Lewis & Ellis conclut une alliance stratégique avec Novacap pour accélérer sa croissance et favoriser l'innovation

DALLAS, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lewis & Ellis, cabinet de conseil actuariel de premier plan avec une présence marquée aux États-Unis, est ravi d'annoncer son partenariat avec Novacap, l'un des principaux fonds de capital-investissement en Amérique du Nord, pour soutenir ses initiatives stratégiques de croissance et d'innovation.



Créé en 1968, Lewis & Ellis a toujours placé l'innovation et la technologie au cœur de sa démarche pour offrir des solutions adaptées aux défis complexes de ses clients. Le cabinet offre une expertise actuarielle spécialisée à une variété d'entreprises, allant des multinationales aux entités nationales et régionales. Ses actuaires accompagnent leurs clients dans des domaines tels que l'assurance vie, l’assurance maladie et l'assurance de biens et de responsabilité, tout en proposant des conseils en matière d’examen financier par les organismes de réglementation, de conformité réglementaire, de gestion des risques, de gestion de litiges et bien d'autres domaines encore. Reconnu pour son expertise pointue en assurance vie et santé, Lewis & Ellis a consolidé son expertise en assurance de biens et de responsabilité grâce à deux acquisitions récentes, renforçant ainsi sa position dominante dans le secteur.

"Ce partenariat avec Novacap nous ravit et place Lewis & Ellis sur une importante trajectoire d'expansion commerciale. Notre présence nationale, notre maîtrise des technologies et notre équipe d'experts nous distinguent de nos concurrents. Nous valorisons l'agilité, l'adaptabilité ainsi qu'un engagement inébranlable à fournir des solutions sur mesure," a commenté Cabe Chadick, FSA, MAAA, Président & Directeur général de Lewis & Ellis. "Avec ce partenariat stratégique, nous renforçons considérablement notre investissement en ressources humaines, technologiques et opérationnelles pour l'avenir."

"Lewis & Ellis offre une plateforme attrayante dans le secteur du conseil et des services actuariels. Nous avons investi dans une organisation prometteuse avec une gamme complète de services, des plans de croissance ambitieux, un leadership éclairé, une équipe exceptionnellement talentueuse et une fidélité client inégalée," a déclaré Marcel Larochelle, FSA, FCIA, Associé directeur chez Novacap et actuaire accrédité. " Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accompagner Lewis & Ellis dans l'élargissement de ses services actuels et la conception de nouvelles offres adaptées à un marché dynamique."

Piper Sandler & Co. a agi en tant que conseiller financier exclusif de Lewis & Ellis et Faegre Drinker Biddle & Reath LLP a agi en tant que conseiller juridique de Lewis & Ellis.

Foley & Lardner LLP a agi en tant que conseiller juridique de Novacap.

À propos de Lewis & Ellis Fondé en 1968, Lewis & Ellis est un cabinet de conseil actuariel de premier plan qui offre des services spécialisés à une vaste gamme de clients, des multinationales aux entreprises régionales et de taille intermédiaire. La pensée innovante et l'utilisation de la technologie ont toujours été fondamentales pour la capacité de Lewis & Ellis à fournir des solutions rentables aux problèmes complexes que ses clients rencontrent aujourd'hui sur leurs marchés. Les actuaires de Lewis & Ellis servent des clients dans des secteurs tels que l'assurance vie, santé, biens et responsabilité, et fournissent également des services de conseil en matière de conformité réglementaire, de gestion des risques, et plus encore. Pour plus d'informations, visiter www.lewisellis.com.

À propos de Novacap Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ canadiens d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

