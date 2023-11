Kalmarin ja Brasmaqin pitkäaikainen yhteistyö jatkuu Essential-konttikurottajien uudella tilauksella

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 22. MARRASKUUTA 2023 KLO 10 (EET)



Cargoteciin kuuluva Kalmar saanut suuren tilauksen yhteensä 21 Kalmar Essential -konttikurottajan toimittamisesta brasilialaiselle laitevuokraajalle Brasmaq Portuarialle (Brasmaq). Tästä kokonaisuudesta neljän koneen tilaus kirjattiin Cargotecin vuoden 2023 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin, ja loppujen 17 koneen tilaus kirjattiin vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Ensimmäinen neljän konttikurottajan erä toimitetaan vielä ennen vuoden 2023 viimeisen neljänneksen loppua, ja toinen 17 koneen erä on tarkoitus toimittaa vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Brasmaqin pääkonttori on Itajaín rannikkokaupungissa, Santa Catarinan osavaltiossa Etelä-Brasiliassa. Yritys on erikoistunut konttikurottajien ja suurten haarukkatrukkien vuokraamiseen osana vastuullista prosessiaan, joka sisältää huollon ja varaosat sekä asiantuntijoiden neuvonnan ja ympärivuorokautisen teknisen tuen. Yrityksellä on hallussaan Brasilian ja koko Etelä-Amerikan lukumääräisesti suurin konttikurottajakalusto, jolla yritys palvelee satamien, konttiterminaalien ja teollisuuden operaattoreita. Tällä hetkellä kalustoon kuuluu yli 80 Kalmar-laitetta – konttikurottajia, tyhjien konttien käsittelylaitteita ja haarukkatrukkeja.

Kalmarin luotettavaan ja kestävään G-sukupolven alustaan perustuva Kalmar Essential -konttikurottaja tarjoaa laatua, luotettavuutta ja tehokkuutta edulliseen hintaan, ja siitä on saatavana neljä eri nostokapasiteettiversiota.

Elton Lima, myyntijohtaja, Kalmar Brasilia: ”Brasilian markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti viime kuukausina. Tiiviiden paikallisten kumppanuuksien muodostaminen johtavien paikallisten operaattorien kanssa auttaa vastaamaan satamaoperaattoreiden kasvavaan kysyntään uusista laitteista, varaosista, huollosta ja teknisestä tuesta. Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme jatkaa yhteistyötämme Brasmaqin kanssa näiden uusien tilausten muodossa, minkä myötä Kalmarin laitteiden kokonaismäärä heidän kalustossaan nousee 93 koneeseen.”



Lisätietoja:

Eduardo Prat, Latinalaisen Amerikan johtaja, Kalmar, puhelin: +34916270102, eduardo.prat@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja. Laajan sähkötoimisten tuotteiden valikoimamme ja maailmanlaajuisen palveluverkostomme ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme tekemään toiminnastaan entistäkin turvallisempaa, ekotehokkaampaa ja tuottavampaa. Yhteistyössä kehitettävät innovatiiviset ratkaisut muokkaavat alamme tulevaisuutta asiakkaidemme eduksi. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: kaupankäyntitunnus CGCBV) liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 800 henkilöä. www.cargotec.com

