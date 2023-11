Program for udstedelser af regulatoriske gælds- og kapitalinstrumenter

Selskabsmeddelelse nr. 19/2023 | 23. november 2023

Danske Andelskassers Bank har besluttet at etablere et program for løbende udstedelse af Tier 2 kapitalbeviser, Non-Preferred Senior og Preferred Senior Notes inden for en ramme på 400 mio. kr. Programmet er et led i bankens målsætning om øget, struktureret anvendelse af kapitalmarkederne. Programmet, der er arrangeret af Jyske Bank, findes på Andelskassen.dk | Investor i Danske Andelskassers Bank

Jyske Bank er mandateret af Danske Andelskassers Bank til at undersøge markedet for udstedelse af Non-Preferred Senior Notes.

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

