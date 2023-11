DFDS CFO TRÆDER AF

SELSKABSMEDDELELSE nr. 35 - 2. november 2023

Karina Deacon fratræder sin stilling som CFO og EVP

Rekrutteringsproces for ny CFO igangsat

Karina Deacon fratræder sin stilling som CFO og medlem af DFDS’ direktion for at forfølge en bestyrelseskarriere.

Karina Deacon forbliver i sin stilling indtil senest udgangen af juni 2024 for at sikre kontinuitet og en glidende overgang til en ny CFO.

"DFDS er på vej ind i en ny forlænget strategiperiode frem mod 2030. Dette har været en katalysator for at reflektere over min fremtid, og jeg træder tilbage forud for denne periode og ændrer mit fokus til at bidrage gennem bestyrelsesarbejde. Det har været en stor fornøjelse at være fire år hos DFDS. Det er en dynamisk virksomhed, der altid er i bevægelse, med fantastiske mennesker,” siger Karina Deacon, CFO og EVP for DFDS.

En rekrutteringsproces til at finde en ny CFO sættes nu i gang.

"Jeg vil gerne takke Karina for at være min betroede kollega og et højt værdsat medlem af ledelsesteamet gennem de sidste fire år. Karina har været en vigtig drivkraft i at opbygge et mere solidt og effektivt DFDS og overdrager en organisation, der er stærkt positioneret for fremtiden,” siger Torben Carlsen, President & CEO of DFDS.

“Karina har bragt DFDS sikkert gennem en periode, der har været påvirket af betydelig modvind fra Brexit til Covid-19 og energikrisen sidste år. Karina afleverer et DFDS i god stand med en solid indtjening her ved indgangen til en ny strategiperiode. Jeg respekterer fuldt ud hendes beslutning om at træde tilbage for at skifte spor, og på vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Karina for hendes tid hos DFDS. Bestyrelsen og jeg ser frem til at bringe en ny CFO ombord til at styre DFDS gennem den kommende strategiperiode,” Claus V. Hemmingsen, formand for DFDS’ bestyrelse.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Christina Bruun Madsen, Media +45 51 71 42 88





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 12.800 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





Kapitalmarkedsdag 13. dec.

DFDS afholder kapitalmarkedsdag 13. december 2023. Mere information og tilmelding er tilgængelig her.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.





