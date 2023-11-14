Dark Horse Consulting Group 宣布啟動 DHC 亞太區，聘任 John Ng 為總經理

加州核桃溪、倫敦和新加坡, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dark Horse Consulting Group（以下簡稱「DHC」），作為細胞和基因治療（以下簡稱「CGT」）行業的領先全球顧問，於今日在亞太區建立了官方據點（該區域佔據了全球三分之一以上的 CGT 行業份額），並任命行業資深人員 John Ng 為 DHC 新亞太區辦公室的總經理。



John 上一份工作在新加坡臨床階段生物科技公司 Tessa Therapeutics 擔任技術總監，那時該公司正處於發展一系列自體和異體細胞治療資產的階段。在其七年任期內，該公司的僱員人數從 30 名增長到 200 多名。

於 2016 年，John 作為營運總監加入 Tessa Therapeutics，並成為其執行領導團隊的成員。於 2021 年，他被董事會任命為代理行政總裁，領導公司完成了 1.26 億美元的籌資輪。

作為技術總監，John 負責營運組織，包括製造、處理開發、質量、計劃管理、工程和全球供應鏈。在他的領導下，Tessa Therapeutics 完成了一個由內部製造供應的 3 期關鍵性自體細胞治療試驗。此外，他還領導設計、建設和檢驗了該公司的多產品整合式商業現行良好生產規範 (cGMP) 設施（134,000 平方英呎）。該設施於 2023 年初獲得新加坡衛生局 (HSA) 頒發的 GMP 證書，用於製造細胞治療產品。他還與 Tessa 學術合夥人共同領導多個計劃的翻譯，執行成功的技術轉移和兼容性測試。

DHC 創始人兼行政總裁 Anthony Davies 博士表示，「隨着 Dark Horse Consulting 不斷擴大，確保我們在亞太區擁有當地專業知識和支援自然成為發展的下一步，而亞太區正是 CGT 全球增長最快的地區。John 豐富的經驗和令人印象深刻的履歷與我們以提供深入和區別化的 CGT 專業知識來加速顧客進展的模式相契合。」

在加入 Tessa Therapeutics 之前，John 曾在上市公司的技術營運中擔任多個領導角色。他還在中國工作了十年，負責採購、全球供應鏈和計劃管理。

Ng 先生表示：「作為一位前顧客，我對有機遇將 DHC 的卓越服務擴展至更廣泛的亞太區顧客群感到興奮。我期待在亞太區擴大 DHC 的影響力，以更好地服務這個對於 CGT 行業來說既重要又不斷增長的地區。」

Ng 先生是新加坡人，持有新加坡國立大學工程學士學位。他的英語和普通話非常流利。

關於 Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group 是一家成立於 2014 年的全球公司，在美國、英國和亞太區均擁有辦事處，旨在透過出色的諮詢專業知識加速細胞和基因治療的發展。DHC 的綜合知識涵蓋產品和處理開發、分析開發、裝置開發、製造營運、質量保證、設施設計和工程、法規事務、非臨床開發、計劃和計劃管理、定量建模、市場專業知識以及進取的業務策略。DHC 對細胞和基因治療開發者面臨的挑戰有與眾不同的理解，並將該行業及其他行業中的最佳實踐加以運用，以滿足顧客的各種需求。