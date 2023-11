EQUASENS : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Villers-lès-Nancy, le 9 novembre 2023 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Chiffre d’affaires du T3 2023 : stable comparée au T3 2022 à 50,1 M€

La progression du chiffre d’affaires est impactée par : La fin du déploiement des solutions référencées SEGUR ; Une conjoncture plutôt morose dans le secteur de la Pharmacie.



En millions d’euros 2022 2023 Variation

2023 / 2022 1er trimestre 49,4 56,3 + 14 % (*) 2ème trimestre 54,2 56,3 + 4 % 3ème trimestre (non audité) 50,1 50,1 + 0 % Cumul 9 mois 153,7 162,7 + 6 %

(*) La forte progression du T1 s’explique par un effet de base (structuration de l’activité des étiquettes électroniques).

Point sur l’activité du 3ème trimestre 2023

La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires de 36,8 M€, en léger retrait par rapport au 3 e trimestre 2022 (-1 %). Sur les 9 premiers mois de l’année, elle totalise un chiffre d’affaires de 120,5 M€ et affiche une progression de 6 %. L’activité configuration matériels est en retrait par rapport au T3 2022 avec, en particulier, la fin de la mise en conformité technique du parc en parallèle du déploiement des fonctionnalités SEGUR. L’environnement économique, marqué par l’inflation et la hausse des charges d’exploitation, ainsi que le contexte financier, peu propice aux investissements, ont également pesé sur l’achat d’équipement des officines, dont les étiquettes électroniques. Les ventes de licences et de services restent bien orientées avec le succès des nouvelles offres, en particulier celles liées à la messagerie, la mobilité et à la sauvegarde. Les revenus récurrents présentent toujours une croissance élevée. Cette Division représente 74 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires de 7,4 M€ en progression de 6 % par rapport au 3 e trimestre 2022. Sur les 9 premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires s’élève à 22,3 M€ avec une progression de 6 %. La Division poursuit son développement sur ses segments historiques : maisons de retraite et hôpitaux à domicile. La solution TITANLINK connait une croissance importante notamment en Belgique et de nouvelles fonctionnalités, à l’instar de CARELIB, sont intégrées au logiciel. Cette Division représente 14 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires de 3,6 M€ en forte progression de 23 % par rapport au 3 e trimestre 2022. Sur les 9 premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires de 11,7 M€ progresse de 13 %. De nouveau un trimestre très favorable pour la Division : Les offres mobilité connaissent un réel succès et la Division a su répondre aux enjeux de besoins de production ainsi que d’approvisionnement en composants. Cette Division représente 7 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.





Ce retrait s’explique par la fin, au S1 2023, des ventes de licences Médistory 4 liées au déploiement SEGUR, entamées au T3 2022. La Division propose désormais une nouvelle offre de son logiciel Médistory sous forme d’abonnement permettant de générer des revenus récurrents. Cette Division représente 4 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division FINTECH enregistre un chiffre d’affaires de 0,4 M€ sur le 3 e trimestre 2022 et de 1,5 M€ sur les 9 premiers mois de l’année, identiques aux mêmes périodes en 2022. La poursuite de l’augmentation des taux de refinancement pénalise toujours l’activité de courtage. Cette Division représente 1 % du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.





Perspectives 2023

Hors impact de la fin du déploiement SEGUR qui, en 2022, a contribué au chiffre d’affaires de façon exceptionnelle, la Division PHARMAGEST maintient une croissance solide.

Les Divisions AXIGATE LINK et e-CONNECT sont confiantes quant au maintien de leur niveau de croissance sur la fin de l’exercice.

La Division MEDICAL SOLUTIONS structure son offre ainsi que son organisation afin d’améliorer sa performance.

Les retombés positives d’une importante campagne de prospection permettront à la Division FINTECH d’envisager sereinement la fin de l’année.

Le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe en France et en Europe.





Calendrier financier

Communiqué CA T4 le 6 février 2024





A propos du Groupe Equasens

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn

