Faites d’un conducteur sobre votre meilleur joueur lors de la fin de semaine de la Coupe Grey

OAKVILLE, Ontario, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens et les Canadiennes se préparent à regarder le match qui opposera les Blue Bombers de Winnipeg et les Alouettes de Montréal lors de la 110e Coupe Grey ce dimanche au Tim Hortons Field d’Hamilton, en Ontario, MADD Canada demande à chacun et chacune de prévoir un plan de match gagnant avant la partie et de prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison.



« Nous espérons que tous les amateurs apprécieront la partie et nous les encourageons à planifier leur sortie afin d’avoir une façon sobre et sécuritaire de se déplacer et ce, bien avant le match, a déclaré la présidente nationale de MADD Canada, Tanya Hansen Pratt. Si vous avez l’intention de regarder la partie dans un établissement ou chez des amis et pensez consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues durant la partie, laissez quelqu’un de sobre vous ramener chez vous. »

Chaque année, les collisions attribuables à la conduite avec les capacités affaiblies causent des centaines de morts et des milliers de blessures. Ces tragédies sont entièrement évitables. Chacun peut faire sa part pour rendre nos routes plus sécuritaires durant la fin de semaine de la Coupe Grey.

Ne conduisez jamais avec les capacités affaiblies et ne permettez pas aux membres de votre famille, à vos amis ou à vos invités de conduire avec les capacités affaiblies. Faites appel à Uber, prenez un taxi, utilisez le transport collectif, choisissez un conducteur désigné qui demeurera sobre ou passez la nuit chez vos hôtes.

Ne vous laissez jamais reconduire par un conducteur aux capacités affaiblies.

Si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies, appelez le 911 pour le signaler à la police.

Les Canadiens et Canadiennes qui veulent prévoir un retour tout en sobriété après le match de la Coupe Grey peuvent le faire en un seul clic. Considérez Uber, le transport désigné officiel de MADD Canada pour rentrer après les célébrations de la Coupe Grey. Rendez-vous sur https://www.uber.co m/ca/fr-ca/ pour en apprendre.

La 36e édition de la campagne nationale Opération ruban rouge de MADD Canada bat son plein durant la période des Fêtes. Pour en savoir davantage, consultez : https://madd.ca/pages/programmes/cam pagnes-de-sensibilisation/operation-ruban-rouge/?lang=fr .