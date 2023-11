S&P Global relève la note de crédit à long terme de Vallourec à « BB » ; Perspective Positive

Meudon (France), 16 Novembre 2023 – Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce aujourd’hui que S&P Global a de nouveau relevé la note de crédit à long terme de Vallourec de « BB- » assortie d’une perspective positive à « BB » assortie d’une perspective positive.

Selon S&P, cette perspective positive indique la possibilité d'un nouveau relèvement d'ici fin 2024 si Vallourec finalise la transformation envisagée dans le cadre du plan New Vallourec et réduit sa dette nette à moins de 500 millions d'euros. Comme indiqué dans le communiqué de presse sur les résultats du troisième trimestre 2023 de Vallourec, le plan New Vallourec est en bonne voie d’exécution et vise à générer 230 millions d’euros de RBE annuel additionnels récurrents dès le deuxième trimestre 2024a. De plus, Vallourec anticipe de poursuivre la réduction de sa dette nette au quatrième trimestre 2023, hors impacts éventuels de cession d’actifs.

S&P Global a également relevé la note de l'emprunt obligataire de premier rang non garanti de « BB- » à « BB » et a confirmé la note « B » pour son programme de billets de trésorerie.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, a déclaré : « Nous sommes ravis que les progrès remarquables que nous avons réalisés avec le plan New Vallourec soit reconnus. Comme indiqué dans le communiqué de presse des résultats d'aujourd'hui, nous avons réduit notre dette nette de moitié au cours de l'année écoulée. Nous progressons efficacement dans l’atteinte de notre objectif de rendre notre Groupe résilient en bas de cycle, construire un bilan solide reste à ce titre une priorité. Nous avons pour objectif de poursuivre la réduction de notre endettement et de parvenir à une dette nette nulle d'ici fin 2025, au plus tard ».

Calendrier

1 mars 2024



16 mai 2024



23 mai 2024 Publication des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2023



Publication des résultats du premier trimestre 2024



Assemblée Générale des Actionnaires

a Par rapport à 2021

