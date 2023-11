MacGregorille merkittävä RoRo-laitteiden jatkotilaus kahteen ajoneuvonkuljetusalukseen

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 16.11.2023 klo 13.00

Cargoteciin kuuluva MacGregor on saanut merkittävän jatkotilauksen kattavien RoRo-laitekokonaisuuksien toimittamisesta kahteen ajoneuvonkuljetusalukseen, jotka rakennetaan Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd -telakalla Etelä-Koreassa.

Tämä jatkotilaus on kirjattu Cargotecin vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Alukset luovutetaan omistajalle vuoden 2027 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana.

MacGregorin toimitukseen sisältyvät kattavan laitekokonaisuuden suunnittelu, toimitus ja asennusvaiheen tuki molempiin aluksiin. Kokonaisuuteen kuuluu perä- ja sivuramppeja, neljä tasoiset nostettavat autokannet, useita sisäisiä ramppeja sekä luotsi- ja turvaovia.

MacGregorin valinnassa RoRo- ja autokansilaitteiden jatkotilauksen toimittajaksi oli keskeisintä sen pitkä ja menestyksekäs historia telakan ja laivanomistajan kanssa.

“On hieno saavutus meille, että saimme tämän jatkotilauksen RoRo-laitteiden toimittamisesta vielä kahteen ajoneuvonkuljetusalukseen. Nämä mukaan lukien olemme viime vuosina toimittaneet vastaavat laitteistot yhteensä kahdeksaan tämän omistajan ajoneuvonkuljetusalukseen. Olen hyvin kiitollinen siitä kovasta työstä ja omistautuneisuudesta, joita koko Hyundai Mipo Dockyard -telakan kanssa toimiva tiimimme on osoittanut. Arvostan todella paljon omistajan ja telakan luottamusta meihin, ja rakennamme yhteistyötämme yhä vahvemmaksi.”

