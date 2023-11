NORBIT - Resultater for tredje kvartal 2023

Trondheim, 15. november 2023: NORBIT fortsatte veksten i tredje kvartal, med en omsetning på 328,6 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 68,2 millioner kroner, tilsvarende en margin på 21 prosent. Inntektene økte med 22 prosent fra tilsvarende kvartal i 2022, støttet av underliggende vekst i alle de tre forretningssegmentene.

For de ni første månedene av året leverte NORBIT inntekter på 1 122,9 millioner kroner og en EBITDA-margin på 27 prosent. Det tilsvarer en vekst på 37 prosent fra samme periode i 2022.

Oceans rapporterte inntekter på 134,1 millioner kroner, en økning på 29 prosent fra tredje kvartal i 2022, og en EBITDA-margin på 30 prosent.

Connectivity rapporterte inntekter på 115,8 millioner kroner, en økning på 44 prosent, og en EBITDA-margin på 30 prosent.

Product Innovation & Realization rapporterte inntekter på 85,5 millioner kroner, og en EBITDA-margin på 9 prosent. Den underliggende veksten for segmentet var 14 prosent, justert for kunderefusjon av ekstraordinære materialkostnader.

- Dette har vært vårt beste tredje kvartal noensinne. Vi er stolte av å fortsatt kunne levere solide resultater, støttet av sterk etterspørsel etter våre teknologiske løsninger på tvers av alle de tre forretningssegmentene, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

I begynnelsen av oktober fullførte NORBIT oppkjøpet av kanadiske Ping Digital Signal Processing Inc, en leverandør av maritim teknologi, som støtter oppunder strategien om å utvide produkttilbudet innen Oceans.

Utsiktene for NORBIT forblir positive, og fjerde kvartal er historisk sett et sterkt kvartal for Oceans. Målsetningen for året om å levere over 1,5 milliarder kroner i inntekter og en EBITDA-margin over 25 prosent opprettholdes. NORBIT vil som en del av fjerdekvartalsrapporteringen i februar kommunisere finansielle mål for perioden utover 2023.

- Takket være våre hardtarbeidende og dedikerte medarbeidere lykkes vi med å levere på strategien om å skreddersy teknologi til nøye utvalgte applikasjoner. Utviklingen er i tråd med vår visjon om å bli gjenkjent som «World-Class, enabling people to Explore More». Dette skaper et sterkt grunnlag for langsiktig lønnsom vekst, sier Weisethaunet.

