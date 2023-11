PARROT: ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

le 16 novembre 2023 à 8h00 CET

ACTIVITÉ DU 3ème TRIMESTRE 2023

Le groupe Parrot, leader européen des microdrones professionnels, réalise au 3ème trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 15,1 M€, en recul de -31% par rapport au 3ème trimestre 2022 qui constituait une base de comparaison élevée. Sur 9 mois 2023, le chiffre d’affaires consolidé est en recul annuel de -11%. Ce niveau d’activité est en ligne avec les attentes communiquées le 4 octobre 2023, à la suite de décalages de commandes ou de livraisons significatives d’équipements microdrones sur le 1er semestre 2024.

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ et en % du CA T3 2023

3 mois T3 2022*

3 mois Var. 9 mois 2023 9 mois 2022 Var. Microdrones professionnels 8,0 53% 13,9 63% -42% 23,5 29,3 -20% Photogrammétrie 7,1 47% 8,1 37% -11% 23,3 23,2 +1% Parrot SA 0,2 - 0,3 - 0,4 0,6 - Éliminations intragroupe -0,2 - -0,3 - -0,5 -0,6 - TOTAL GROUPE PARROT CONSOLIDÉ 15,1 100% 21,9 100% -31% 46,7 52,4 -11%

* le CA du T3 2022 comprenait également 0,5 M€ générés par les anciens produits grand public.

Activité microdrones professionnels

L’activité microdrones professionnels totalise un chiffre d’affaires de 8,0 M€, soit 53% du chiffre d’affaires du Groupe (-42% à taux de change constant). Il est rappelé que le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 incluait des livraisons significatives auprès d’institutions de défense et de sécurité, et également 0,5 M€ d’euros de ventes d’anciens produits grand public et des ventes non récurrentes de contrôleurs pour 1,1 M€.

Au-delà du ralentissement conjoncturel, le niveau d’activité ne reflète pas la dynamique commerciale d’ANAFI USA, avec des renouvellements de commandes de clients importants, notamment de la part des forces de défense en France, en Finlande, en Belgique et au Luxembourg, ainsi qu'une contribution significative de diverses agences fédérales américaines. Ceci traduit par un recul des ventes d’ANAFI USA limité à -9% sur ce trimestre. Le rythme d’appels d’offres est soutenu avec le lancement de nouveaux programmes de drones dans certains pays, et des ambitions de croissances significatives à compter du 1er semestre 2024.

Activité photogrammétrie

L’activité photogrammétrie totalise un chiffre d’affaires de 7,1 M€, soit 47% du chiffre d’affaires du Groupe (-9% à taux de change constant). Sur la période, dans un contexte où de nombreux secteurs ralentissent leurs investissements, les ventes des sept solutions métiers les plus récentes et d’accessoires complémentaires ne suffisent pas encore à compenser la diminution progressive des ventes des solutions historiques.

Une amélioration des ventes est attendue au 4ème trimestre. De plus, l’efficacité des mesures d’économies devrait permettre d’équilibrer les opérations à compter de ce dernier trimestre 2023.

Perspectives

Le Groupe confirme les perspectives 2023 communiquées le 4 octobre 2023, à savoir : au moins 60 M€ de chiffre d’affaires consolidé en 2023, contre 71,9 M€ en 2022, soit une baisse d’environ 16 %, prenant en compte les deux activités du Groupe (solutions photogrammétries et microdrones).

Il est rappelé que le Groupe a pris des mesures dans le courant du 2ème trimestre 2023 pour réduire sa consommation de trésorerie, dans l’attente d’une reprise de sa croissance, attendue comme significative, au 1er semestre 2024.

Prochains rendez-vous financiers

Résultats consolidés 2023 : le lundi 18 mars 2024 avant bourse.

À PROPOS DU GROUPE PARROT

Parrot est le premier groupe européen de drones professionnels. Fortement international, le Groupe conçoit, développe et commercialise une offre complémentaire d’équipements microdrones et de logiciels d’analyses d’images (photogrammétrie) dédiés aux entreprises, grands groupes et organisations gouvernementales. À la pointe de l’innovation son offre est principalement centrée sur 3 verticales : (i) la Défense et la Sécurité, (ii) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leur robustesse et leur facilité d’usage, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de cybersécurité. Les logiciels de photogrammétrie Pix4D s’appuient sur une expertise technologique avancée et fournissent des solutions de modélisation et d’analyse 3D adaptées à de nombreux métiers.

Parrot, fondé en 1994 par Henri Seydoux, son Président-directeur général et principal actionnaire, conçoit et développe ses produits, principalement à Paris où est établi son siège, et en Europe. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Les informations financières sont disponibles sur www.parrot.com/fr/corporate. Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

