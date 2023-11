Vallourec enregistre plusieurs commandes majeures

auprès d’Aramco

Meudon (France), le 15 novembre 2023 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires en acier premium, annonce avoir remporté des commandes de tubes premium OCTG auprès d’Aramco.

Ces commandes, d'un montant total de plus de trois cents millions de dollars, viennent compléter les récents succès de Vallourec dans la région. Elles couvrent la fourniture de tubes de cuvelage et de tubage de grade d’acier propriétaire destinés à un environnement de forte pression, filetés avec des connexions premium VAM®. Ces commandes s'ajoutent aux volumes à délivrer dans le cadre du contrat de long terme d’une durée de dix ans, conclu par Vallourec avec Aramco.

Le Groupe mobilisera plusieurs de ses usines pour assurer la production, mettant à profit son empreinte industrielle mondiale et l’ensemble de son savoir-faire. Les livraisons se dérouleront courant 2024.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe, a commenté : « Ces commandes témoignent des relations étroites que Vallourec entretient avec Aramco et de la forte notoriété de notre marque dans le Royaume. Le Groupe est présent en Arabie Saoudite depuis plus de 10 ans et renforce sa présence pour répondre à la forte demande locale. Nous nous réjouissons de renforcer encore notre relation dans les années à venir. »

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

