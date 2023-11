Correction: Meddelelse om formue og antal investorer i Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A og Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. A

København K, Nov. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --



Tegningen af andele i andelsklassen Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A under afdelingen Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL og andelsklassen Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. A under afdelingen Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL i Investeringsforeningen BankInvest blev afsluttet 21. november 2023.

Ved tegningsperiodens afslutning var der modtaget nedenstående ordrer:





Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A ISIN DK0062500179 Tegningskurs 100,30 Antal investorer 45 Antal andele 283.708 Formue 28.455.912,40 kr.





Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. A ISIN DK0062500336 Tegningskurs 100,30 Antal investorer 10 Antal andele 250.030 Formue 25.078.009,00 kr.





Den samlede tegning i afdelingerne blev:

Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL: 128.755.912,40 kr.

Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling Akk. KL: 125.378.009,00 kr.

For oplysninger om afdelingernes investeringsområde henvises til det offentliggjorte tegnings­prospekt samt andelsklassernes Dokument med central information, som kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.

De nye andele i ovennævnte A andelsklasser forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 27. november 2023.



For yderligere oplysninger om Investeringsforeningen BankInvest henvises til foreningens prospekt, som ligeledes kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør