de construction 288 269 +19 dont Bouygues Construction 130 124 +6 dont Bouygues Immobilier (2) 10 -12 dont Colas 160 135 +25 Equans 213 63 +150 TF1 63 67 -4 Bouygues Telecom 279 290 -11 Bouygues SA et autres (178) (152) -26 Résultat net part du Groupe 665 537 +128

ENDETTEMENT (-) / EXCÉDENT (+) FINANCIER NET PAR MÉTIER

(millions d’euros) À fin sept. 2023 À fin déc. 2022 Variation Bouygues Construction 2 769 3 612 -843 Bouygues Immobilier (377) (156) -221 Colas (815) (292) -523 Equans (71) 181 -252 TF1 364 326 +38 Bouygues Telecom (3 045) (2 303) -742 Bouygues SA et autres (9 063) (8 823) -240 Excédent (+) / Endettement (-) financier net (10 238) (7 455) a -2 783 Obligations locatives courantes et non courantes (2 842) (2 605) -237

(a) Endettement net ajusté à la suite de la mise à jour de l’allocation définitive du prix d’achat d’Equans au 4 octobre 2022

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Activités de construction 128 126 +2 dont Bouygues Construction 31 40 -9 dont Bouygues Immobilier 3 2 +1 dont Colas 94 84 +10 Equans 146 11 +135 TF1 184 213 -29 Bouygues Telecom 1 103 1 199 -96 Bouygues SA et autres 46 20 +26 Investissements d’exploitation nets du Groupe 1 607 1 569 +38

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE DU GROUPE

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 publié Variation Activités de construction 402 382 +20 dont Bouygues Construction 185 200 -15 dont Bouygues Immobilier (9) 13 -22 dont Colas 226 169 +57 Equans 221 55 +166 TF1 112 218 -106 Bouygues Telecom 153 (19) +172 Bouygues SA et autres (223) (130) -93 Cash-flow libre ᵃ du Groupe 665 506 +159

(a) Voir glossaire pour les définitions

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU GROUPE – COMPARAISON AVEC LE COMPTE DE RÉSULTAT NEUF MOIS 2022 PROFORMA NON AUDITÉ

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 proforma Variation Chiffre d’affaires 40 888 39 739 +3% Résultat opérationnel courant des activités 1 623 1 386 +237 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA)ᵇ (77) (72) -5 Résultat opérationnel courant 1 546 1 314 +232 Autres produits et charges opérationnels (146) (105) -41 Résultat opérationnel 1 400 1 209 +191 Coût de l’endettement financier net (231) (234) +3 Charges d’intérêts sur obligations locatives (59) (45) -14 Autres produits et charges financiers (26) (4) -22 Impôt (363) (271) -92 Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées 50 (2) +52 Résultat net des activités poursuivies 771 653 +118 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (106) (121) +15 Résultat net part du Groupe 665 532 +133

(a) Purchase Price Allocation (Allocation du prix d’achat)

COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ D’EQUANS – COMPARAISON AVEC LE COMPTE DE RÉSULTAT NEUF MOIS 2022 PROFORMA NON AUDITÉ

(millions d’euros) 9M 2023 9M 2022 proforma Variation Chiffre d’affaires 13 726 12 919 +6% dont France 4 568 nd nd dont international 9 158 nd nd Résultat opérationnel courant des activités 377 238 +139 Marge des activités 2,7% 1,8% +0,9 pt Résultat opérationnel courant 377 238 +139 Résultat opérationnel 330 228 +102 Résultat net part du Groupe 213 149 +64

GLOSSAIRE

Activités de construction : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas

Activités d’énergies et services : Equans

ABPU (Average Billing Per User) :

dans le Mobile, il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et Entreprise divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites ;

pour le Fixe, il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises) divisée par le nombre de clients moyen sur la période.

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes (Bouygues Construction, Colas, Equans) : représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives).

Carnet de commandes (Bouygues Immobilier) : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser et du montant du chiffre d’affaires total des réservations signées restant à notarier.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des réservations réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).

Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et hors fréquences.

Chiffre d’affaires Autres (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres ;

les revenus d’itinérance ;

les prestations de services autres que Telecom (construction de sites ou installation de lignes FTTH) ;

le cofinancement publicitaire.

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) :

Il comprend :

le chiffre d’affaires facturé au client qui intègre :

Dans le Mobile :

pour les clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée ;

pour les clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ;

le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine (MtoM) ;

le chiffre d’affaires de l’itinérance (roaming Visiteurs) ;

le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ;





Dans le Fixe :

pour les clients Grand Public, le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements ;

pour les clients Entreprises, le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ;

le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;





le revenu des appels entrants Voix et SMS ;

l’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15 ;

l’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liées aux mises en services.

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant, après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives, corrigé des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et autres dépréciations ainsi que des effets liés aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots conservés.

Évolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

à change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison ;

à périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante : en cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison ; en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours.



Excédent / Endettement financier net : la position de trésorerie du Groupe se calcule en tenant en compte de la trésorerie et équivalents de trésorerie, les soldes créditeurs de banque, les dettes financières non courantes et courantes et les instruments financiers. L’endettement/excédent financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement net sont présentés en note 7 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 septembre 2023 disponible sur le site internet du groupe Bouygues.

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition de l’Arcep).

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services.

MtoM : les communications Machine-To-Machine ou MtoM consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles généralement sans intervention humaine.

Prises FTTH sécurisées : prises pour lesquelles l’horizontal est déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation.

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation.

Prise de commandes (Bouygues Construction, Colas) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée.

logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés ;

immeubles de bureaux : ils sont enregistrés dans les réservations à la vente notaire ;

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations ;

s’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion.





Résultat opérationnel courant des activités : le Résultat Opérationnel Courant des Activités (ROCA) correspond au résultat opérationnel courant avant prise en compte des amortissements et dépréciations des actifs incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA).

Wholesale : marché de la « vente en gros » aux opérateurs de communications électroniques.

1 Proforma 9M 2022 non audité

2 Dont charges non courantes de 60 M€ chez Bouygues Construction, 7 M€ chez Colas, 47 M€ chez Equans, 24 M€ chez TF1, 7 M€ chez Bouygues Telecom et 1 M€ chez Bouygues SA

3 Endettement net / capitaux propres

4 Cash flow libre avant coût de la dette nette, charges d'intérêt sur les obligations de location et impôts décaissés

5 Hors quote-part des co-promotions

6 ABPU T3 2023

7 Endettement net ajusté à la suite de la mise à jour de l’allocation définitive du prix d’achat d’Equans au 4 octobre 2022

8 Correspondant à 308 M€ majorés des intérêts légaux dans le cadre du litige sur les offres groupant smartphones et forfaits mobiles

9 Voir communiqué de presse de Bouygues Telecom publié le 16 mai 2023

10 Endettement net / capitaux propres

11 Le solde du crédit syndiqué a été remboursé en octobre 2023

Pièce jointe