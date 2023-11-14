Dark Horse Consulting Group 宣布成立 DHC 亚太区办事处，聘请 John Ng 为总经理

加利福尼亚州核桃溪、伦敦和新加坡, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dark Horse Consulting Group（以下简称“DHC”），作为细胞和基因治疗（以下简称“CGT”）行业的领先全球顾问，于今日在亚太区建立了官方据点（该区域占据了全球三分之一以上的 CGT 行业份额），并任命行业老将 John Ng 为 DHC 新亚太区办公室的总经理。

John 上一份工作是在新加坡临床阶段生物技术公司 Tessa Therapeutics 担任首席技术官，那时该公司正处于一系列自体和异体细胞疗法资产的开发阶段。在其七年任期内，该公司的员工人数从 30 名增长到 200 多名。

于 2016 年，John 作为首席运营官加入 Tessa Therapeutics，并成为其执行领导团队的一员。在 2021 年，他被董事会任命为代理首席执行官，领导公司完成了 1.26 亿美元的筹资轮。

作为首席技术官，John 负责运营组织，包括制造、工艺开发、质量、项目管理、工程和全球供应链。在他的带领下，Tessa Therapeutics 完成了一个由内部制造提供的 III 期关键性自体细胞疗法试验。此外，他还领导设计、建造和验证了他们的多产品集成化商业现行良好生产规范 (cGMP) 设施（134,000 平方英尺）。该设施于 2023 年初获得新加坡卫生局 (HSA) 的 GMP 证书，用于制造细胞疗法产品。他还与 Tessa 的学术合作伙伴共同领导了多个项目的翻译，执行成功的技术转移和可比性测试。

DHC 创始人兼首席执行官 Anthony Davies 博士说：“随着 Dark Horse Consulting 不断扩大，确保我们在亚太区拥有本地专业知识和支持是自然而然的一步，而该区域正是 CGT 全球增长最快的地区。John 丰富的经验和令人印象深刻的履历与我们以提供深入和区别化的 CGT 专业知识来加速客户进展的模式相契合。”

在加入 Tessa Therapeutics 之前，John 曾在上市公司的技术运营中担任各种领导职务。他还在中国工作了十年，负责采购、全球供应链和项目管理。

Ng 先生表示：“作为一位前客户，我对有机会将 DHC 卓越的服务扩展至更广泛的亚太区客户群感到兴奋。我期待着在亚太区扩大 DHC 的影响力，以更好地服务这个对于 CGT 行业来说既重要又不断增长的地区。”

Ng 先生是新加坡人，拥有新加坡国立大学工程学士学位。他能操流利的英语和普通话。

关于 Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group 是一家成立于 2014 年全球公司，在美国、英国和亚太区均设有办事处，旨在通过出色的咨询专业知识加速细胞和基因治疗的发展。DHC 的综合知识涵盖产品和工艺开发、分析开发、设备开发、制造运营、质量保证、设施设计和工程、法规事务、非临床开发、项目和项目管理、定量建模、市场专业知识以及进取的业务战略。DHC 对细胞和基因治疗开发者面临的挑战有与众不同的理解，并将从该行业和其他行业中得到的最佳实践加以运用，以满足客户的各种需求。