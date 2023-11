Ajourført prospekt

(24/2023 Selskabsmeddelelse)



Følgende ændringer er gennemført i prospektet:

Afdelingerne HøjrenteLande KL, HøjrenteLande Valuta KL, HøjrenteLande Lokal Valuta KL, HøjrenteLande Akkumulerende KL, HøjrenteLande Korte Obligationer KL, BRIK KL og BRIK Akkumulerende KL som var ophørende afdelinger i fusionerne i oktober er slettet af prospektet.

Afdelingerne Verden Etik Indeks KL, Morningstar Sustainability Leaders Index KL, Danmark Indeks KL og Verden Lav Volatilitet Indeks KL som har til formål at kopiere et indeks, er blevet opdateret, således at de i fremtiden kan følge spredningsreglerne for denne type afdelinger.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag er ændret i henhold til nedenstående

Afdeling ISIN Emissionstillæg før Ændring Emissionstillæg efter Indløsningsfradrag før Ændring Indløsningsfradrag efter Bæredygtige Aktier A DKK DK0061533643 0,23% -0,04% 0,19% 0,19% -0,03% 0,16% Europa Ligevægt & Value A DKK DK0015323406 0,30% 0,00% 0,30% 0,19% -0,04% 0,15% Fjernøsten A DKK DK0010169549 0,36% -0,02% 0,34% 0,42% 0,00% 0,42% Fjernøsten A DKK Akk DK0060036994 0,36% -0,02% 0,34% 0,42% 0,00% 0,42% Globale EM-Aktier A DKK DK0060499663 0,35% -0,03% 0,32% 0,39% 0,00% 0,39% Globale EM-Aktier A DKK Akk DK0060499747 0,35% -0,03% 0,32% 0,39% 0,00% 0,39% Megatrends A DKK DK0062382628 0,23% -0,04% 0,19% 0,19% -0,03% 0,16% Megatrends A DKK Akk DK0062382891 0,23% -0,04% 0,19% 0,19% -0,03% 0,16% Morningstar Sust Leaders Indeks DK0061111572 0,23% -0,04% 0,19% 0,19% -0,03% 0,16% Tyskland A DKK DK0060033116 0,20% -0,03% 0,17% 0,20% -0,03% 0,17% USA Ligevægt & Value A DKK DK0010270776 0,16% -0,04 0,12% 0,16% -0,04% 0,12% Verden Lav Volatilitet Indeks KL DK0061281490 0,23% -0,04% 0,19% 0,19% -0,03% 0,16% Verden Ligevægt & Value A DKK DK0010101740 0,23% -0,04% 0,19% 0,19% -0,03% 0,16% Verden Ligevægt & Value A DKK Akk DK0060669091 0,23% -0,04% 0,19% 0,19% -0,03% 0,16%

Ændringerne emissionstillæggene og indløsningsfradragene gennemføres for udbyttebetalende og akkumulerende afdelinger. I de berørte afdelinger gennemføres ændringerne for alle andelsklasser.

Redaktionelle ændringer.

Foreningens prospekt er vedlagt. Foreningens prospekt og tilhørende bilag kan downloades på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk.

