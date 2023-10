COIL : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

Chiffre d’affaires de 11,8 M€ (- 15,4 %) marqué par la contraction de l’activité de sous-traitance dans une conjoncture difficile

Résultat opérationnel courant en perte de (1,4) M€ compte tenu de la baisse des ventes et de l’inflation des charges opérationnelles

Produits non courants de 1,5 M€ liés à des reprises exceptionnelles d’amortissements et de provisions au titre des subventions d’investissement en Allemagne

Résultat net en légère perte à (0,1) M€

Endettement financier net maîtrisé à 27 % des fonds propres au 30 juin 2023

Reprise des marchés attendue en 2024

COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats du premier semestre 2023.

Faits marquants du semestre





Le premier semestre 2023 a été marqué par le net ralentissement de la croissance mondiale, l’inflation importante et la remontée des taux d’intérêt. Comme l’ensemble des secteurs industriels, les activités de la Société ont été fortement impactées par cette conjoncture macroéconomique difficile.

Au cours de la période, les activités de sous-traitance (79 % du chiffre d’affaires semestriel 2023) ont été pénalisées par i) les anticipations conservatrices des distributeurs de métaux sur l’évolution du marché, basées sur une forte baisse du prix LME de l'aluminium qui les a conduits à maintenir leurs stocks à des niveaux minima, et ii) l’émergence d’un concurrent sur le marché européen de l’anodisation en continu. Dans ce contexte, les ventes de sous-traitance se sont contractées de -20,6% par rapport à une base de comparaison défavorable au premier semestre 2022 qui était en croissance de +18,5% portée par la reprise économique post-COVID19.

Les ventes packagées incluant le métal (21 % du chiffre d’affaires semestriel 2023) ont enregistré, quant à elles, une croissance solide de +11,1% qui s’appuie principalement sur le développement des ventes en Europe avec d’importantes livraisons réalisées sur le semestre pour des projets architecturaux haut de gamme. Parallèlement, la Société a renforcé en Asie son pipeline de prospects, qui pourrait conduire à des prises de nouvelles commandes en 2024.

La Société s’est organisée au mieux pour limiter l’impact du ralentissement des activités de sous-traitance, en augmentant ses prix en ligne avec l’inflation et en en adaptant ses investissements et sa capacité de production à la baisse de la demande. Néanmoins, l’impact d’une baisse marquée des ventes sur les résultats de la Société est important puisque les coûts variables ne représentent qu’environ 36 % du chiffre d’affaires.

De manière favorable, les résultats du semestre sont impactés positivement à hauteur de 1,5 M€ par des éléments exceptionnels (reprise exceptionnelle d’amortissements sur les subventions d’investissement en Allemagne et reprise des provisions au titre des intérêts dus en cas de remboursement de ces subventions). Ces éléments font suite à l’audit mené cet été par les autorités allemandes (Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt) dans le cadre des subventions versées pour la construction de l’usine de Bernburg, l'examen des certificats d'attribution ayant révélé que les exigences de l'avis d'attribution daté du 2 mai 2012 avaient été respectées.

Au global, dans une conjoncture difficile, la Société parvient à enregistrer un résultat net proche de l’équilibre, tout en continuant d’afficher au 30 juin 2023 un bilan solide.

Résultats





Le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 s’établit à 11,8 M€, en retrait de -2,2 M€ par rapport à une base de comparaison élevée au premier semestre 2022.

L’EBITDA diminue de - 2,5 M€ et ressort à l’équilibre. Son évolution s’explique principalement par i) la diminution de la marge brute compte tenu de la baisse des ventes, l’évolution du mix-produit et l’augmentation des coûts variables de production et ii) la hausse des charges opérationnelles dans une conjoncture inflationniste.

La contraction des volumes dans les activités de sous-traitance a pesé significativement sur le résultat opérationnel courant qui enregistre un recul de -2,4 M€ pour atteindre une perte de (1,4) M€ contre un bénéfice de 1,1 M€ au premier semestre 2022.

Le résultat opérationnel s’établit à (0,7) M€ et intègre des éléments non courants à hauteur de 0,7 M€ liés à une reprise exceptionnelle d’amortissements sur les subventions d’investissement en Allemagne, sans impact sur la trésorerie de la Société.

Le résultat net est négatif de (0,1) M€. Il comprend des produits financiers exceptionnels pour un montant de 0,7 M€, relatif à une reprise des provisions au titre des intérêts dus en cas de remboursement des subventions en Allemagne.

Compte de résultat simplifié





(en millions d'euros) S1 2023

(6 mois) S1 2022

(6 mois) Variation 2022

(12 mois) Chiffre d’affaires 11,79 13,95 - 15,4 % 26,7 CA sous-traitance 9,28 11,68 - 20,6 % 20,6 CA packagés1 2,52 2,27 + 11,1 % 5,9 EBITDA 0,01 2,52 - 2,5 M€ 2,9 en % CA 0,1% 18,1% 10,9% Résultat opérationnel courant (1,40) 1,01 - 2,4 M€ (0,1) en % CA (11,9)% 7,2% (0,4)% Résultat opérationnel (0,66) 1,01 - 1,7 M€ (2,6) en % CA (5,6)% 7,2% (9,9)% Résultat avant impôts (0,10) 0,85 - 1,0 M€ (2,9) Résultat net (0,11) 0,80 - 0,9 M€ (3,0) en % CA (0,9)% 5,7% (11,2)%

Bilan





Après prise en compte du résultat du semestre, les capitaux propres au 30 juin 2023 s’établissent à 23,5 M€ et diminuent de - 0,1 M€ par rapport au 31 décembre 2022. L’endettement financier net au 30 juin 2023 s’élève à 6,3 M€ (+ 0,1 M€ par rapport à fin 2022) et demeure à un niveau raisonnable en représentant 27 % des fonds propres, contre 26 % au 31 décembre 2022.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023





Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 s’établit à 5,3 M€, en baisse de -21,5 % par rapport à l’année précédente. Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires ressort ainsi à 17,1 M€, en retrait de

-17,4 % par rapport à la même période de l’année précédente, avec des ventes de sous-traitance (13,5 M€) en baisse de - 18,8 % et des offres packagées (3,6 M€) en retrait de -11,7 %.

Perspectives





Dans une conjoncture économique difficile, la Société maintient une approche prudente et n’anticipe pas de reprise de la demande de services de sous-traitance d’ici la fin de l’exercice. La Société s’organise pour limiter l’impact de ce ralentissement sur les résultats en soutenant le développement commercial de ses offres packagées et en maximisant la flexibilité de son outil industriel.

La Société est confiante dans ses perspectives de développement à long terme et capitalise sur son large portefeuille de produits premiums, durables et à moindre empreinte carbone pour préparer la reprise attendue de ses marchés à compter de 2024.

Informations complémentaires





Les états financiers ont été arrêtés le 31 octobre 2023 par le conseil d’administration. Ils sont repris dans le rapport financier semestriel 2023 disponible sur le site financier de la Société (http://investors.coil.be).

Agenda





Le chiffre d’affaires annuel 2023 sera publié le 2 février 2024 après bourse.

A propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte environ 110 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 26,5 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

1 Anodisation et métal inclus

