Novacap annonce de nouvelles nominations et promotions au sein de ses groupes TMT et DI

MONTRÉAL, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, un chef de file nord-américain du capital-investissement, a le plaisir d'annoncer plusieurs nominations et promotions stratégiques au sein de ses groupes Technologies, Médias et Télécommunications (TMT) et Infrastructures Numériques (DI). Ces changements témoignent de notre engagement en faveur de l'excellence professionnelle et de la croissance stratégique.



Nominations :

Bureau de New York :

Ryan Thom : nommé Vice-Président Principal, Infrastructure Numérique. Thom, fort de son expérience chez Antin Infrastructure Partners, apporte une expertise précieuse à son rôle.

Paul Traut : nommé Vice-Président, Infrastructure Numérique. Traut nous rejoint après avoir travaillé chez DH Capital, apportant une connaissance approfondie du secteur.

Bureau de Toronto :

David Armstrong: nommé Associé, TMT. Précédemment chez Onex, Armstrong se concentrera sur les stratégies d'investissement dans le secteur technologique.



Promotions :

En reconnaissance de leurs contributions significatives et de leur dévouement à la croissance de Novacap dans leurs rôles respectifs, nous sommes heureux d'annoncer la promotion de trois Vice-Présidents Principaux au rang d'Associés.

Bureau de Montréal :

Sam Nasso et David Brassard, Vice-Présidents Principaux du groupe TMT, ont été promus Associés.



Bureau de Toronto :

Kristin Smith, Vice-Présidente Principale TMT, a été promue Associée.



Pascal Tremblay, PDG et Associé Directeur de TMT, souligne : « Ces nominations et promotions dans nos bureaux de New York, Toronto et Montréal illustrent notre engagement à attirer et à cultiver les meilleurs talents, éléments clés de la stratégie de croissance de notre firme. »

Aujourd'hui, Novacap est fière de compter 115 professionnels dévoués, dont 65 spécialistes de l'investissement.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ canadiens d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

