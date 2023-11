11:11 Systems is in de 2023 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer erkend als een Aspiring Provider voor Disaster Recovery as a Service

LONDON, UK. – 21 Nov, 2023 – 11:11 Systems ('11:11'), een leverancier van beheerde infrastructuuroplossingen, is in het 2023 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer-rapport uitgeroepen tot een Aspiring Provider voor Disaster Recovery as a Service (DRaaS).

11:11 Systems is een van de zeven genoemde bedrijven. Klanten prezen de organisatie voor haar uitzonderlijke toewijding, met een speciale vermelding van het " uitmuntende team dat toegewijd is aan onze account en specialisten die op de top van hun kunnen zijn ".

De betrouwbaarheid en consistent positieve resultaten van het aanbod van 11:11 Systems leverden het bedrijf veel lof op, waarbij beoordelingen de nadruk legden op de " zeer betrouwbare DRaaS-oplossing die de afgelopen jaren uitstekende resultaten heeft weten te leveren ". Klanten prezen 11:11 Systems ook voor hun expertise en voortdurende ondersteuning, waarbij ze benadrukten dat " ze hun producten zeer goed kennen en ook na de implementatie uitzonderlijke ondersteuning blijven bieden ".

"We geloven dat onze opname in het 'Voice of the Customer'-rapport onze strategie en toewijding bevestigt om de grenzen in DRaaS-innovatie te verleggen, met behoud van onze klantgerichte aanpak", zegt Kaushik Ray, Chief Experience Officer bij 11:11 Systems. "Wij geloven dat deze erkenning het vertrouwen van onze klanten in onze oplossingen weerspiegelt, evenals de tastbare impact die we op hun bedrijven hebben gehad. We zijn niet zomaar een leverancier, maar een partner in de prestaties van onze klanten."

Het brede DRaaS-aanbod van 11:11 Systems is ontworpen om bedrijven te beschermen tegen ongeplande downtime en te voldoen aan uiteenlopende herstelvereisten. De toonaangevende oplossingen van 11:11 bieden betrouwbare en end-to-end bescherming van werkstromen die draaien op locatie bij de klant of in AWS- en Azure-cloudomgevingen die AWS-, Veeam - en Zerto -technologie gebruiken. Of het nu gaat om cybercriminaliteit, natuurrampen, hardwarestoringen of andere ongeplande incidenten, 11:11 Systems zorgt voor een snel en succesvol herstel en waarborgt zo de operationele continuïteit van bedrijven.

Gartner Peer Insights is een gerespecteerd platform dat onbevooroordeelde beoordelingen en ratings van IT professionals verzamelt en beheert, die waardevolle inzichten in verschillende IT-software en -services bieden. Het uitgebreide 'Voice of the Customer'-rapport verzamelt ervaringen en feedback van klanten uit de echte wereld en speelt een belangrijke rol bij aankoopbeslissingen over het hele technologiespectrum.

Gartner, Voice of the Customer voor Disaster Recovery as a Service, Peer Contributors, 31 oktober 2023

Gartner® en Peer Insights™ zijn handelsmerken van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van Gartner® Peer InsightsTM bestaat uit de meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen en mag niet worden opgevat als verklaringen over feiten, noch vertegenwoordigen deze de standpunten van Gartner of haar gelieerde ondernemingen. Gartner onderschrijft geen van de verkopers, producten of diensten die in deze inhoud worden afgebeeld en geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze inhoud en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

OVER 11:11 SYSTEMS

11:11 Systems is een aanbieder van beheerde infrastructuuroplossingen die op holistische wijze de uitdagingen van de volgende generatie beheerde cloud-, connectiviteits- en beveiligingseisen aanpakt. Het 11:11-model biedt klanten en partners een nieuwe verbonden wereld, met onder meer geïntegreerde diensten die zorgen voor betere prestaties, optimalisatie en besparingen. Ga voor meer informatie naar 1111Systems.com .

Contact:

Rolyn Parker

news@1111systems.com