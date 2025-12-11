IT-voorspellingen voor 2026: hoe de hybride cloud, Zero Trust en Edge Computing de bedrijfsinfrastructuur zullen hervormen

Amsterdam, Nederland. December 2025 – Sean Tilley, Senior Sales Director EMEA bij 11:11 Systems, een leverancier van beheerde infrastructuuroplossingen, heeft zijn voorspellingen voor het Europese IT-landschap in 2026 gedeeld.

Als we kijken naar 2026 ondergaat het Europese IT-landschap momenteel een grondige transformatie. De gecombineerde krachten van versnelde digitalisering, toenemende cyberdreigingen en economische druk, in combinatie met een complexe regelgeving, zetten organisaties in heel Europa ertoe aan om veerkrachtiger, efficiëntere technologische fundamenten conform de regelgeving te bouwen. Het omgaan met deze verschuivingen vergt van CIO’s en IT-leiders een heldere visie, gedisciplineerde uitvoering en een sterke afstemming op EU-brede digitale prioriteiten. De volgende voorspellingen beschrijven vijf belangrijke trends die de IT-routekaarten in de hele regio vorm zullen geven en die de volgende fase van modernisering, bescherming en operationele uitmuntendheid zullen bepalen.

Modernisering van de cloud en standaard hybride

In heel Europa zullen bedrijven hybride en multi-cloudarchitecturen als standaard bedrijfsmodel gebruiken. De druk om aan het evoluerende regelgevingslandschap van de EU te voldoen met betrekking tot gegevenssoevereiniteit, digitale operationele veerkracht (DORA) en naleving van de regelgeving per sector, zal de drijvende kracht zijn achter cloudstrategieën die een balans vinden tussen prestaties en strikte bedrijfsregels en -processen. Network-as-a-Service (NaaS) zal een cruciale enabler worden, die beleidsgestuurde, softwaregedefinieerde connectiviteit biedt in gedistribueerde omgevingen, waaronder regionale datacenters, Europese cloudregio's en kleinere gedecentraliseerde datacenters. Verwacht aanhoudende groei in containerplatforms, cloud-native databases en door API's gestuurde applicatiemodernisering. Naarmate cloudportefeuilles zich uitbreiden, zullen FinOps en geautomatiseerd beleidsbeheer essentieel worden om de kosten te beheersen, de regelgeving op elkaar af te stemmen en de operationele complexiteit te verminderen.

Veerkracht op het gebied van cyberbeveiliging en een volwassen Zero Trust-model

Europese organisaties zullen meer investeren in cyberbestendigheid naarmate kwaadwillenden steeds geavanceerder te werk gaan. Het versterken van zero trust-architecturen zal een prioriteit zijn, met name in gereguleerde sectoren als financiële dienstverlening, gezondheidszorg en energie. Nu de EU aandringt op een sterkere cyberbeveiliging via regelgeving zoals NIS2, zullen bedrijven de invoering van identiteitscontroles, alomtegenwoordige MFA, wachtwoordloze authenticatie en fijnmazige microsegmentatie versnellen. Door AI verbeterde beveiligingstools ondersteunen doorlopende verificatie en snellere detectie van bedreigingen, waardoor de verblijftijden aanzienlijk worden verkort. Automatisering van de beveiliging op basis van lokale en EU-brede informatieuitwisseling over bedreigingen zal een belangrijke rol spelen om teams te helpen snel en op grote schaal te reageren op incidenten.

Databeheer en grootschalige analytics

Tegen 2026 zullen Europese ondernemingen flink investeren in uniforme dataplatforms die aan de regelgeving voldoen en data lakes, datawarehouses en bestuurslagen integreren in een samenhangend geheel. De opkomst van de EU Data Act (Dataverordening) en branchespecifieke initiatieven voor gegevensuitwisseling zullen de behoefte aan strenge controles op het gebied van traceerbaarheid van data, kwaliteit en toegangsbeheer versterken. Organisaties zullen data steeds meer zien als een strategisch bedrijfsproduct dat realtime besluitvorming en grensoverschrijdende samenwerking mogelijk maakt. Het streamen van gebeurtenissen en realtime pipelines maken snellere inzichten mogelijk en zorgen ervoor dat de gegevensverwerking in overeenstemming is met de GDPR-vereisten. Gestandaardiseerde semantiek, robuuste catalogisering en betrouwbare metagegevens zullen de vindbaarheid en het hergebruik van data verbeteren om analysegestuurde groei van alle afdelingen en bedrijfseenheden te ondersteunen.

Automatisering en modernisering van IT-activiteiten

De automatisering zal worden uitgebreid van geïsoleerde taakgebaseerde initiatieven naar volledige end-to-end workflows, waardoor Europese IT-teams efficiënter kunnen werken in het licht van aanhoudende tekorten aan vaardigheden. AIOps en geavanceerde observatieplatforms zullen telemetrie tussen verschillende systemen en providers met elkaar correleren, wat cruciaal is in Europa's sterk gefedereerde technologieomgevingen. Infrastructure-as-Code (IaC) en GitOps zullen implementaties stroomlijnen, consistentie afdwingen en operationele risico's beperken. Dit zal resulteren in een verbeterde betrouwbaarheid van de dienstverlening, snellere cyclustijden, minder handmatige fouten en een meer voorspelbare levering van digitale diensten, waar zowel werknemers als klanten in heel Europa om vragen.

Uitbreiding van edge computing en het IoT

Edge computing zal in Europa snel uitbreiden naarmate slimme productie, de energietransformatie, transport, retailautomatisering en digitalisering van de publieke sector in een stroomversnelling komen. EU-initiatieven in het kader van slimme steden, duurzame mobiliteit en industrieel concurrentievermogen zullen leiden tot toenemende vraag naar verwerking op het apparaat zelf (on-device processing) en op lokale servers met lage latentie. Gestandaardiseerde edge stacks vereenvoudigen veilige onboarding, lokale analyses en operaties op afstand, waarbij kritieke gegevens naar de cloud worden gerepliceerd voor een diepere analyse. De combinatie van IoT-groei, realtime reactievermogen en verbeterde veerkracht van edge computing zal nieuwe efficiënties en bedrijfsmodellen in alle Europese industrieën mogelijk maken.

De Europese koers voor 2026 in kaart brengen

Deze trends wijzen op een toekomst die wordt bepaald door intelligente, geautomatiseerde en gedistribueerde infrastructuur, gebaseerd op de principes van veerkracht, soevereiniteit en veiligheid. Europese IT-leiders zouden ter voorbereiding hierop prioriteit moeten geven aan een hybride cloudstrategie in lijn met de lokale regelgeving, hun zero trust-programma's moeten ontwikkelen, investeren in uniforme en goed beheerde dataplatforms, de automatisering van alle activiteiten moeten versnellen en use-cases in edge computing moeten testen in sectoren die gereed zijn voor snelle digitale groei.

