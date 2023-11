ASCENCIO RENFORCE SA PRÉSENCE DANS SON RETAIL PARK « BELLEFLEUR » EN BELGIQUE

Ascencio acquiert, en date du 14 novembre 2023, 100% des parts de la société Holdtub SRL, détentrice de 3 cellules commerciales dans le retail park « Bellefleur » à Couillet (Charleroi - Belgique), pour une surface totale de près de 3.000 m2.

Ces cellules, récemment redéveloppées, sont entièrement louées et occupées par des enseignes à couverture nationale ou internationale, à savoir Jysk, Poltronesofà et Jack&Jones. Ces enseignes, actives dans les secteurs de l’ameublement, décoration et mode pour hommes, renforcent encore la mixité commerciale du site et la qualité de son offre client.

Cette acquisition permet à Ascencio de consolider sa présence dans une zone commerciale qui connait un franc succès depuis près de 10 ans.

L’investissement est réalisé sur base d’une valorisation de l’actif de 7,0 millions EUR, en ligne avec la valeur de marché déterminée par l’expert.

L’opération, financée intégralement par endettement, aura un impact annuel positif estimé de 0,01 EUR par action sur l’EPRA Earnings et de 0,5% sur le ratio d’endettement de la Société.

Cette opération cadre parfaitement avec la stratégie d’Ascencio d’investir dans des retail parks bénéficiant des qualités intrinsèques requises, tant en termes de localisation que d’attractivité commerciale et de performances historiques.

