Mendus presenterar uppdaterad data från ALISON-studien med vididencel i äggstockscancer vid SITC 2023

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU. ST), ett biofarmabolag med fokus på immunterapier riktade mot tumöråterfall, meddelade idag publiceringen av uppdaterade kliniska data från den pågående fas 1-studien ALISON med bolagets ledande utvecklingsprogram vididencel vid Society for Immunotherapy of Cancer's (SITC) 38th Annual Meeting, den största konferensen inom immunterapi. Publicerad data visar på ett stärkt brett immunsvar hos majoriteten av patienterna och en fortsatt stark säkerhetsprofil för vididencel.

Behandling av spridd äggstockscancer efter kirurgi och kemoterapi är fortfarande en utmaning på grund av den höga återfallsfrekvensen. I ALISON-studien utvärderas användningen av vididencel som underhållsbehandling av äggstockscancer i syfte att förhindra återfall av sjukdomen efter första linjens behandling.

"Samtidigt som vi närmar oss slutet av patientrekryteringen i ALISON-studien visar de data som presenterades vid SITC 2023 att vididencel har potential att stimulera ett brett immunsvar, vilket är en förutsättning för att kontrollera kvarvarande cancerceller och undvika att tumörcellerna undkommer immunsystemet", kommenterade Jeroen Rovers, MD, PhD, Chief Medical Officer på Mendus. "Vi räknar med att ha rekryterat alla patienterna till ALISON-studien före slutet av 2023 och att kunna rapportera ytterligare kliniska uppdateringar, inklusive överlevnadsdata, under första halvåret 2024".

De data som presenterades på SITC visar att vididencel framkallar immunsvar mot tumörassocierade antigener som ofta uppregleras vid äggstockscancer. Vid tidpunkten för SITC-konferensen hade 16 av 17 patienter rekryterats till ALISON-studien. T-cellssvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener i vididencel sågs hos 6 av 8 utvärderingsbara patienter. Immunsvar mot tumörassocierade antigener, som inte finns i vididencel, observerades också efter administrering av vididencel, vilket tyder på en breddning av immunsvaret på grund av så kallad antigen-spridning orsakad av tumörcellslys. Utöver de observerade T-cellssvaren förbättrades B-cellssvaren, vilket visades genom ökad förekomst av minnes-B-celler och förstadier till antikroppsutsöndrande B-celler hos majoriteten av de patienter som behandlades med vididencel.

Det fullständiga abstraktet med titeln "Induction of specific T-cell responses against tumor associated antigens and induction of B-cell responses in ovarian cancer patients by intradermal injection of vididencel" finns tillgängligt på SITC-konferensens hemsida. Den vetenskapliga poster som presenterades vid SITC 2023 finns tillgänglig på Mendus hemsida.

Mer information om ALISON-studien finns på clinicaltrials.gov (trial ID: NCT04739527)





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





OM VIDIDENCEL

Vididencel är en imumunoterapi under utveckling som en underhållsbehandling av cancer, med målet att förbättra den sjukdomsfria överlevnaden efter första linjens behandling. Vididencel utvärderas för närvarande i en fas 2-monoterapistudie i akut myeloisk leukemi (AML) och i en säkerhets- och genomförbarhetsstudie i fas 1 i äggstockscancer. I december 2022 presenterade bolaget positiva resultat från ADVANCE II-studien i AML på årsmötet för American Society of Hematology (ASH). Analysen visade vididencels potential att inducera varaktig återfallsfri överlevnad hos majoriteten av patienterna. Vididencel har erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA och Fast Track-status i USA för behandling av AML. Mendus har säkerställt tillverkningssamarbete med NorthX Biologics för storskalig produktion av vididencel.

