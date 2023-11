DELÅRSRAPPORT 3. KVT. 2023: FORVENTNING FORBEDRET AF SOLIDT KVARTAL

SELSKABSMEDDELELSE NR. 37/2023







Bedre end forventet EBITDA for 3. kvartal på DKK 1,6 mia.

Stærk højsæson for passagerer

Fragtresultat som forventet lavere end sidste år

Cash flow yderligere forbedret

EBITDA-forventning styrket til DKK 4,9-5,2 mia. (DKK 4,8-5,2 mia.)





3. KVT. 2023

EBITDA på niveau med 2022

Justeret frit cash flow DKK 503 mio.

Finansiel gearing stabil på 2,9x

CO2-emissionsintensitet for færger reduceret 4%





FORVENTNING 2023



EBITDA styrket til DKK 4,9-5,2 mia.

Omsætning på niveau med 2022

Investeringer ændret til DKK 0,1 mia.





“Vi har forbedret vores resultatforventning efter et solidt kvartal, ikke mindst et rigtig godt passagerresultat. Fragtmarkederne er for tiden udfordrende, og vi tilpasser løbende vores færge- og vejkapacitet for at optimere udnyttelsen,” siger Torben Carlsen, CEO.





NØGLETAL 2023 2022 2022-23 2021-22 2022 DKK mio. 3. kvt. 3. kvt. ∆ % LTM* LTM* ∆ % Hele året Omsætning 7.190 7.324 -2 27.014 25.914 4 26.873 EBITDA 1.592 1.591 0 5.092 4.732 8 4.974 EBITA 927 1.002 -7 2.583 2.459 5 2.603 EBIT 888 968 -8 2.420 2.329 4 2.468 Resultat før skat 693 853 -19 1.860 2.021 -8 2.139





Omsætningen i 3. kvartal på DKK 7,2 mia. var 1,8% lavere end sidste år, men steg 6,7% justeret for færgebunkertillæg. Den justerede vækst var drevet af højere færgeomsætning og omsætning fra logistikvirksomhedskøb.

EBITDA for 3. kvartal på DKK 1.592 mio. var på niveau med 3. kvartal 2022. Fragtfærge-EBITDA’et på DKK 535 mio. var 26% lavere end sidste år på grund af usædvanlig høje olieprisspænd i 3. kvartal 2022. Det underliggende fragtfærgeresultat var på niveau med 2022. Passager-EBITDA’et for 3. kvartal steg 29% til DKK 758 mio. efter bedre resultater på tværs af rutenetværket. Logistics Divisions EBITDA steg 8% til DKK 319 mio. drevet af akkvisitioner, mens det underliggende resultat var lavere end sidste år som følge af et reduceret aktivitetsniveau og engangsomkostninger.

Omsætningen steg 1% til DKK 20,5 mia. for 1.-3. kvt. i forhold til samme periode sidste år, og EBITDA steg 3% til DKK 4.004 mio. for 1.-3. kvt. EBITDA var DKK 5.092 mio. for de sidste tolv måneder (LTM).

Det justerede frie cash flow for 3. kvartal var DKK 503 mio. og DKK 1,69 mia. for LTM. Nettorentebærende gæld (NIBD) blev reduceret med 1% fra 2. kvartal 2023 på baggrund af det positive cash flow.

Forventning 2023

EBITDA-forventningen er forbedret til DKK 4,9-5,2 mia. (tidligere DKK 4,8-5,2 mia.) som følge af et højere resultat for 3. kvartal end forventet. Investeringsforventningerne, eksklusive virksomhedskøb, er reduceret til DKK 0,1 mia. (tidligere DKK 1,6 mia.) efter salg og leaseback af tre færger meddelt i oktober 2023.

Forventningerne er uddybet på side 10 i den engelske udgave af rapporten.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Christina Bruun Madsen, Media +45 51 71 42 88





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 27 mia. og 13.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære og relaterede logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





