Participation d’Aduro Clean Technologies à la conférence Florida Capital organisée par CEM

SARNIA, Province de l’Ontario, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. , ci-après « Aduro » ou la « Société » (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), un développeur canadien de technologies brevetées à base d’eau, destinées au recyclage chimique des déchets plastiques, du pétrole brut lourd et des huiles renouvelables en nouvelles ressources et en carburants de plus grande valeur, a le plaisir d’annoncer sa participation à la 7 e Conférence annuelle Florida Capital du 17 au 19 novembre 2023 à Aventura en Floride, un événement organisé par Capital Event Management Ltd. (ci-après « CEM »).



Le PDG d’Aduro, Ofer Vicus et son directeur financier Eric Appelman représenteront la Société lors de cet événement, et mettront en avant les dernières avancées en voie d’être commercialisées. Ensemble, ils souligneront l’engagement d’Aduro à apporter de la valeur à ses actionnaires et étudieront de nouvelles opportunités de partenariat en ligne avec leurs objectifs stratégiques.

« Notre présence systématique aux conférences organisées par CEM, et notamment à celle qui se tient cette année en Floride, traduit bien le serment d’Aduro de maintenir un engagement durable envers la communauté des investisseurs » a observé Ofer Vicus, avant de poursuivre : « Chaque conférence a représenté une étape stratégique de notre itinéraire de croissance, et nous a permis de présenter notre technologie évolutive, mais aussi de développer nos parts de marché. Nous sommes enthousiastes à l’idée de rendre publiques nos dernières avancées et de révéler nos ambitions futures à un public qui suit notre évolution d’une année sur l’autre ».

La conférence Florida Capital organisée par CEM est un événement de taille qui rassemble des courtiers, des gestionnaires de fonds et des personnes fortunées de toute l’Amérique du Nord. Cette plateforme unique permet à Aduro de présenter ses derniers progrès technologiques, et plus particulièrement sa technologie Hydrochemolytic™ d’avant-garde ainsi que ses applications dans le recyclage des déchets plastiques et d’autres matières en ressources de valeur supérieure.

Sa participation à cette conférence s’inscrit pleinement dans sa stratégie globale de relations avec les investisseurs, qui vise à fournir des mises à jour complètes et de l’information à l’attention des actionnaires, des investisseurs potentiels, des analystes et de toute la communauté financière. L’objectif est d’établir une communication transparente, d’élargir le bassin des investisseurs et d’atteindre une valorisation équitable de ses titres.

Dernièrement, Aduro a réalisé des progrès remarquables, témoignant ainsi d’un leadership prononcé et d’une détermination sans faille envers le développement technologique et l’expansion commerciale. La nomination stratégique de Madame Marie Grönborg au conseil d’administration et celle de Monsieur Eric Appelman à la direction financière renforce davantage la compétence de notre équipe de haute direction et notre conseil d’administration. Nous avons présenté notre technologie Hydrochemolytic™ à divers événements clés de l’industrie tels que la Conférence internationale sur le raffinage et la pétrochimie ou la Conférence 2023 sur le recyclage avancé , renforçant ainsi notre position de leader du recyclage chimique. Par ailleurs, le développement de notre stratégie d’engagement client comprend désormais cinq projets actifs menés avec le concours de leaders mondiaux, et témoigne bien en faveur de notre dévouement à la cause de l’innovation collaborative. Cette période a également marqué une étape importante avec notre qualification sur le marché OTCQX Best Market qui décuple notre visibilité tout en nous faisant gagner accès aux investisseurs du marché américain.

Ensemble, ces développements soulignent la priorité stratégique que représente l’innovation pour Aduro, au même titre que la commercialisation et l’expansion mondiale. Nous continuons à révolutionner l’industrie du recyclage avec notre technologie inédite, et créons de la valeur pour nos actionnaires tout en contribuant à la construction d’un avenir plus durable.

À propos de Capital Event Management Ltd.

Capital Event Management Ltd (ou « CEM ») est un promoteur d’événements de premier ordre qui rassemble les conseillers en investissements spécialisés en mandats de faible capitalisation, les gestionnaires de portefeuille, les investisseurs institutionnels et les détenteurs de patrimoine et les entreprises émergentes à la recherche de levées de fonds ou d’accompagnement sur le marché ouvert. Avec plus de 10 ans d’expérience à son actif dans la création d’une base de données exclusive d’investisseurs et à l’appui d’un fonds de partenaires chez CEM Capital, le promoteur a jeté les bases d’une stratégie relationnelle simple et distinctive pour ses clients. Déclinée en cinq piliers, l’approche de CEM englobe un fonds de partenaires, des événements extérieurs, des réunions virtuelles, du consulting au niveau exécutif et des services de conseil. Rassemblés, ces cinq éléments créent des expériences précieuses de connexion entre les opportunités et le capital.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

