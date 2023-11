Selon un récent sondage de CPA Canada, les bourses seront déliées pendant les Fêtes malgré les bourrasques économiques

TORONTO, 07 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malgré l’inflation élevée, on s’attend à un bond des dépenses pour les Fêtes cette année. Selon un nouveau sondage de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), les dépenses moyennes prévues pour l’achat de cadeaux cette année s’élèvent à 645 $, une augmentation considérable par rapport à l’an dernier (589 $).



Or, les pressions exercées par la hausse du coût de la vie pourraient laisser un goût amer, révèle le sondage. Une part importante des personnes interrogées (74 %) ont dit craindre que l’inflation vienne compliquer l’achat de cadeaux cette année. Par ailleurs, près d’une personne sur trois (29 %) a indiqué qu’elle pourrait avoir à s’endetter pour les Fêtes, comparativement à 22 % l’an dernier. En outre, 30 % des répondants qui ont prévu un voyage – et qui ont de ce fait une bonne idée de ce qu’il leur en coûtera – anticipent une hausse des dépenses.

La modération a bien meilleur goût



Il y a différents moyens de dépenser moins sans pour autant gâcher l’esprit des Fêtes. Ainsi, si elles se retrouvaient en situation précaire, 48 % des personnes sondées ont indiqué qu’elles se tourneraient vers des articles en solde; 46 %, qu’elles donneraient moins de cadeaux; et 27 %, qu’elles utiliseraient leurs points de fidélisation. En outre, 22 % des répondants envisageraient d’offrir des cadeaux non traditionnels, comme des articles faits maison ou une expérience à partager. Par ailleurs, 27 % des personnes sondées auraient recours au besoin à leur carte de crédit.

Non aux lendemains de veille

« Il est inquiétant que la hausse des dépenses prévues pour les Fêtes soit supérieure à l’inflation », note Doretta Thompson, chef du développement de la littératie financière à CPA Canada. « Planification, recherche et budget : trois mots d’ordre qui vous permettront de garder le cap financièrement et de partir la nouvelle année du bon pied. »

Télécharger l’infographie de CPA Canada illustrant le coût d’emprunt véritable.

La majorité des personnes sondées (56 %) se fixent habituellement un budget cadeaux. Parmi celles-ci, seulement 16 % ont mis plus d’argent de côté que l’an dernier pour leurs achats, une approche prudente et recommandée vu la conjoncture économique.

« Il y en a de plus en plus qui ont fait de la planification une habitude, se réjouit Doretta Thompson. Nous observons néanmoins que plus d’une personne sur cinq prévoit dépasser son budget. CPA Canada a comme mission de mettre à la disposition de la population canadienne des outils pratiques de littératie financière et de gestion des dettes. Vu le nombre de personnes à risque de s’endetter, il est important de comprendre le coût d’emprunt véritable. »

Quelques conseils futés pour profiter pleinement des Fêtes

Sachez faire des choix – Pour pouvoir gâter vos êtres chers autant que possible, limitez les cadeaux à votre famille et à vos amis les plus proches. Pour les autres, envisagez d'attendre après les Fêtes. Vous pourrez alors faire de bonnes affaires.



Commencez tôt et profitez des soldes – Répartissez vos achats sur toute l'année pour pouvoir faire la chasse au meilleur prix.



Pensez diversification – Si vous vous endettez, vous pouvez reprendre le dessus en réduisant les pénalités. Transférez vos dettes à un produit à taux d'intérêt moindre, comme une ligne de crédit.



En adoptant de bonnes habitudes financières, vous éviterez les remords de l’Après-Noël. Parcourez les différentes ressources gratuites en littératie financière de CPA Canada. Vous y trouverez conseils pratiques, webinaires et ateliers. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) propose aussi des calculatrices et outils financiers gratuits pour faciliter la gestion de vos finances : canada.ca/outils-financiers. Pour voir les autres résultats du sondage de CPA Canada, visitez la page cpacanada.ca/depensesdesfetes2023.

Méthodologie

Les données présentées sont tirées d’un sondage réalisé par Ipsos pour le compte de Comptables professionnels agréés du Canada entre le 14 et le 18 septembre 2023. Le sondage a été mené en ligne auprès de 2 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus sur la plateforme Omnibus d’Ipsos. Les données combinées ont été pondérées en fonction de l’âge, du sexe, du niveau d’études et de la région, pour que la composition de l’échantillon reflète celle de la population du Canada. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée par un intervalle de crédibilité. Ici, les résultats sont considérés comme précis à ± 2,5 points de pourcentage près, par rapport aux résultats que l’on aurait obtenus si l’ensemble de la population adulte du pays avait été interrogée. Un document d’information est disponible en ligne à : cpacanada.ca/depensesdesfetes2023.

À propos des CPA du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), l’une des plus importantes organisations comptables nationales au monde, représente la profession canadienne sur la scène nationale et internationale. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada soutient la profession et agit dans l’intérêt public en faisant la promotion de la transparence des marchés financiers, en préparant ses membres aux défis posés par un monde des affaires en évolution constante et en contribuant à l’élaboration de normes et de politiques publiques. À l’étranger, elle travaille conjointement avec des organisations internationales pour renforcer la profession comptable partout dans le monde. cpacanada.ca/fr

