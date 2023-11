Communiqué de presse

Atos renouvelle pour 5 ans un contrat de services de cloud hybride et d’infrastructures essentielles au secteur public de la santé en Australie Occidentale

Perth, Australie – Paris, France, le 21 novembre 2023 – Atos annonce aujourd'hui la poursuite de son partenariat historique avec WA Health’s Health Support Services (HSS), le fournisseur de services partagés du ministère de la Santé d’Australie Occidentale (Western Australian Department of Health, WA Health), dans le cadre d'un contrat de prestation de services managés, de cloud hybride et d'infrastructures clés. D'une durée de cinq ans, ce contrat est valorisé à 242 millions de dollars australiens.

Atos fournira des solutions technologiques de pointe spécialement conçues pour soutenir la digitalisation continue des dossiers médicaux et des systèmes de santé, afin que la population d’Australie Occidentale continue de bénéficier d’un niveau de soins parmi les plus élevés au monde.

Daniele Principato, Directeur de la région Asie Pacifique, Atos, a déclaré : « Nous sommes très fiers de poursuivre notre partenariat avec HSS en Australie occidentale. Le renouvellement de ce contrat témoigne de notre capacité à fournir des services technologiques de premier ordre à nos clients de la région Asie Pacifique et souligne notre fort engagement sur le marché australien. »

James Berry, Directeur Australie et Nouvelle Zélande, Atos, a déclaré : « Dès le début de notre partenariat, nous avons forgé une relation solide en collaborant étroitement pour créer HealthNext et améliorer aussi bien la qualité que la performance de l’infrastructure informatique et de communication de HSS. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de continuer à réunir le meilleur de nos ressources humaines et technologiques pour que le déploiement de la stratégie numérique du système de santé d'Australie Occidentale par HSS soit un succès. »

Jonathan Smith, Directeur de l'information de HSS, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer le renouvellement de notre partenariat avec Atos. Ensemble, nous avons déjà mis en œuvre avec succès le plus grand programme de refonte de plateforme applicative jamais engagé par WA Health, un projet achevé dans les délais et qui répond à nos exigences en termes de conformité et de sécurité. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Atos afin de mettre en œuvre la stratégie digitale de WA Health. »

Atos et HSS collaborent étroitement depuis 2019 sur l’évolution et la digitalisation des systèmes d’information et de communication de WA Health. L'accord initial entre les deux partenaires comprenait la prestation de solutions de cloud privé, de cloud public, d'orchestration de cloud hybride, de co-localisation et de services managés pour plus de 2000 serveurs, hébergeant plus de 1000 applications, ainsi qu’une prestation de services managés de cloud public s’appuyant sur trois hyperscalers.

Ensemble, Atos et HSS conçoivent la stratégie informatique et déploient des programmes informatiques complexes et à grande échelle.

Cette collaboration continue permet à HSS et à son client, WA Health, de tirer parti des solutions de pointe d'Atos pour mieux prioriser et servir les besoins de santé de la population d'Australie Occidentale.

Pour en savoir plus sur les solutions Tech Foundations d'Atos : https://atos.net/advancing-what-matters/en/

