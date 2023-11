Cegedim Health Data constitue son 1er comité de revue scientifique européen dédié à la recherche en santé sur données de vie réelle : le THIN® EuroBoard

Un comité d’experts internationaux, présidé par le Professeur Giampiero Mazzaglia, a été constitué pour garantir l’utilisation pertinente des données de vie réelle anonymisées THIN® (The Health Improvement Network) pour la conduite de projets de recherche scientifique.



Paris, le 7 novembre 2023 – La base européenne de données de vie réelle THIN® est l’une des plus importantes bases de données santé en Europe avec plus de 69 millions de dossiers de santé anonymisés dans plusieurs pays : Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Belgique, Roumanie et bientôt Allemagne. Ces données sont de plus en plus utilisées comme base pour de nombreux travaux de recherches scientifiques : plus de 2 000 publications scientifiques ont ainsi été réalisées grâce à elles, au profit de la qualité des soins dans l’intérêt de la santé publique.

Dans ce contexte, Cegedim Health Data créé THIN® EuroBoard, le 1er comité de revue scientifique européen dédié aux projets d’études en santé sur la base THIN®. Son objectif est d’évaluer si l’utilisation des données THIN® est appropriée, pertinente et éthique dans les projets de recherche pouvant être publiés ou partagés à grande échelle. L’activité du comité est opérationnelle depuis le mois d’octobre 2023.

Les données de vie réelles sont de plus en plus utilisées par les chercheurs, l’industrie pharmaceutique et les autorités de santé, en complément de la recherche clinique traditionnelle. THIN® EuroBoard, constitué d’experts des pays européens couverts par THIN®, a été créé pour examiner les projets de recherche en amont de leur mise en œuvre et prodiguer des conseils aux chercheurs. La mise en place de THIN® EuroBoard, s’est inspirée de l’expérience réussie au Royaume-Uni du comité de revue THIN® Scientific Review Committee, créé il y a 4 ans.

Afin de garantir la qualité des recherches sur les données de vie réelle THIN®, l’évaluation scientifique du projet est effectuée par au minimum 2 experts spécialistes des questions posées et des pays concernés, dans un délai volontairement court de 15 jours ouvrés.

Dès le 1er janvier 2024, tous les projets de recherche avec un objectif de publication, bénéficieront d’une revue par le THIN® EuroBoard.

DES EXPERTS EUROPÉENS DE HAUT NIVEAU AU SERVICE DES ETUDES DE REAL-WORLD EVIDENCE (RWE)

Le 18 septembre 2023, le Professeur Giampiero Mazzaglia, professeur de Santé Publique à l’université de Milan-Bicocca a été nommé 1er Président du comité THIN® EuroBoard. Il assurera la Présidence pendant 2 ans, avec le Docteur Charlotte Renaudat, Directrice médicale Global chez Cegedim Health Data à la Vice-Présidence.

Le Pr Mazzaglia, Président du THIN® EuroBoard déclare : « En tant que Président du comité THIN® EuroBoard, je suis ravi de diriger et de coordonner les activités d'un groupe d'experts de premier plan. Notre mission est d'améliorer la qualité des projets d’étude reposant sur les données THIN®, en mettant l'accent sur la rigueur des protocoles de recherche relatifs à l’épidémiologie des maladies et leurs facteurs de risque, aux études sur l’utilisation des médicaments et à l'évaluation du rapport bénéfices-risques des médicaments. Ensemble, nous nous engageons à œuvrer pour un avenir dans lequel la recherche épidémiologique restera un élément essentiel en santé publique ».

« Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui la création du 1er comité de revue scientifique européen dédié à notre base de données anonymisées de vie réelle THIN®, pour encadrer et renforcer son utilisation. Pouvoir s’appuyer sur le soutien de toute une communauté scientifique est un gage de robustesse et de confiance supplémentaire pour nos clients et chercheurs », ajoute le Dr Renaudat, Vice-Présidente du THIN® EuroBoard.

Le comité THIN® EuroBoard fonctionne avec deux pôles : une dizaine d’experts indépendants, tous reconnus au niveau international pour leur expertise dans les domaines d’intérêts suivants : pharmaco-épidémiologie, méthodologie, biostatistique, économie de la santé, spécialités médicales, science des données de santé, modélisation mathématique…, ainsi que des experts de la base de données THIN® et des études RWE au sein du Groupe Cegedim.

Le THIN® Scientific Review Committee du Royaume-Uni continue quant à lui d’opérer de manière indépendante pour les évaluations des projets de recherche sur son territoire, et travaille en association avec le THIN® EuroBoard pour les projets multi-pays comprenant le Royaume-Uni.

« La base de données de vie réelle THIN®, longitudinale, médicalisée et issue des dossiers médicaux anonymisés, a pour objectif de favoriser et accompagner le progrès médical. La création d’un comité de revue scientifique européen, le THIN® EuroBoard, permet de renforcer ce positionnement au sein de la communauté scientifique internationale et d’étendre l’utilisation des données de vie réelle au service de la recherche scientifique et médicale », déclare Laurent Labrune, Directeur Général délégué de Cegedim.

A propos de Cegedim Health Data :

Cegedim Health Data fait partie du Groupe Cegedim, un groupe innovant de technologies, de services et de données de santé, spécialisé dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Cegedim Health Data, division en charge des données de santé, couvre 7 pays européens ; elle fournit des cohortes de données anonymisées de vie réelle (RWD) et des études (RWE) au profit de la recherche et de l’amélioration de la qualité des soins dans l’intérêt de la santé publique. Un historique de données de 30 ans et des millions de dossiers de santé électroniques anonymisés sont immédiatement accessibles depuis la base de données européenne THIN® (The Health Improvement Network).

Cegedim Health Data travaille avec les chercheurs, les autorités de santé, les professionnels de santé et les industriels du médicament et dispositifs médicaux en les accompagnant sur des sujets de recherche et développement, accès au marché, affaires médicales, marketing, dans un objectif d’amélioration de la santé publique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cegedim-health-data.com

et suivez-nous sur Linkedin @Cegedim Health Data et Twitter : @Cegedim_CHD.

A propos de THIN® :

THIN® (The Health Improvement Network) est la base de données européenne de dossiers de santé électroniques anonymisés de Cegedim Health Data. Ces données anonymisées sont transmises par un réseau de médecins volontaires, convaincus de l’intérêt de participer à un tel observatoire de données longitudinales pour favoriser la recherche et accompagner le progrès médical. Les données THIN® couvrent à ce jour plus de 69 millions de dossiers médicaux anonymisés de plusieurs pays européens (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Roumanie). Elles sont mises à disposition de l’ensemble des acteurs du monde de la santé, notamment la recherche académique, à l’origine de très nombreuses publications. THIN® contribue à aider les autorités de santé, les chercheurs et centres de recherche à faire progresser la recherche et ainsi améliorer les soins et la prise en charge des patients, dans un intérêt de santé publique.

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022.Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook



Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.com



Alexandra Laronze

Cegedim Health Data

Directrice marketing opérationnel et Communication

Tél. : +33 (0)6 60 59 74 82

alexandra.laronze@cegedim.com



Céline Pardo

Agence Becoming RP

Consultant Senior







Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com







