Tomi Sederholm UPM:n talousjohtajaksi

(UPM, Helsinki, 2.11.2023 klo 13.00) – Tomi Sederholm on nimitetty UPM:n talousjohtajaksi 1.12.2023 alkaen, vastuualueenaan yhtiön taloushallinto ja business control -organisaatiot. Hän raportoi UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeiselle ja hänen toimipaikkanaan on Helsinki.



Tomi Sederholm on ollut UPM:n palveluksessa vuodesta 2008, ja hän toimii tällä hetkellä UPM Fibers -liiketoiminta-alueen talousjohtajana. Aiemmin hänen vastuullaan on ollut UPM Energyn strategia ja taloushallinto. Hän on myös Pohjolan Voima Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Tomi Sederholm on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hän on osallistunut johtamisen koulutusohjelmiin Harvard Business Schoolissa ja Singularity Universityssä.

