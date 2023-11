16. november 2023

Selskabsmeddelelse nr. 45

Pharma Equity Group’s datterselskab (Reponex Pharmaceuticals A/S) opnår de primære endpoints i selskabets kliniske fase 2 studie med lægemiddelkandidaten RNX-051.

Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex) meddelte i dag om positive præliminære resultater af det kliniske fase 2 studie med lægemiddelkandidaten RNX-051.

Reponex’ MEFO-studie omhandler behandling af patienter med højresidig colon cancer og højresidige polypper (forstadier til cancer), med selskabets lægemiddelkandidat RNX-051.

Studiets primære endpoints, der relaterer til en kvantitativ ændring af biofilm, blev opnået i gruppen af patienter med forstadier til tarmkræft. ’Topline’ resultater viste, at behandlingen med RNX-051 fjerner biofilm fra den raske tarmslimhinde. Hos patienter med tarmkræft fjerner den endvidere biofilm fra kræfttumorens randzone hos de patienter der har særligt meget biofilm inden behandlingen.

Hos patienter med RNX-051 behandlede forstadier til cancer fandt man i en sammenligning med ikke behandlede forstadier en højere forekomst af særlige immunceller, der er afgørende for immunsystemets evne til at forhindre udviklingen af kræft fra forstadier. Ligeledes fandt man hos patienter med colon cancer en mere gunstig kombination af immunceller i tumoren efter behandlingen med RNX-051. Indenfor 2 uger efter behandlingen med RNX-051 kunne man vise at én enkelt behandling ledte til en stigning i de celletyper man ved er afgørende for immunsystemets drab af kræftceller.

Studiet har med disse resultater vist en mekanisme, der giver grund til at antage, at behandlingen kan tænkes ind i fremtidige behandlinger der kan forebygge udviklingen af kræft fra forstadier samt forsøge kombinationsbehandlinger med anden behandling såsom immunterapi eller lignende kræftbehandlingsformer.

De fulde resultater af studiet forventes færdiganalyseret i begyndelsen af 2024.

Kontaktperson – Investor Relations

På selskabets hjemmeside www.pharmaequitygroup.com kan yderligere information og alle offentliggjorte meddelelser findes.

Henvendelser vedrørende investorer relation og aktiemarkedet kan rettes til:

Thomas Kaas Selsø, CEO, Telefon: +45 4022 2114 E-mail: investor@pharmaequitygroup.com

About Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group, a listed company on the Nasdaq Copenhagen stock exchange, is fully dedicated to advancing the medical projects of its subsidiary, Reponex Pharmaceuticals A/S. With an unwavering focus on healthcare, Pharma Equity Group's primary objective is to bring significant value to Reponex Pharmaceuticals' medical projects.

The company is committed to providing extensive support, resources, and expertise to drive the development and success of these projects. As a strategic partner, Pharma Equity Group works closely with Reponex Pharmaceuticals, prioritizing the advancement of innovative medical solutions and breakthrough therapies. Every effort is currently directed towards ensuring the utmost success and impact of Reponex Pharmaceuticals' medical projects, with an unwavering dedication to improving global healthcare outcomes. Only when the full potential of Reponex Pharmaceuticals has been unfolded is the intention to explore opportunities to invest in other companies. This approach ensures a strong commitment to the current medical projects and their development, while – on the longer term – remaining open to new strategic investments for continuous growth.

Vedhæftet fil