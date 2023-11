Pressmeddelande

Stockholm, 2 november 2023





Mendus kommer att presentera flera abstracts på ASH 2023, inklusive en muntlig presentation av överlevnadsdata från ADVANCE II

Tre abstracts baserade på ADVANCE II-studien kommer att presenteras vid ASH2023





Uppdaterad data för återfallsfri och total överlevnad kommer att presenteras som en muntlig presentation den 11 december





Ytterligare abstracts kommer att presenteras baserade på immunövervakningsdata från ADVANCE II





Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag att tre abstracts relaterade till utvecklingen av Mendus ledande produktkandidat vididencel i akut myeloisk leukemi (AML) kommer att presenteras vid den 65:e American Society of Hematologys Annual Meeting, som hålls i San Diego, Kalifornien den 9-12 december 2023 (ASH 2023). Data för återfallsfri och total överlevnad från den pågående monoterapistudien ADVANCE II kommer att presenteras som en muntlig presentation. Ytterligare två abstracts baserade på immunövervakningsdata, och som stödjer vididencels verkningsmekanism, kommer att presenteras av Mendus och akademiska samarbetspartners. ASH abstracts publicerades idag, den 2 november, kl. 9.00 ET (14.00 CET) och kan hittas här. Observera att den muntliga presentationen kommer att presentera resultat från ADVANCE II-studien baserat på överlevnadsdata som sträcker sig längre än det brytdatum som publicerades i det ASH-abstract som skickades in.





"Vi är glada över att få möjlighet att dela med oss av de framsteg som gjorts i utvecklingen av vididencel i AML på ASH 2023, den största och mest betydelsefulla hematologikonferensen i världen", säger Jeroen Rovers, CMO på Mendus. "Det faktum att uppdateringen från ADVANCE II-studien återigen har valts ut för en muntlig presentation understryker det växande intresset hos specialistläkarkåren för vididencel som ett nytt alternativ för underhållsbehandling av AML".





ASH 2023 kommer att äga rum den 9-12 december 2023 på San Diego Convention Center i San Diego, Kalifornien, samt virtuellt. Information om Mendus abstracts följer nedan:

1. Titel: Induction of Cellular and Humoral Immune Responses Is Associated with Durable Remissions in MRD+ AML-Patients after Maintenance Treatment with an Allogeneic Leukemia-Derived Dendritic Cell Vaccine

Abstract-nummer: 769

Presentatör: Prof Dr A.A. van de Loosdrecht (Amsterdam UMC, Nederländerna)

Namn på session: 704. Cellular Immunotherapies: Early Phase and Investigational Therapies: Novel Approaches to Enhance Cellular Therapies and Immune Responses in Leukemias and Lymphomas

Datum för session: Måndag 11 december 2023

Tid för session: 10:30 - 12:00

Presentationstid: 10:30

Rum: San Diego Convention Center, rum 6CF





2. Titel: Vaccination Using an Allogeneic Leukemia-Derived Dendritic Cell Vaccine, Maintains and Improves Frequencies of Circulating Antigen Presenting Dendritic Cells Correlating with Relapse Free and Overall Survival in AML Patients

Abstract-nummer: 2957

Presentatör: Dr J.P. Rovers (Chief Medical Officer, Mendus)

Namn på session: 617. Acute Myeloid Leukemias: Biomarkers, Molecular Markers and Minimal Residual Disease in Diagnosis and Prognosis: Poster II

Datum för session: Söndag 10 december 2023

Presentationstid: 18:00 - 20:00

Plats: San Diego Convention Center, hallarna G-H





3. Titel: Intradermal Vaccination with Vididencel in MRD+ AML-Patients Leads to Increase in Antigen Presenting Cells and T-Cells to the Injection Site, Visualized Using Imaging Mass Cytometry, Showing Local Immune Cell Interactions Leading to Systemic Immune Responses

Abstract-nummer: 2942

Presentatör: Dr Ø. Sefland (Haukeland universitetssjukhus, Bergens universitet, Norge)

Namn på session: 617. Acute Myeloid Leukemias: Biomarkers, Molecular Markers and Minimal Residual Disease in Diagnosis and Prognosis: Poster II

Datum för session: Söndag 10 december 2023

Presentationstid: 18:00 - 20:00

Plats: San Diego Convention Center, hallarna G-H





FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting, vd

E-post: ir@mendus.com





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





OM VIDIDENCEL

Vididencel är en imumunoterapi under utveckling som en underhållsbehandling av cancer, med målet att förbättra den sjukdomsfria överlevnaden efter första linjens behandling. Vididencel utvärderas för närvarande i en fas 2-monoterapistudie i akut myeloisk leukemi (AML) och i en säkerhets- och genomförbarhetsstudie i fas 1 i äggstockscancer. I december 2022 presenterade bolaget positiva resultat från ADVANCE II-studien i AML på årsmötet för American Society of Hematology (ASH). Analysen visade vididencels potential att inducera varaktig återfallsfri överlevnad hos majoriteten av patienterna. Vididencel har erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA och Fast Track-status i USA för behandling av AML. Mendus har säkerställt tillverkningssamarbete med NorthX Biologics för storskalig produktion av vididencel.

Bilaga