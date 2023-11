Offentliggørelse af prospekter, Investeringsforeningen Maj Invest

Hermed offentliggøres opdaterede prospekter for alle afdelinger i Investeringsforeningen Maj Invest.

Prospekterne er blevet opdateret som følge af, at foreningen har indgået en porteføljeforvaltningsaftale med Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, som er trådt i kraft pr. dags dato og dermed erstatter den tidligere gældende investeringsrådgivningsaftale indgået mellem foreningen og Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S.

Prospekterne er ligeledes blevet opdateret som følge af en opdatering af foreningens depotselskabsaftale med Skandinavaniska Enskilda Banken, filial af Skandinavaniska Enskilda Banken (publ.), Sverige.

Prospekterne er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgås via foreningens hjemmeside.

For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.





