Gabriel Holding A/S: Udfordrende markedsvilkår prægede regnskabsåret 2022/23 hvor der realiseres en omsætning på 931 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 15,9 mio. kr.

Resumé



I årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 forventede ledelsen for regnskabsåret 2022/23 en omsætning i niveauet 1.000-1.100 mio.kr. Ledelsen oplyste i årsrapporten, at forventningerne var behæftet med en større grad af usikkerhed end normalt, primært som følge af de geopolitiske udfordringer.

Efter 6 måneder af regnskabsåret 2022/23 var omsætningen realiseret i den nedre del af de forudgående forventninger, og udsigterne for resten af året præget af stigende usikkerheder. På den baggrund justerede ledelsen forventningerne til hele året til en omsætning i niveauet 950 – 1.050 mio. kr. I juni, efter 8 måneder af regnskabsåret, blev intervallet imidlertid indsnævret til 950-975 mio. kr., inden det i august blev nedjusteret til niveauet 930-940 mio. kr.

I regnskabsåret 2022/23 blev omsætningen 931 mio. kr. (1.065 mio. kr.) svarende til et fald på 13%. Omsætningsandelen realiseret udenfor Danmark udgjorde uændret 83%.

I forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 forventede ledelsen for regnskabsåret 2022/23 et resultat før skat på 50-60 mio. kr. Efter 6 måneder var det primære resultat realiseret i den nedre del af de forudgående forventninger, og udsigterne for resten af året præget af stigende usikkerheder. På den baggrund justerede ledelsen forventningerne til hele året til et primært resultat (EBIT) i niveauet 35 – 50 mio. kr. I juni, efter 8 måneder af regnskabsåret, blev forventningerne til det primære resultat yderligere reduceret til i niveauet 20-30 mio. kr., inden det i august blev nedjusteret til i niveauet 17-19 mio. kr.

Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) udgjorde 64,3 mio. kr. (107,5 mio. kr.). Overskudsgraden blev 6,9% (10,1%). Resultat af primær drift (EBIT) blev 15,9 mio. kr. (64,9 mio. kr.). Overskudsgraden (EBIT-margin) blev 1,7% (6,1%). Resultat før skat blev 2,6 mio. kr. (80,6 mio. kr.).

Resultat efter skat blev -4,3 mio. kr. (58,2 mio. kr.).

Som følge af den realiserede udvikling i året, herunder skiftet til lavkonjunktur, har ledelsen tilpasset koncernens strategieksekvering. Det betyder at koncernen, midlertidigt, har forladt vækststrategien og erstatter prioritering af stigende indsats med gennemførelse af en konsolideringsstrategi. Det betyder ligeledes, at der løbende er gennemført reduktion af koncernens omkostningsbase med det formål at forbedre koncernens bruttoavance og at reducere eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Tilsvarende gennemføres tiltag til forbedring af koncernens cash flow, blandt andet gennem restriktiv investeringsaktivitet samt reduktion af koncernens arbejdskapital.

Forventninger til fremtiden

Det er ledelsens forventninger, at de udfordrende markedsvilkår vil fortsætte i regnskabsåret 2023/24 og derfor forventer ledelsen en omsætning på 850 – 900 mio. kr. svarende til en omsætningstilbagegang på 3 – 9%.

Tilpasning af koncernens omkostningsbase fortsættes og der forventes for regnskabsåret 2023/24 et primært resultat (EBIT) på 0 – 10 mio. kr. De finansielle poster vil fortsat være negative i 2023/24 og der imødeses således et negativt resultat før skat. Der forventes et positivt cash flow.

Under normale markedsvilkår, er det koncernens økonomiske målsætning gennemsnitligt at realisere en vækst i omsætning, primært resultat (EBIT) og forrentning af den investerede kapital på mindst 15%, samt en stigende overskudsgrad (EBIT-margin). Det er ledelsens opfattelse, at koncernens økonomiske mål vil kunne opfyldes i de kommende år, i takt med at konjunkturforholdene normaliseres.

Årets forventninger er behæftet med en stor grad af usikkerhed, primært som følge af de fortsatte geopolitiske udfordringer.

Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Gabriel Holding A/S den 14. december 2023:

Godkendelse af årsrapporten 2022/23.

Forelæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.

At der ikke udloddes udbytte.

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Kjær Jacobsen, Søren Mygind Eskildsen, Hans O. Damgaard, Søren B. Lauritsen og Randi Toftlund Pedersen som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Den officielle årsrapport offentliggøres på selskabets hjemmeside. Som følge af koncernens indsats indenfor bæredygtighed udarbejdes ingen trykt udgave af regnskabet.

Vedhæftede filer