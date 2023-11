Periodemeddelelse med negativt resultat samt nedjustering af de finansielle forventninger for 2023

CEO Michael Hove har følgende kommentarer til periodemeddelelsen:

”Årets 3. kvartal blev selskabets dårligste siden 1/1-2020 med et samlet tab på DKK 2.6 mio. hvor vores eksponering i kapitalandele led større tab.

Årets første 9 måneder har været præget af stor usikkerhed i alle selskabets 3 aktivklasser grundet en høj rente, inflation og generelt nervøse markeder grundet de geopolitiske spændinger.

Uagtet, et svagt 3 kvartal/oktober 2023 så kommer SIG samlet ud med et positivt resultat for årets 10 første måneder på DKK 5.0 mio.

Selskabet er fortsat eksponeret imod at økonomien vil have en grad af recession i 2024 og fastholder derfor strategien om at være konservativt investeret ved at have en høj andel af sin balance i ejendomme samt kreditobligationer eksponering samt at andelen af kapitalandele er eksponeret imod selskaber med underliggende værdi. Hertil bevarer selskabet en kredit/kontant buffer, så selskabet kan agere når og hvis de rette muligheder melder sig.





Performance highlights 1 januar – 30 september 2023:

Resultat efter skat er DKK 7.2 mio. (Ejendomme bidrager med en nettoindtjening på DKK 6.0 mio., kreditobligationer/gæld med DKK 4.0 mio. kapitalandele med et tab på DKK 2.1 mio., aktivering af skat 2.5 mio. DKK samt Ikke-allokerede poster udgør DKK – 3.2 mio.).



Udvalgte hoved- og nøgletal Q1-Q3 2023:

Beløb er i DKK mio. Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 2022 Resultat efter skat 7.2 25.2 28.0 Egenkapital 184.2 180.2 182.6 Balance 305.6 309.3 297.0 Egenkapitalforrentning 3.9% 14.7% 16.2% Selskabets soliditet 60.3% 58.3% 61.5% Kurs/indre værdi (udvandet) 0.72 0.87 0.87 Indre værdi 3.78 3.75 3.82 Indre værdi (udvandet) 3.78 3.51 3.56

Egenkapitalen for Q1-Q3-2023 er påvirket negativt med DKK 6.1 mio. med netto køb/salg af egne aktier fra diverse aktietilbagekøbsprogrammer i perioden 1/1-2023 – 30/9-2023.

Udvalgte highlights/opdatering af nøgletal oktober 2023:

I oktober 2023 realiserede selskabet et tab efter skat på DKK 2.2 mio., hvilket giver et samlet resultat for perioden 1/1-31/10-2023 på DKK 5.0 mio. DKK (Ejendomme bidrager med DKK 6.7 mio., Kreditobligationer DKK 3.5 mio., kapitalandele DKK – 4.9 mio., aktivering af skat DKK 2.5 mio. og Ikke-allokerede poster udgør DKK 2.8 mio.).

Selskabets egenkapital ultimo oktober 2023 var DKK 182.1 mio.

Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 2,70% for året.

Selskabets indre værdi ultimo oktober 2023 var på 3.74 (Udvandet indre værdi).

Selskabet har pr. 31 oktober investeringer for DKK 285.20 mio. fordelt på DKK 165.5 mio. i ejendomme, DKK 82.0 mio. i kreditobligationer og DKK 37.7 mio. i aktier





Forventninger til 2023:

Selskabets langsigtede målsætning er uændret at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele.

Denne målsætning var opbygget på en forventning om, at selskabet i 2023 ville skabe en nettoindtjening på sine 4 ejendomme (uden værdireguleringer) i niveauet DKK 8 mio., en nettoindtjening på kreditobligationer på omkring DKK 6.5 mio. samt en nettoindtjening på DKK 4.5 mio. på kapitalandele, samt at selskabet øger selskabets nettoskatteaktiv med DKK 2,5 mio.

Baseret på årets resultat for de første 10 måneder så nedjusterer selskabet sine forventninger til årets egenkapitalforrentning fra 10-15% til 2-6%.

Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være markedsudsving på selskabets aktier og kreditobligationer samt årlige reguleringer på ejendommene og selskabets skatteaktiv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:

SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1800 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

