Bpifrance s’associe à Capgemini pour la création de sa Digital Factory de nouvelle génération

La nouvelle plateforme digitale sera conçue pour fournir aux entrepreneurs français des solutions innovantes, tirant profit pour certaines de l’intelligence artificielle et de la data, et les aider à accélérer la réduction de leur empreinte carbone

Paris, le 10 novembre 2023 – Bpifrance choisit Capgemini pour la création de sa Digital Factory de nouvelle génération. Destinée à accélérer l’innovation et la transformation digitale de la banque publique d'investissement française et de ses clients, la Digital Factory va doter les équipes informatiques de Bpifrance des dernières technologies, notamment dans le domaine du traitement de la data et de l’intelligence artificielle (IA). Dans le cadre de cet accord, Capgemini va également mettre en place un programme d’accompagnement à l’éco-conception visant à accélérer la réduction de l’empreinte carbone des produits et services de la banque, sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Le nouveau système d’information bancaire de la banque publique d'investissement française1 repose sur une infrastructure nativement développée dans le cloud, et sera complété d’un programme de digitalisation des processus métiers. Afin d’en renforcer encore l’efficacité opérationnelle, l’équipe de développeurs intégrée (issue des effectifs Capgemini et Bpifrance) sera par ailleurs formée aux nouvelles technologies d’intelligence artificielle, notamment générative.

Pour accompagner cette transformation, une ‘Académie’ spécialement créée pour Bpifrance sera mise en place par Capgemini pour former l’ensemble des équipes de la Digital Factory aux nouvelles technologies et aux dernières normes en matière d’écoconception et de réduction de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie des produits et des services.

« La Digital Factory marque une étape clé de notre transformation. Nous souhaitons doter notre système d’information bancaire des toutes dernières technologies afin d’offrir aux leaders industriels français de demain des solutions à la fois innovantes et écoresponsables, à même de les accompagner dans l’accélération de leur développement tout en améliorant leur expérience client. Nous partageons avec Capgemini une vision commune de l’innovation au service d’une économie durable et nous réjouissons de mener cette phase cruciale de notre transformation en synergie avec ses équipes d’experts, » déclare Lionel Chaine, Directeur des Systèmes d’Information de Bpifrance.

Capgemini accompagnera la transformation de Bpifrance en mobilisant une équipe pluridisciplinaire composée d’experts métiers, spécialistes de l’interface client, développeurs, data scientists et spécialistes en intelligence artificielle, architectes et spécialistes des méthodologies agiles ainsi que des testeurs informatiques.

« Nous sommes fiers de travailler main dans la main avec Bpifrance sur ce programme ambitieux et de contribuer ainsi à accélérer la transformation d’un acteur clé de l'innovation et de l'entreprenariat en France. Notre collaboration, basée sur la confiance, l’agilité, l’efficacité et l’engagement, est un atout indéniable qui sera moteur pour le succès de ce programme, » commente Laurence Lamarcade-Cochet, Directrice des opérations chez Capgemini en France sur le secteur des services financiers.

À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ -Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant près de 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

Get the Future You Want* - www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 La BpiFrance a pour mission le financement et le développement des entreprises françaises dans l’Hexagone et l’étranger. Cette mission s’articule autour de quatre volets : l’accompagnement des leaders industriels de demain (intégrant l’émergence de 10 licornes d’innovation de rupture d’ici 2025 et 100 sites industriels par an à l’horizon 2030), la dynamisation des écosystèmes d’innovation partout en France, l’accélération de la transition écologique et énergétique des entreprises et des territoires ainsi que la conquête de l’international via des programmes de soutien à l’export.

