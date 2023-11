SIKA ERWEITERT PRODUKTIONSKAPAZITÄTEN FÜR BETONZUSATZMITTEL IN DEN USA

Sika investiert am Standort Sealy im US-Bundesstaat Texas weiter in seine Polymerproduktion. Der neuste Ausbau ist bereits die zweite Polymer-Investition des Unternehmens im US-Bundesstaat Texas innerhalb von nur fünf Jahren. Polymere sind chemische Bausteine, die zur Herstellung von Sika® ViscoCrete®, dem leistungsstarken, ressourcenschonenden Betonzusatzmittel von Sika, benötigt werden. Sika erweitert die Kapazität aufgrund steigender Nachfrage nach Betonzusatzmittel in den USA und Kanada.

In den kommenden Jahren werden US-Regierungsinitiativen wie der Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) und der Inflation Reduction Act (IRA) zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten für eine breite Palette an Sika Lösungen eröffnen. Um die amerikanische Infrastruktur zu stärken und dem Klimawandel entgegenzuwirken, werden vermehrt Investitionen in grosse Infrastrukturprojekte und in den Ausbau von Energie- und Wasseranlagen getätigt. Zudem fördert die Rückverlagerung der internationalen Produktion in die USA, den Bau neuer Fabriken, insbesondere in der Batterie- und Halbleiterindustrie. Im Vergleich mit anderen Industrieländern wird die Nachfrage der USA nach Betonzusatzmitteln voraussichtlich am schnellsten wachsen und bis 2026 eine jährliche Wachstumsrate von 3.4% auf 3.6 Milliarden US-Dollar erreichen.

Mike Campion, Regionalleiter Americas: „Der Ausbau der Produktionskapazitäten der Sika® ViscoCrete® -Technologie am Standort Sealy ermöglicht es Sika noch besser, die steigende Nachfrage optimal zu bedienen. Diese Investition entspricht dem globalen Wandel zu nachhaltigerem Bauen – insbesondere den Anforderungen an kohlenstoffarmen Beton.“

MEHR NACHHALTIGKEIT BEIM BAUEN DANK Sika® ViscoCrete®

Beton ist weltweit der am häufigsten verwendete Baustoff. Mit der Sika® ViscoCrete®-Technologie für leistungsfähigen Beton können Hersteller ihre Betonmischungen optimieren, um deren CO 2 -Bilanz zu verbessern und gleichzeitig die geforderte Leistung zu erzielen.

Sika® ViscoCrete® ist ein leistungsstarkes Fliessmittel zur Herstellung von Beton, das den Wasserverbrauch erheblich reduziert. Es verbessert zudem die Festigkeit und Langlebigkeit des Materials durch erhöhte Strukturdichte und reduzierte Porosität, was den Verbrauch von Ressourcen und Klinker senkt. Zudem ermöglicht die Verwendung von Sika® ViscoCrete® kürzere Verarbeitungs- und Verdichtungszeiten, und die erhöhte Betonfestigkeit erlaubt den Bau von filigraneren, dauerhafteren Betonstrukturen.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Fahrzeugindustrie bei. Die mehr als 33’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.5 Milliarden.

