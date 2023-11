Quadient annonce un partenariat avec Altares en France pour l’intégration de données décisionnelles enrichies à sa solution de gestion des comptes clients

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce un nouveau partenariat pour enrichir son offre d’automatisation de la gestion des comptes client avec Altares, expert de l’information sur les entreprises et créateur de solutions de pilotage et d'indicateurs de la santé économique des entreprises et des organismes publics. Altares, membre du réseau international Dun & Bradstreet, s’appuie sur une base de données de plus de 500 millions d'entreprises dans le monde pour faciliter les prises de décision des directions générales et opérationnelles.



En cette période d’incertitude économique, les entreprises, quelle que soit leur taille, sont susceptibles d’être confrontées à des retards voire des défauts de paiement. Avec des marges financières réduites par l’inflation ou encore la hausse des coûts logistiques, des délais de recouvrement allongés peuvent fragiliser la santé financière d’une entreprise. La dernière étude trimestrielle publiée par Altares révèle à ce propos qu’au troisième trimestre 2023, les défaillances d’entreprises étaient en hausse de 23% en France par rapport à 2022, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 2016 et menaçant près de 37 000 emplois.

En intégrant les données fournies par Altares à sa solution de gestion des comptes clients via un simple web service, Quadient vient enrichir davantage son offre qui s’appuie déjà sur l’intelligence artificielle et le machine learning pour aider les équipes financières à mieux anticiper les retards de paiement et proposer des stratégies de relance sur mesure, plus efficaces. Ensemble, Quadient et Altares offrent en France et à l’international des fonctionnalités de notation d'entreprise et des analyses de risque d’insolvabilité et de défaillance très précises qui apportent une vision complète des encours, pour une gestion plus maîtrisée des flux financiers.

« Le partenariat avec Altares représente une avancée significative dans l’évolution de notre offre logicielle. L'intégration de leurs données d’entreprise vient enrichir notre plateforme cloud et nous permet d’apporter une solution complète pour mieux accompagner les entreprises dans la gestion de leurs comptes clients », explique Stéphanie Auchabie, Directrice des Opérations France-Benelux chez Quadient. « Le risque client, ou risque de non-paiement, est un élément critique dans le monde des affaires. Il peut avoir un impact significatif sur la rentabilité et la stabilité d'une entreprise. La grande fiabilité des informations fournies par Altares permettra à nos clients d’évaluer et gérer ce risque de façon plus efficace, ce qui au final contribuera à préserver leur activité et favorisera leur croissance de façon durable ».

« Nous sommes ravis de travailler avec Quadient et d'apporter de la valeur ajoutée à la gestion du risque client pour un plus grand nombre d'entreprises. Notre savoir-faire dans la fourniture d'informations de qualité sur les entreprises du monde entier, notamment celles relatives au comportement de paiement, via notre indicateur exclusif le Paydex®, se marie parfaitement avec l'expertise technologique de Quadient. Cette alliance ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour nos clients en leur permettant d’accéder directement aux données clés dans la solution logicielle de Quadient » poursuit Sébastien Charvet, Directeur Marketing et Channel chez Altares.

Quadient s’efforce d’établir des partenariats significatifs avec de grands acteurs du logiciel d’entreprise pour enrichir sa plateforme cloud, en s’appuyant sur des connecteurs prêts à l'emploi ou des intégrations sur mesure. Le choix d’un partenariat avec Altares en France, dans le prolongement de celui opéré aux Etats-Unis avec l’intégration des données Dun & Bradstreet, permet d’avoir une solution de gestion du risque client complète avec des capacités d’analyse et prédictives de haute qualité, contribuant à la pérennité des organisations et à une meilleure anticipation des risques clients.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

À propos d’Altares

Altares est l’expert de la donnée d’entreprise, créateur de solutions de pilotage et d’indicateurs de la santé économique et extra-financière des entreprises et des organismes publics, au sein de leur écosystème.

Grâce à ses outils et ses informations, Altares aide les responsables des structures privées et publiques, de toute taille et de tout secteur d’activité, à prendre sereinement des décisions éclairées.

Partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations sur les entreprises, Altares s’appuie sur une base de données mondiale de plus de 500 millions d’entités légales (dont 11 millions en France) pour aider les acteurs économiques à se développer durablement, en intégrant, entre autres, les enjeux essentiels de conformité et de RSE.

Pour plus d’informations sur Altares, visitez www.altares.com/fr.

