Nextensa: Résultats intermédiares du Q3 2023

INFORMATIONS REGLEMENTEES

Bruxelles, 20 novembre 2023, 5h40

NEXTENSA: COMMENTAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE Q3 2023





FAITS MARQUANTS



• Le modèle hybride porte ses fruits : Le modèle hybride de Nextensa, créé il y a deux ans, a montré sa résilience dans un marché difficile au cours des derniers mois. Les immeubles de placement permettent d’absorber le ralentissement des activités de développement.



Une croissance des revenus locatifs des immeubles de placement a été enregistrée. Les revenus locatifs s’élèvent à 52,6 millions d’euros, contre 51,6 millions d’euros l’année dernière, malgré la vente de plusieurs immeubles en 2022. Cette augmentation est principalement due à la signature de nouveaux baux en Belgique et au Luxembourg, à l’indexation de contrats de location en cours, à l’occupation à 100% en Autriche et aux nombreux événements qui se déroulent sur le site de Tour & Taxis. Cela se traduit par une croissance des loyers à périmètre constant de 9 %.



Le résultat d’exploitation des projets de développement s’élève à 10,9 millions d’euros, soit 4,8 millions d’euros de moins que pour la même période de l’année précédente:

- Sur les 346 appartements de Park Lane phase II à Tour & Taxis, 200 ont déjà été réservés ou vendus, ce qui peut sans aucun doute être considéré comme un succès. Les acheteurs résidentiels de Tour & Taxis apprécient la « proposition de vente unique » que ce site offre grâce à son mélange de caractéristiques.

- Malgré une baisse des ventes d’appartements au Luxembourg, les développements à la Cloche d’Or ont apporté une contribution positive de 8,7 millions d’euros.



• Résultat : Le résultat net (part du groupe) s’élève à 21,8 M€, soit 2,18 € par action, contre 41,5 M€, soit 4,15 € par action, au 30 septembre 2022. Cette différence est principalement due à des effets non cash dans le compte de résultats au 30/09, notamment à la réévaluation négative au 30/09 de la participation dans Retail Estates sur la base du cours de clôture et à la réévaluation positive des instruments financiers de couverture en 2022.



• Gestion financière active : Augmentation limitée des coûts de financement (+ 3,2 millions d’euros) compte tenu de la stratégie de couverture active (taux de couverture de 68% au 30/09/2023). Le taux d’endettement de 44,85% limite l’impact négatif de la hausse des taux d’intérêt sur les résultats. Nextensa continue de travailler pour réduire davantage ce ratio d’endettement, mais l’activité limitée du marché immobilier institutionnel complique cette ambition.



• Redéveloppements durables : Le portefeuille a été élargi en mai 2023 avec un bâtiment situé Avenue Monterey 18 à Luxembourg City, le voisin de l’immeuble de bureaux Monterey 20 de Nextensa. Un redéveloppement durable des deux bâtiments en un immeuble de bureaux en bois d’environ 3.000 m² - inspiré par l’immeuble Monteco à Bruxelles - est en cours de préparation. En parallèle, l’immeuble de bureaux situé rue Montoyer 24 à Bruxelles a également été ajouté au portefeuille d’investissement en août 2023. La demande de permis pour ce réaménagement a été introduite fin septembre. Le choix s’est porté sur un immeuble de bureaux en bois, neutre en carbone, inspiré à nouveau par la conception de l’immeuble intelligent Monteco situé à proximité. En attendant ce réaménagement, le bâtiment est encore partiellement loué.



• Gestion interne active : Diminution des frais généraux de 0,9 million d’euros, soit 10 %, par rapport à la même période de l’année précédente, dans un contexte néanmoins inflationniste.





POUR PLUS D'INFORMATIONS



Tim Rens | Chief Financial Officer

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu



A PROPOS DE NEXTENSA



Nextensa est un investisseur et promoteur immobilier à usage mixte.



Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (44 %), la Belgique (41 %) et l’Autriche (15 %) ; sa valeur totale au 30/09/2023 était d’environ 1,29 milliard d’euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la création de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle travaille en partenariat sur une extension urbaine majeure de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des immeubles résidentiels.



La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 457,1 millions d’euros (valeur 30/09/2023).





