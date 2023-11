Udviklingen i 3. kvt. 2023 var som forventet og de finansielle forventninger til helåret præciseres  

Selskabsmeddelelse nr. 14-2023

1. november 2023

North Media CEO, Lasse Ingemann Brodt siger om udviklingen i 3. kvartal 2023:

”Jeg er tilfreds med, at vi formåede at fastholde et stabilt indtjeningsniveau i 3. kvartal 2023 på baggrund af en lidt faldende omsætning. I Digital Services leverede BoligPortal fortsat fremgang i omsætning og indtjening, og i Last Mile (FK Distribution) var indtjeningen på niveau med året før, mens omsætningen som forventet faldt mindre end i første halvår 2023. På baggrund af den udvikling indsnævrer vi forventningerne til helåret.”



Finansielle nøgletal:

DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal år til dato 2023 2022 2023 2022 Omsætning 222,3 228,0 700,7 736,2 EBIT 29,7 29,1 110,7 129,2 Overskudsgrad 13,4% 12,8% 15,8% 17,5% Afkast værdipapirer -8,6 -18,7 156,3 -229,3 Pengestrømme fra driften 40,1 30,0 125,6 123,2 Frie pengestrømme 39,9 26,3 121,2 119,5

Udviklingen i forretningsområderne i 3. kvartal 2023

Last Mile (FK Distribution) leverede et driftsresultat (EBIT) på 28,2 mio. kr. mod 29,6 mio. kr. året før, mens omsætningen faldt 4,2%. Nedgangen i omsætning var som forventet lavere end i første halvår 2023 og var fortsat drevet af lavere volumen i tryksager og aviser. Sammenlignet med samme periode sidste år, hvor papirpriserne var rekordhøje, fastholdt kunder nu deres planlagte kampagner og nogle planlægger at øge distributionen af tryksager. Overskudsgraden på 15,6% var stabil.

Digital Services havde en omsætningsfremgang på 5,6%, drevet af en fortsat positiv udvikling i BoligPortal, som leverede 13% vækst. I BoligPortal steg indtjeningen 41%, men det kunne ikke opveje udviklingen i Ofir og Bekey og det samlede driftsresultatet (EBIT) i Digital Services faldt 32% til 2,1 mio. kr. Overskudsgraden faldt til 5,1%.

Stabil udvikling år til dato

Som ventet faldt koncernens omsætning i 3. kvartal år til dato, primært på grund af lavere volumen i Last Mile (FK Distribution). Last Mile havde en nedgang i omsætningen på 6,4%, mens Digital Services leverede 3,0% vækst, drevet af BoligPortal. Det lavere driftsresultat (EBIT) skyldtes primært udviklingen i Last Mile i 1. halvår 2023, mens indtjeningen i Digital Services var stabil.

Præcisering af finansielle forventninger til 2023

På baggrund af resultaterne 3. kvartal år til dato og bedre sigtbarhed i Last Mile, indsnævres koncernens forventninger til 2023. Omsætningen forventes nu at blive 940-960 mio. kr. (tidligere 935-970 mio. kr.). Driftsresultatet forventes at blive 145-160 mio. kr. (tidligere 135-160 mio. kr.).

I Last Mile (FK Distribution) præciseres omsætningen til 778-792 mio. kr. (tidligere 775-800 mio. kr.) og driftsresultatet (EBIT) til 148-158 mio. kr. (tidligere 145-160 mio. kr.). For Digital Services præciseres omsætningen til 162-168 mio. kr. (tidligere 160-170 mio. kr.) og driftsresultatet (EBIT) forventes at udgøre 5-10 mio. kr. (tidligere 0-10 mio. kr.), primært drevet af den positive udvikling i BoligPortal.

Telekonference

Kåre Wigh, CFO for North Media, præsenterer resultaterne på engelsk på en telekonference den 2. november kl. 13:00. Tilmelding via dette link. Resultaterne præsenteres på dansk på HC Andersen Capitals platform den 2. november 2023 kl. 15:00. Tilmelding via dette link.

Yderligere oplysninger:

CEO Lasse Ingeman Brodt, telefon +45 20 24 32 92

CFO Kåre Wigh, telefon +45 25 65 21 45

North Medias virksomheder driver platforme til transaktioner mellem erhvervsliv og forbrugere med særlig fokus på dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. FK Distribution er Danmarks førende distributør af tilbuds-og ugeaviser, driver den digitale platform minetilbud og leverer logistikydelser. BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste univers. Bekey giver digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af dagligvarer, måltidskasser m.fl.

