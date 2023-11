Crakmedia parmi les 300 plus grandes PME québécoises

QUÉBEC, 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est à la fin d’octobre que le journal Les Affaires publiait son palmarès annuel des 300 plus grandes PME québécoises. Crakmedia s’y est méritée le 150e rang grâce à ses 174 personnes à l’emploi au 30 juin 2023. L’année précédente, l’entreprise spécialisée en marketing numérique de performance employait 154 personnes, ce qui marque un taux de croissance de près de 13 %.







Cette croissance est d’autant plus significative pour l’entreprise de Québec alors que l’année 2023 a été particulièrement difficile dans le domaine technologique avec plusieurs mises à pied massives fortement médiatisées , autant au Québec qu’à l’international, depuis le début de l’année.

« Pour nous en fait, c’est plutôt l’inverse: nous avons embauché presque sans arrêt depuis le début de l’année et avons atteint les 190 employés au début d’octobre. On devrait dépasser les 200 d’ici le 31 décembre pour soutenir la croissance de nos affaires, plus particulièrement dans le domaine du marketing d’influence et en développement de solutions TI et d’intelligence d’affaires appliquées au marketing numérique de performance » partage avec enthousiasme Olivier Bouchard, chef des opérations.

Il y a quelques semaines, Crakmedia avait également été incluse au classement Canada’s Top Growing Companies 2023, préparé annuellement par le Report on Business Magazine et publié par le Globe and Mail. Celui-ci souligne la performance exceptionnelle d’entreprises canadiennes ayant affiché la plus forte croissance de ses revenus sur trois ans.

L’entreprise marketing, fondée à Québec en 2006, connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années. Elle a agrandi et rénové son siège social du quartier Saint-Roch l’année dernière, et a inauguré un nouveau bureau sur la rue Saint-Denis, à Montréal, en juin dernier. Avec une quinzaine de postes à combler d’ici la fin de 2023 et la création d’une cinquantaine de postes prévue pour 2024, Crakmedia peut s’attendre à s’approcher du top 50 dans le palmarès des PME de l’année prochaine.

À propos de Crakmedia

Leader mondial en matière de marketing web, de marketing de performance, de développement web et de monétisation de trafic, Crakmedia est une société internationale basée à Québec. Ses domaines d’activité vont de la conception de contenus numériques, la personnalisation de campagnes, l’analyse de sites web et de données, la gestion de marques, l’optimisation pour les moteurs de recherche, l’achat média, le courtage publicitaire au développement web et à la création de technologies de pointe. Pour plus d’informations: crakmedia.com

RELATIONS DE PRESSE

Caroline Perron

cperron@crakmedia.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ae85c092-0408-492e-a414-8fb4ad31b51b/fr