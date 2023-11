UPM on julkaissut päivitetyn vihreän rahoituksen viitekehyksen

(UPM, Helsinki, 6.11.2023 klo 11.00) – Olemme tänään julkaisseet päivitetyn vihreän rahoituksen viitekehyksen. Viitekehys kuvastaa Biofore-strategiaamme ja integroi viimeisimmät markkinakäytännöt ja -standardit. UPM julkaisi ensimmäisen vihreän rahoituskehyksensä vuonna 2020, ja yhtiö on sen jälkeen laskenut liikkeeseen kolme vihreää joukkovelkakirjalainaa yhteissummaltaan 1 750 miljoonaa euroa.



S&P Global Ratings on tarkistanut UPM:n vihreän rahoituksen viitekehyksen päivitetyn "Shades of Green" -menetelmänsä mukaisesti ja arvioinut sen yhdenmukaisuuden ICMAn (The International Capital Market Association) vihreitä joukkovelkakirjalainoja koskevien periaatteiden suhteen. UPM:n päivitetty vihreän rahoituksen viitekehys sai S&P Global Ratingsilta korkeimman "Dark Green" -luokituksen, joka on linjassa edellisen, vuonna 2020 julkistetun viitekehyksen arvion kanssa.

UPM:llä on selkeä rooli siirtymisessä kohti fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta, ja yhtiöllä on ainutlaatuinen asema edistää kiertotaloutta. Vastuullisuudella on tärkeä rooli myös UPM:n rahoituksessa, ja se antaa sijoittajille mahdollisuuden tukea esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista.

Päivitetty vihreän rahoituksen viitekehys kattaa projekteja ja menoja seuraavista kategorioista:

1. Kestävä metsänhoito ja puuviljelmiin perustuva metsätalous

2. Ilmastopositiiviset ja kiertotaloutta edistävät biopohjaiset tuotteet ja ratkaisut

3. Uusiutuva ja hiilidioksidivapaa energia

4. Ympäristövaikutusten hallinta ja haittojen ehkäiseminen, mukaan lukien jätteenkäsittely

5. Vastuullinen vedenkäyttö ja jätevesihuolto

6. Energiatehokkuutta edistävät hankkeet

Kuten vuoden 2020 viitekehyksessä, kolme ensimmäistä kategoriaa säilyttivät ”Dark Green” -luokituksensa. Ympäristövaikutusten hallinta ja haittojen ehkäiseminen mukaan lukien jätteenkäsittely kategorian osalta UPM pystyi nostamaan luokituksen ”Medium Green” tasolle, mikä vahvistaa kokonaisarviota entisestään.

SEB-pankki toimi neuvonantajana viitekehyksen valmistelussa.

UPM:n vihreän rahoituksen viitekehys sekä S&P Global Ratingsin arvio löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme englanniksi.

