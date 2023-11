Midland annonce une première clôture d’un placement privé, pour un montant de 2,0M$

MONTRÉAL, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) est heureuse d'annoncer la première clôture d’un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier par l'émission de 2 651 228 actions ordinaires accréditives à un prix de 0,65 $ par action et 666 666 actions ordinaires à un prix de 0,45 $ par action, pour un produit brut total de 2 023 300 $ (le « placement privé »). Les titres émis dans le cadre du placement privé sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour expirant le 17 mars 2024.



Midland utilisera le produit du placement privé afin de financer les travaux d'exploration sur ses propriétés au Québec et aux fins générales de l’entreprise.

Des initiés ont participé au placement privé et ont souscrit à 269 000 actions ordinaires accréditives, pour un montant total de 174 850 $. Une telle participation au placement privé est une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Une telle participation serait dispensée de l'obligation d'évaluation officielle et de l'obligation d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie de ces titres ne dépasse 25% de la capitalisation boursière de Midland.

A la suite de la clôture de la première tranche du placement privé, il y a 86 094 091 actions ordinaires de Midland émises et en circulation.

Le présent placement privé a été effectué en vertu des dispenses de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et est assujetti à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX. Des honoraires d’intermédiation d’un montant de 73 519 $ ont été versés à des tierces parties sans lien de dépendance à l’égard de Midland.

Midland prévoit clôturer une deuxième tranche du placement privé le ou vers le 30 novembre 2023.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.