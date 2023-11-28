利用投资迁移建立气候韧性，实现可持续未来

伦敦, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners观察到私人客户和政府客户对 投资迁移 计划兴趣大增。投资迁移是一种有效的机制，可以提升对气候变化影响的韧性，缓解其他可持续性风险。 除了逐渐淘汰化石燃料外，在阿联酋迪拜举行的联合国气候变化框架公约（UNFCCC）第28次缔约方大会（COP28）的其他两大核心主题分别是建立具有气候韧性的社会，以及投资气候解决方案。 在今天发布的首份Henley财富和可持续性报告中，这家国际居留和国籍咨询公司揭示了投资迁移如何帮助解决这两大全球挑战。



该创新研究分析了五大可持续性和财富参数的150多个数据点，包括人口密度和人均 二 氧 化 碳 排放量、联合国可持续发展目标（SDG）的实现以及全球财富情报公司 New World Wealth 提供的独家财富层级和人均财富数据。 该报告重点涵盖G7国家、金砖集团成员国，包括2024年1月刚加入该集团的6个国家（阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋），以及19个推出投资迁移计划的国家，通过这些投资迁移计划，投资者能够通过向经济作出重大贡献获得居留权或国籍。

G7汇集世界最先进的7个全球北方工业经济体，而新的金砖+6阵容代表全球南方的主要新兴经济体。 如Henley & Partners首席执行官 Juerg Steffen 博士 在报告中指出，两大集团在全球经济和人口中占重大比例，均希望解决气候变化等全球普遍性问题。 “投资迁移能够提供所急需的外国直接投资，帮助我们应对可持续性挑战。 有几个国家已经在将源于投资迁移计划的资金注入项目中，以提升其各自国家的气候韧性，为国民带来益处。 例如： 格拉纳达 通过向投资者提供国籍，换取对该国国家转型基金的投资，从而加强应对自然灾害的韧性。该基金为多个产业提供支持，包括替代性能源。 另一个例子是向 安提瓜和巴布达 的国家发展基金进行不可撤销的投资，这一例子展现了一个国家如何通过国籍投资来推动可再生能源转型。”

劳埃德银行商业银行部前首席经济学家 Trevor Williams 教授 说， Henley 财富和可持续性报告 能帮到那些在找机会投资可持续性项目和其他减碳计划的人，无论是私人部门还是公共部门的投资项目。 “通过这一框架，人们知道去哪里寻找气候变化威胁较小的领域，去哪里寻找应对调整最快的领域，从而知道去哪里寻找可持续性威胁最低的领域，从而实现这一目标。 通过这种方式，这些人还能看到哪些国家允许投资者通过各种计划获得居留权，以及哪些国家的缓解和调整机会投资收益最高。 对于寻求通过可持续性和绿色减碳项目以及投资活动赚取收益的资金，该报告还显示哪些地方提供最优的投资选择。

伊斯兰发展银行（IsDB）研究院院长 Areef Suleman 博士 在报告中评论称，通过分析提供了数据驱动的视角，了解如何利用居留权和国籍投资计划加强投资韧性和可持续性。 “在环境责任、基建可靠性、医疗保健和教育质量、经济增长以及财富积累方面，吸引投资迁移的国家表现持续好于G7和金砖+6国家。 这些认识凸显出投资迁移向高净值人士提供的智慧，为他们及后代带去可持续的未来。 在不断变化的世界中，基于数据和依据的决策为投资者及家人提供了合适的指南针，指明了通往经济繁荣和可持续性的道路。”

阅读新闻稿全文 以及 Henley 财富与可持续性报告 。

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