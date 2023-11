Bunzl Cleaning & Hygiene, un endroit où il fait bon travailler

BURLINGTON, Ontario, 23 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a le plaisir d'annoncer que Bunzl Cleaning & Hygiene a obtenu la certification « Great Place to Work » (excellent lieu de travail), en reconnaissance des employeurs qui dépassent les normes de satisfaction des employés par rapport aux lieux de travail canadiens habituels. En faisant de l'épanouissement du talent, de la diversité et de la culture une priorité absolue, Bunzl Cleaning & Hygiene a réussi à cultiver un milieu de travail dynamique bourdonnant de possibilités d'apprentissage, de camaraderie solidaire et proposant une approche collective de la croissance et de la réussite.







La certification Great Place to Work Certification™ récompense les employeurs qui créent une expérience des employés exceptionnelle et une culture de travail positive et inclusive. La certification comporte deux étapes, dont la première est le sondage auprès des employés Trust Index™ qui fournit une analyse approfondie de la culture, des forces et des faiblesses de l'entreprise grâce à des commentaires sincères des employés sur la culture de travail de l'entreprise.

« Nous travaillons d'arrache-pied pour créer un environnement de travail où chacun et chacune se sent valorisé(e) et partage notre engagement à fournir un service d'excellence à nos clients, a déclaré Brock Tully, vice-président, Bunzl Cleaning & Hygiene. Nous avons pris beaucoup de temps pour nous concentrer sur l'amélioration de ce que nous faisons et de la manière dont nous le faisons pour créer une culture du lieu de travail accueillante et coopérative et nous sommes ravis que les commentaires de nos employés confirment que nous y sommes parvenus. »

Bunzl Cleaning & Hygiene a fait ses preuves en soutenant ses employés et en s'efforçant d'atteindre l'excellence sous la direction de Tully. La stratégie de l'entreprise, qui consiste à donner la priorité à ses collaborateurs, reflète les valeurs de l'organisation Bunzl dans son ensemble, en particulier la conviction que des personnes motivées donnent lieu à des clients heureux.

La Great Place to Work Certification™ est une accréditation qui démontre qu'une entreprise est un employeur de choix tout en les aidant à devenir un lieu de travail encore meilleur au cours de la deuxième étape du processus : la rétroaction, l'analyse et l'identification des possibilités d'amélioration continue. Le programme s'aligne sur les investissements mondiaux de Bunzl dans le développement des talents, la santé et le bien-être des employés, la diversité, l'équité et l'inclusion, et les programmes de durabilité en Amérique du Nord et dans le monde entier.

Bunzl Canada continue d'améliorer sa capacité à créer de la valeur pour ses clients grâce à une main-d'œuvre qualifiée et très engagée. Une large gamme d'initiatives ont été mises en œuvre pour faire progresser la position de l'entreprise en tant qu'employeur de choix, y compris le lancement de la marque d'employeur mondiale de la société par le biais de la récente sortie de la vidéo canadienne We Believe. D'autres initiatives incluent un nouveau programme de communication avec les employés, le développement d'un intranet bilingue pour les employés, l'introduction de plusieurs nouveaux programmes de formation des employés, des événements de développement des employés et bien plus encore.

« Le dévouement, l'engagement et le travail exceptionnel que nos employés accomplissent chaque jour pour nos clients contribuent au succès de Bunzl, a déclaré le président de Bunzl Canada, John Howlett. Il n'y a donc rien de plus important pour moi que de nous assurer de poursuivre l'excellent travail que nous avons accompli, de bâtir une culture du milieu de travail positive et inclusive, d'embrasser la diversité, de reconnaître et de soutenir le potentiel individuel, et de célébrer et récompenser le succès. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl, Canada, Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des produits et des équipements de nettoyage et d'hygiène, des emballages alimentaires et de vente au détail, des produits de sécurité et des fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de manière optimale, chaque jour. La société offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation des produits et de l'envergure nationale alliés à un service local réactif et à une expertise approfondie de la catégorie. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social se situe à St. Louise, au Missouri, est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d'externalisation basé à Londres. Comptant plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux transformateurs de produits alimentaires, supermarchés, détaillants, dépanneurs et autres utilisateurs.

