Databestendigheid Omzetten In Concurrentievoordeel

Amsterdam, Nederland. December 2025 – Johnny Carpenter, VP Channels and Alliances EMEA bij 11:11 Systems, en leverancier van beheerde infrastructuuroplossingen, besprak vandaag hoe u dataweerbaarheid kunt omzetten in een concurrentievoordeel.

Data vormen de basis van moderne ondernemingen. In 2025 zullen wereldwijd naar schatting 181 zettabytes aan data worden gecreëerd, een stijging van 23% ten opzichte van het voorgaande jaar, en tegen 2028 zal de wereldwijde datacreatie naar verwachting meer dan 394 zettabytes bedragen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2024.

In welke branche een organisatie ook actief is, de data die binnen het bedrijf worden bewaard, zijn in wezen het kloppend hart van het bedrijf. Deze explosie van data wordt veroorzaakt door digitale transformatie, verbonden apparaten en een toenemende afhankelijkheid van analytics. Van gegevensstromen, de mogelijkheid om kritieke functies uit te voeren, inkomsten te genereren en, belangrijker nog, essentiële diensten aan klanten te leveren.

Data zijn echter ook waardevol voor kwaadwillenden. Ransomware is een van de meest populaire vormen van cyberaanvallen; het is ongelooflijk verstorend, en het gebeurt steeds frequenter en geavanceerder. Bedrijven staan meer dan ooit onder druk om ervoor te zorgen dat ze bestand zijn tegen een ransomware-incident. Anders kunnen ze te maken krijgen met aanzienlijke reputatieproblemen en operationele downtime, wat leidt tot verlies van inkomsten en vertrouwen. De capaciteit hebben om snel te herstellen is essentieel om cyberbestendig te zijn, en sterke oplossingen voor noodherstel en back-up zijn de beste hulpmiddelen om dit te bereiken.

Herstel is meer dan het maken van back-ups

Als we het hebben over back-ups, vinden veel organisaties dat het voldoende is om kopieën van al hun data ergens op te slaan om ze te beschermen tegen een ransomware-bedreiging. Niets is echter minder waar. Neem een mobiele telefoon om een alledaags voorbeeld te geven. Veel mensen hebben een back-up van hun foto's in de cloud, waardoor ze hun hele galerij kunnen downloaden als hun telefoon verloren of kapot is. Dit is alsof kopieën van de data van de organisatie ergens anders worden opgeslagen. Als het opnieuw downloaden van de data het enige is dat nodig is, is dat dan niet goed genoeg? Nee, in mijn ervaring is dat zelden het geval.

Een volledige oplossing voor noodherstel en back-up is alsof je een kopie van je hele telefoon hebt opgeslagen, tot aan het besturingssysteem. Om volledig bestand te zijn tegen aanvallen, moeten bedrijven het equivalent van een kopie van hun 'telefoon' paraat hebben, klaar om te gebruiken. Het alleen hebben van kopieën van uw data is niet voldoende, omdat het herstellen hiervan erg tijdrovend kan zijn en na een incident tot lange periodes van downtime kan leiden. Als een organisatie haar kritieke systemen niet tijdig kan herstellen, loopt ze het risico inkomsten te verliezen en de goodwill van haar klanten te schaden.

Een andere reden waarom het essentieel is om over herstelmogelijkheden te beschikken in plaats van eenvoudige back-ups, is dat kwaadwillende partijen weten hoe ze hun aanvallen kunnen richten op back-ups. Cybercriminelen proberen doorgaans toegang te krijgen tot een systeem en daar zo lang mogelijk te blijven, zodat ze alle cruciale gegevens kunnen stelen en een zo hoog mogelijk losgeld kunnen eisen. Kwaadwillenden concentreren zich op back-ups om toegang te krijgen tot de enige kopie van essentiële data, waardoor organisaties gedwongen worden hun eisen tot het betalen van losgeld serieus te nemen.

Volledig gegevensherstel is de sleutel tot cyberbestendigheid

Het samenwerken met een managed service provider (MSP) is de veiligste manier om uw bedrijf te beschermen. Ten eerste zal de MSP kunnen evalueren welke data zijn gestolen en hoe systemen zijn aangetast. De MSP kan de expertise leveren om de data snel en, nog belangrijker, in een schone staat te herstellen. Het is van cruciaal belang dat de herstelde data niet nog steeds besmet zijn met ransomware, anders loopt het bedrijf het risico om onmiddellijk aangevallen te worden zodra de systemen weer online zijn.

Het is ook belangrijk om de data terug te zetten naar een platform dat veilig en compatibel is. Aangezien er een datainbreuk was bij het bedrijf, is het herstellen van het beveiligingsprobleem waardoor dit in de eerste plaats kon gebeuren, een topprioriteit. Als het bedrijf in kwestie actief is in een sterk gereguleerde sector, zoals de financiële sector of de gezondheidszorg, moeten de herstelde data bovendien worden opgeslagen op een manier die voldoet aan de normen van de relevante cyberbeveiligingsvoorschriften.

Samenwerken om vaardigheden in huis te halen

Een van de belangrijkste problemen voor bedrijven die een back-up- en hersteloplossing implementeren, is hun gebrek aan expertise. De meeste organisaties, met name kleine en middelgrote ondernemingen, beschikken niet over de middelen om een intern team van IT-herstelexperts te hebben. Bovendien zijn de vereiste vaardigheden zeer gespecialiseerd, en zijn er niet veel mensen die over die specialistische expertise beschikken. Het is een zeer complexe taak en meestal een gigantische onderneming. Een back-up maken van de data van een hele organisatie kan zo overweldigend lijken dat besluitvormers te veel investeren in preventieve cyberbeveiligingsmaatregelen, terwijl een meer evenwichtige aanpak afdoende zou zijn.

Daarom kan samenwerking met een MSP organisaties in staat stellen het niveau van cyberbestendigheid te bereiken dat nodig is in het tijdperk van ransomware. Naarmate cyberdreigingen toenemen en de digitale transformatie versnelt, moeten organisaties investeren in veerkrachtige, schaalbare en veilige oplossingen voor gegevensbescherming. Door cloudback-up en noodherstel in hun belangrijkste IT-strategie te integreren, kunnen bedrijven niet alleen verstoringen overleven, maar ook floreren in een onzekere wereld en van veerkracht een concurrentievoordeel maken.

Contact

Destiny Gillbee

11-11systems@c8consulting.co.uk