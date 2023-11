La soirée-bénéfice Le CUSM a du talent a permis de recueillir 420 000 $ pour appuyer l’excellence des soins et la recherche au CUSM

MONTRÉAL, 08 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le personnel de soins de santé du CUSM a fait vibrer le MTELUS le 7 novembre dans le cadre de la deuxième soirée-bénéfice Le CUSM a du talent. Organisé par la Fondation du CUSM et inspiré de la populaire émission de télévision, cet événement emballant fait sortir les professionnels des soins de santé du CUSM de leur clinique et les propulse sur la scène pour recueillir des fonds pour des causes qui leur tiennent à cœur au CUSM. Cette année, ils ont recueilli 420 000 $ pour appuyer une variété de causes au Centre universitaire de santé McGill.



« Nos artistes ont donné tout ce qu’ils avaient pour appuyer les soins aux patients et la recherche au CUSM. Monter sur scène et présenter un numéro devant un public est tout un exploit, et ils ont non seulement offert une performance remarquable, mais ils ont aussi recueilli des milliers de dollars pour une bonne cause. Je veux remercier nos donateurs et nos commanditaires pour leur grande générosité. »

—Tina Scalia, Première directrice générale, Services financiers commerciaux – Finances, Québec, RBC Banque Royale et coprésidente, Le CUSM a du talent

Les membres de l’auditoire ont été éblouis par les talents du Dr Jason Shahin, pneumologue et guitariste rock, qui a appuyé l’unité des soins intensifs avec son interprétation entraînante de «Mamma Mia » par ABBA. Le public a été ravi de voir le Dr Marcel Behr, spécialiste des maladies infectieuses, démontrer ses talents au piano et à l’harmonica pour soutenir la recherche en infection et immunité. Billie du Page, amie de la Fondation du CUSM et auteure-compositrice interprète accomplie, a présenté une chanson originale exceptionnelle pour appuyer le travail du Dr Donald Vinh, spécialiste des maladies rares et génétiques.

« Je suis très fière de participer à cet événement mémorable. Nos artistes ont vraiment un talent incroyable. Nous avons un cardiologue qui joue de la guitare, un groupe de patients de l’Hôpital de Lachine qui chantent a capella, un groupe d’infirmières du CUSM et une foule d’autres artistes remarquables. Tous ceux qui ont assisté au spectacle au MTELUS ont passé une excellente soirée. »

—Anna Dell’Api, VP juridique et directrice adjointe des affaires juridiques, Banque Laurentienne et coprésidente, Le CUSM a du talent

L’ambiance au MTELUS était électrique, et les membres de l’auditoire dansaient au son de la musique. Les juges Catherine Verdon-Diamond, Jason Rockman et Mitsou n’ont pas eu la tâche facile pour choisir les trois meilleurs artistes, qui ont reçu des prix en argent pour appuyer leurs causes.

« Le choix des gagnants a été difficile. Nous avons apprécié tous les numéros et nous avons été éblouis par la passion des artistes sur scène. Même si nous avons été obligés d’en choisir trois, les dix artistes peuvent être fiers de leurs performances et des fonds qu’ils ont recueillis pour le CUSM. »

—Catherine Verdon-Diamond, animatrice, The Beat 5@7 with Catherine and Cat et juge du concours Le CUSM a du talent

Les trois gagnants désignés par les juges sont :

Premier prix – 10 000 $ – Billie du Page pour appuyer la recherche sur les maladies rares et les maladies génétiques

Deuxième prix – 6 000 $ – À la Carte pour appuyer la revitalisation de l’Hôpital de Lachine

Troisième prix – 4 000 $ – Les Piliers pour appuyer le recrutement et la formation des infirmières talentueuses du CUSM



« C’était incroyable d’avoir l’occasion de jouer sur une scène aussi célèbre que celle du MTELUS avec mes collègues infirmières. Nous sommes très fières de partager notre musique et de recueillir des fonds pour tout le personnel infirmier exceptionnel du CUSM. »

—Carissa Wong, infirmière de pratique avancée au CUSM et membre de l’équipe The Pillars

À la fin de la soirée, tous les votes ont été compilés et deux autres prix ont été remis :

Favori du public – 15 000 $ – Les Piliers pour appuyer le recrutement et la formation des infirmières talentueuses du CUSM

Champion de la collecte de fonds – 15 000 $ – Fatima Zahra Haouzi pour appuyer la recherche sur le cancer

Les gagnants se sont réunis sur scène pour l’annonce du montant total de fonds recueillis, en compagnie des coprésidentes de l’événement, Tina Scalia et Anna Dell’Api, de la présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM, Marie-Hélène Laramée, et de la présidente-directrice générale du CUSM, la Dre Lucie Opatrny.

« En tant que directrice générale du CUSM, je sais que les membres de notre équipe excellent dans leurs domaines respectifs et ont des intérêts diversifiés à l’extérieur du travail, mais j’ai été agréablement surprise de voir l’éventail de talents qui nous a été présenté ce soir. Au nom de nos patients et de leurs familles, je remercie tout le monde pour leur engagement à soutenir l’excellence des soins. »

—Dre Lucie Opatrny, présidente-directrice générale du CUSM

« J’ai trouvé très inspirant de voir tous ces professionnels de la santé et amis de la Fondation du CUSM monter sur scène pour partager leurs talents avec le public. Je remercie sincèrement tous les artistes, les coprésidentes, mon personnel, tous ceux et celles qui ont fait un don ou qui ont assisté au spectacle. Nous n’aurions pas pu y arriver sans vous. »

—Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale, Fondation du CUSM

