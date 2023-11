Cegedim Health Data étoffe sa base de données Européenne THIN® avec les données de vie réelle allemandes

THIN® (The Health Improvement Network), l’une des plus importantes bases de données santé en Europe, comporte désormais les dossiers médicaux informatisés et anonymisés allemands

[Copenhague, ISPOR Europe, 13 Novembre 2023] – Cegedim Health Data, expert des données de vie réelle anonymisées (Real World Data, RWD) et des études Real World Evidence (RWE), annonce aujourd’hui étoffer sa base de données européenne THIN® avec les données de vie réelle allemandes. Cette base -qui comporte déjà des données du Royaume-Uni, de la France, de l’Italie, de l’Espagne, de la Belgique, et de la Roumanie- comprend désormais les dossiers de santé électroniques allemands. Elle est mise à disposition de tous les acteurs du secteur de la santé y compris les institutions académiques et les autorités de santé. Avec plus de 10 millions de dossiers de santé actifs par an, THIN® est l’une des plus importantes bases de données de vie réelle, longitudinale et anonymisée.

THIN® couvre ainsi les cinq plus importantes économies d’Europe, ainsi que la Belgique et la Roumanie, et accompagne les laboratoires pharmaceutiques, les organismes de recherche, les institutions académiques et les autorités de santé avec aussi, désormais, les données allemandes. THIN® est construit sur un modèle commun de données, ce qui facilite les analyses multi-pays, et est reconnue pour sa robustesse statistique. THIN® contribue à faire progresser la recherche et ainsi améliorer les soins et la prise en charge des patients, dans un intérêt de santé publique.

Les données de vie réelle de THIN® sont déjà utilisées à l’échelle internationale par les autorités de santé (EMA/ENCePP en Europe, NHS et NICE au Royaume Uni, et HAS, CEPS et l’ANSM en France) ainsi que par des organismes de recherche. De plus, les données THIN® ont fait l’objet de plus de 2 000 publications scientifiques internationales. Les données anonymisées THIN® sont transmises par un réseau de cabinets médicaux volontaires, convaincus de l’intérêt de participer à un tel observatoire de données longitudinales pour favoriser la recherche et accompagner le progrès médical. Elles reflètent la réalité quotidienne des soins.

Avec les dossiers de santé électroniques allemands, la base de données THIN® s’étoffe pour améliorer la prise en charge des patients et faire progresser la recherche de nouveaux traitements. Ces données sont mises à disposition des acteurs publics et privés.

De nouveaux standards et de nouvelles opportunités pour la recherche dans le domaine des soins de santé

Les données de vie réelle (RWD) représentent un gros potentiel. Elles peuvent être utilisées pour répondre aux besoins médicaux non couverts, pour caractériser des cohortes de patients avec un profil spécifique (une pathologie ou des antécédents médicaux) et pour améliorer le design des essais cliniques. Elles fournissent les caractéristiques patients, les résultats cliniques -symptômes, diagnostics, séquences de soins, antécédents médicaux, interventions médicales-et résultats d’analyses qui peuvent être utilisés dans les études épidémiologiques, les études sur l’utilisation des médicaments, les études d’efficacité et de sécurité des médicaments, les études de marketing...

THIN® est utile pour tous les acteurs qui ont besoin d’analyser des produits de santé dans des conditions de vie réelle.

« Les données de vie réelle issues de soins administrés en cabinet de ville peuvent créer de nouveaux standards pour l’évaluation d’une maladie, d’un état de santé ou de l’efficacité d’un médicament en vie réelle, et améliorer la santé publique de demain », déclare Ralf Patsch, Responsable de Cegedim Health Data Allemagne. « Avec le lancement de la base de données THIN®, nous offrons aux acteurs du secteur de la santé l’opportunité d’assurer le succès d’une thérapie et de rendre la médecine plus prévisible ».

« Le lancement des données de vie réelle anonymisées allemandes THIN® marque une étape importante dans la création d’une base de données européenne robuste » ajoute Gilles Paubert, Responsable Global, Cegedim Health Data. « La base est construite sur un modèle commun de données, et permet donc de faire des comparaisons transnationales avec plus de 69 millions de dossiers de santé en Europe, et d’obtenir des réponses précises et fiables aux questions de tous les acteurs de la chaine de valeur, dans un objectif d’amélioration de la santé publique : de la R&D à l’accès au marché, en passant par les affaires médicales, l’évaluation des technologies de la santé et le marketing ».

« Les données de vie réelle continuent de monter en puissance aux Etats-Unis, et sont de plus en plus reconnues en Europe pour leur intérêt dans l’analyse de l’efficacité des médicaments en vie réelle et des effets secondaires dans les populations de patients hors essais cliniques contrôlées », indique le Professeur Marc Freichel de l’Institut de Pharmacologie de l’Université de Heidelberg.

La protection des données, une priorité absolue

Toutes les données sont systématiquement transmises par un réseau de cabinets médicaux volontaires en conformité avec les règles de protection des données. Elles sont anonymisées à la source et sont parfaitement conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Leur conformité est contrôlée par TÜV Süd, cabinet d’expertise en protection de données. Les techniques d’anonymisation ont également été certifiées après vérification méticuleuse par une société indépendante berlinoise spécialiste de la cybersécurité. Ces démarches permettent d’offrir aux autorités de santé, aux universités, aux centres de recherche, aux organisations médicales et scientifiques, ainsi qu’aux laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques, l’assurance que les données de vie réelle sont conformes aux exigences légales.

A propos de Cegedim Health Data:

Cegedim Health Data fait partie du Groupe Cegedim, un groupe innovant de technologies, de services et de données de santé, spécialisé dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Cegedim Health Data, division en charge des données de santé, couvre 7 pays européens ; elle fournit des cohortes de données anonymisées de vie réelle (RWD) et des études (RWE) au profit de la recherche et de l’amélioration de la qualité des soins dans l’intérêt de la santé publique. Un historique de données de 30 ans et des millions de dossiers de santé électroniques anonymisés sont immédiatement accessibles depuis la base de données européenne THIN® (The Health Improvement Network).

Cegedim Health Data travaille avec les chercheurs, les autorités de santé, les professionnels de santé et les industriels du médicament et dispositifs médicaux en les accompagnant sur des sujets de recherche et développement, accès au marché, affaires médicales, marketing, dans un objectif d’amélioration de la santé publique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cegedim-health-data.com et suivez-nous sur Linkedin @Cegedim Health Data.

A propos de THIN®:

THIN® (The Health Improvement Network) est la base de données européenne de dossiers de santé électroniques anonymisés de Cegedim Health Data. Ces données anonymisées sont transmises par un réseau de médecins volontaires, convaincus de l’intérêt de participer à un tel observatoire de données longitudinales pour favoriser la recherche et accompagner le progrès médical. Les données THIN® couvrent à ce jour plus de 69 millions de dossiers médicaux anonymisés de plusieurs pays européens (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Roumanie). Elles sont mises à disposition de l’ensemble des acteurs du monde de la santé, notamment la recherche académique, à l’origine de très nombreuses publications. THIN® contribue à aider les autorités de santé, les chercheurs et centres de recherche à faire progresser la recherche et ainsi améliorer les soins et la prise en charge des patients, dans un intérêt de santé publique.

A propos de Cegedim:

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.com

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.



