PRFoods auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022/2023

Juhtkonna kommentaar

2022/2023 majandusaasta oli esimene, mil PRFoods pärast COVID-i taastas oma kasumlikkuse. See saavutati kontserni tegevuse ulatusliku ümberstruktureerimise tulemusena: meie senine suurim, kuid püsivalt kahjumlik tütarettevõte Soomes müüdi maha, ettevõtte võlataseme vähendamiseks tuli maha müüa Rootsi kalakasvandused ja uued litsentsid. Selle tulemusena moodustas meie käive eelmisel aastal 19,6 miljonit eurot võrreldes 42,1 miljoni euroga eelneval majandusaastal. EBITDA äritegevusest tõusis 0,3 miljoni euroni võrreldes -1,7 miljonilise kahjumiga eelmisel aastal. Puhaskasum moodustas 0,3 miljonit eurot, aasta varem oli kahjum 8,1 miljonit eurot.

Netovõlg vähenes 24,7 miljonilt 16,7 miljoni euroni. Suurem osa kontserni võlast on fikseeritud intressimääraga; seega ei ole meid intressimäärade tõus nii tõsiselt mõjutanud. Sellegipoolest püsib netovõla tase liiga kõrge ja selle vähendamiseks on kontsern astunud mitmeid samme: kulude massiline vähendamine ja edasiste kalakasvatusvarade realiseerimine. Kuigi kalakasvatus on tuleviku jaoks väga atraktiivne ärivaldkond, ei ole nende tegevuste täielikuks laiendamiseks nõutavad kapitalinõuded PRFoodsile lühiajaliselt realistlikud. Jätkame kalakasvatuslitsentside väljatöötamist tuleviku potentsiaali silmas pidades.

Kõrge inflatsioonikeskkond ja kõikuvad kalahinnad on 2022. ja 2023. aastal oluliselt mõjutanud nii sisenõudlust kui ka eksporti. Väga positiivne on see, et kuna Soome konkurentsikeeld lõppeb 2024. aastal, on meil Soomest juba tellimusi, mis ületavad Eesti ettevõtluse kogutulusid 2022-2023 majandusaastal. 2024. aastal näeme ka Eesti töötlemisäri pöördumas kauaoodatud kasumi poole. Kalahinnad on 2023. aasta teises pooles oluliselt langenud ja see on juba suurendanud nõudlust kalatoodete järele.

Nagu ennist märkisime, on turgude ebastabiilsus uus norm, kuid äri on näidanud suutlikkust kohaneda erinevate väljakutsetega. Meie suur finantsvõimendus on viimastel aastatel olnud äritegevuse arendamisel kurnavaks teguriks, kuid laev on aeglaselt, kuid kindlalt pöördunud ja on palju kindlamal kursil. Oleme eriti uhked oma meeskonna visaduse ja professionaalsuse üle – nende pingutused on olnud lihtsalt märkimisväärsed.

Majandusaasta 2023-2024 on kalatöötlemise ning Soome ja teistele turgudele laienemise aasta. John Ross Jr on jätkuvalt üks tööstusharu tulusamaid lõhetoodete valmistajaid ning Saare Kala on eelmise aasta jooksul uue juhtimise all oma kohalikku müüki kahekordistanud ning 2024. kalendriaastal näeb Eesti üksus müügitulu kasvu vähemalt 3 korda. Meie rahavoog on nüüd palju tugevam tänu ettevõtte vähenenud finantsvõimendusele. Enda nimel soovin kontsernile ja selle juhtkonnale edu äri uuele tasemele viimisel.

GRUPI VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR (kui pole näidatud teisiti) Valem / selgitus 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 Müügitulu Müügitulu 19,6 42,1 58,7 78,3 85,7 Brutokasum Müügitulu – müüdud kaupade kulu 3,6 3,1 5,0 9,6 11,9 EBITDA äritegevusest** Kasum (Kahjum) enne ühekordseid tulusid-kulusid ja bioloogiliste varade ümberhindlust 0,3 -1,7 -1,2 2,8 4,0 EBITDA Kasum (Kahjum) enne finantstulusid ja -kulusid, maksukulusid ning põhivara kulumi ja väärtuse langust 0,3 -1,9 -1,3 1,9 1,7 Ärikasum (-kahjum) Kahjum enne finantstulusid ja -kulusid, maksukulusid -1,0 -4,2 -3,9 -0,7 -0,5 EBT Kasum (-kahjum) enne tulumaksu 0,4 -8,2 -5,0 -1,8 -1,2 Puhaskasum (-kahjum) 0,3 -8,1 -5,2 -1,9 -1,5 Brutomarginaal Brutokasum / Müügitulu 18,3% 7,4% 8,5% 12,2% 13,9% Äritegevuse EBITDA marginaal EBITDA äritegevusest / Müügitulu 1,5% -4,1% -2,1% 3,5% 4,7% EBITDA marginaal EBITDA / Müügitulu 1,5% -5,1% -2,1% 2,4% 2,0% Ärikasumi marginaal Ärikahjum / Müügitulu -5,1% -9,9% -6,6% -0,9% -0,5% EBT marginaal EBT / Müügitulu 2,0% -19,5% -8,5% -2,2% -1,4% Netomarginaal Puhaskasum (-kahjum) / Müügitulu 1,5% -19,4% -8,8% -2,4% -1,7% Tegevuskulude suhtarv



Tegevuskulud / Müügitulu 24,0% 17,1% 16,1% 13,4% 12,5% BILANSS

mln EUR (kui pole näidatud teisiti) Valem / selgitus 30.06.2023 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 Netovõlgnevus Lühiajal. võlakohustused + Pikaajal. võlakohustused – Raha 16,7 24,7 22,4 20,7 20,5 Omakapital 8,3 8,1 15,8 19,8 21,9 Käibekapital Käibevara – Lühiajal. kohustused 0,0 -3,2 -3,2 -4,0 -3,1 Varad 30,2 38,9 55,6 57,1 62,5 Likviidsuskordaja Käibevara / Lühiajal. kohustused 1,0x 0,7x 0,8x 0,8x 0,9x Omakapitali suhtarv Omakapital / Varad 27,4% 20,7% 28,4% 34,7% 35,0% Finantsvõimendus Netovõlg / (Omakapital + Netovõlg) 66,9% 75,4% 58,7% 51,1% 48,3% Võlakordaja Kohustused / Kogukapital 0,7x 0,8x 0,7x 0,7x 0,7x Netovõlg/EBITDA äritegevusest Netovõlg / EBITDA äritegevusest 55,8x -14,5x -17,9x 7,5x 5,1x Omakapitali tootlus Puhaskasum (-kahjum) / Keskmine omakapital 4,1% -68,5% -29,0% -9,1% -6,5% Varade tootlus Puhaskasum (-kahjum) / Keskmine varade maht 1,0% -17,3% -9,2% -3,2% -2,3%

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee





