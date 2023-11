Aramis Group - Résultats annuels 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 28 novembre 2023

Résultats annuels 2023



Objectifs annuels atteints :

Progression des volumes, forte hausse de l’EBITDA ajusté

et retour à une génération de trésorerie hors acquisitions.

Poursuite de la croissance rentable attendue en 2024

Résultats au 30 septembre 2023, date de clôture de l’exercice

Chiffre d’affaires de 1 944,8 millions d’euros, en croissance de +9,9% par rapport à 2022 en données publiées et de +0,7% hors acquisitions en Autriche et Italie

Fort engagement des équipes malgré un environnement toujours difficile, au service d’une offre de véhicules de qualité à prix compétitifs, permettant d’atteindre une nouvelle fois un très bon niveau de satisfaction client (NPS 1 de 72 à fin septembre 2023)

de 72 à fin septembre 2023) Volumes vendus de voitures reconditionnées en hausse de +13,1% par rapport à 2022 à 78 441 unités, dont +1,2% hors acquisitions en Autriche et Italie conformément aux objectifs annuels, dans un marché en recul de -5,3% 2 et tout en poursuivant les efforts sur la profitabilité

et tout en poursuivant les efforts sur la profitabilité Poursuite du redressement des volumes vendus de voitures pré-immatriculées, pour un total annuel de 13 622 unités, soit +10,3% par rapport à 2022. Les volumes vendus au 2 ème semestre 2023 bondissent de +52% par rapport au 1 er semestre 2023, mais restent toujours inférieurs de moitié à ceux constatés lors des derniers points hauts semestriels en 2021, pré-effondrement de ce segment de marché

semestre 2023 bondissent de +52% par rapport au 1 semestre 2023, mais restent toujours inférieurs de moitié à ceux constatés lors des derniers points hauts semestriels en 2021, pré-effondrement de ce segment de marché Marge brute par véhicule vendu (GPU) de 2 161 euros, soit un niveau toujours nettement supérieur à celui des pairs du Groupe et en amélioration par rapport à 2022 (2 142 euros) malgré l’effet dilutif des acquisitions en Autriche et Italie. Retraité de ces acquisitions la GPU s’établit à 2 267 euros, en hausse de +5,8% par rapport à 2022

EBITDA ajusté positif de 9,6 millions d’euros, en territoire positif conformément aux engagements du Groupe. Hors acquisitions en Autriche et en Italie il s’établit à 13,2 millions d’euros contre

-10,7 millions d’euros en 2022

-10,7 millions d’euros en 2022 Résultat net de -32,3 millions d’euros, en nette amélioration par rapport à 2022 (-60,2 millions d’euros)

Dette nette de 82,3 millions d’euros, en forte baisse de -27,8 millions d’euros par rapport au 31 mars 2023. Génération de trésorerie positive de 3,9 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2023, avant prise en comptes des sorties de trésorerie relatives aux acquisitions de sociétés. Le Groupe détient par ailleurs des lignes de crédit non tirées et sans conditions au 30 septembre 2023 pour 173 millions d’euros

Objectifs annuels 2024 : à périmètre constant, les volumes de véhicules B2C vendus par Aramis Group dépasseront le jalon des 100 000 unités et le Groupe génèrera un EBITDA ajusté au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023





Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d’Aramis Group, déclarent :

« Aramis Group a maintenu son cap stratégique en 2023 et atteint ses objectifs, générant une croissance rentable et soutenable. Le Groupe a une nouvelle fois démontré sa très forte capacité d’adaptation : confrontées à un marché toujours dégradé et exigeant, nos équipes ont fait preuve d’une grande réactivité, garantissant à nos clients des véhicules de qualité au meilleur prix tout au long de l’année. Après des premiers mois encore marqués par une insuffisance d’offre, notamment une très faible disponibilité de voitures pré-immatriculées, la situation s’est progressivement améliorée au cours de l’année 2023. Les prix des véhicules et les conditions d’approvisionnement se sont peu à peu détendus (le segment des véhicules pré-immatriculés amorçant notamment une normalisation) permettant une amélioration de notre offre et de nos marges. Couplé à une discipline sur nos coûts et une gestion active de nos stocks, nous avons pu renouer avec la profitabilité et la génération de trésorerie, avant prise en comptes des déboursements relatifs aux acquisitions de sociétés.

Aramis Group opère au cœur de l’économie circulaire ; nous sommes convaincus d’être en mesure de pouvoir délivrer une croissance pérenne à court, moyen et long terme. Si le marché des véhicules d’occasion restera indécis pendant encore plusieurs trimestres, le début de notre exercice 2024 s’inscrit dans la tendance positive observée ces derniers mois et nous l’abordons avec confiance. Nos avantages concurrentiels seront des atouts uniques pour consolider encore un peu plus cette année notre leadership, et nous permettre d’atteindre notre ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d’occasion en ligne. »

RÉALISATIONS MAJEURES 2023

Aramis Group a poursuivi en 2023 le déploiement de sa stratégie, malgré un contexte de marché toujours volatile.

L’année a tout d’abord été marquée par la poursuite de l’expansion géographique du Groupe dans des pays européens à fort potentiel, conformément au second pilier de sa stratégie de croissance. Aramis Group a ainsi acquis Onlinecars, leader de la vente de véhicules d’occasion en Autriche, et Brumbrum, seul distributeur de véhicules d’occasion intégralement en ligne en Italie à l’occasion de la sortie de Cazoo d’Europe Continentale. Un important travail d’intégration de ces nouvelles filiales a été mené en 2023 et a notamment abouti à une forte réduction du niveau des stocks chez Onlinecars (c. -17 millions d’euros à fin septembre 2023 par rapport au moment de l’acquisition), ainsi qu’à une relance progressive des activités et une rationalisation de l’organisation de Brumbrum dont les ventes sont attendues en forte hausse en 2024.

Aramis Group a par ailleurs inauguré, en février 2023, un second centre de reconditionnement au Royaume-Uni. Situé à Hull, dans le Yorkshire, ce centre permettra d’augmenter significativement la capacité de reconditionnement dans le pays et de réaliser des gains de productivité et d’efficacité dans le traitement des véhicules.

Dans plusieurs pays, les équipes du Groupe se sont également attachées à adapter leurs processus industriels à l’évolution de leur marché local. Clicars en particulier, filiale espagnole d’Aramis Group, après 6 années de croissance exponentielle a initié une optimisation de plusieurs de ses flux industriels. Tout d’abord dans son usine de reconditionnement de Villaverde (sud de Madrid), afin d’adapter ses méthodes de production à la diversification du type de véhicules à reconditionner (augmentation de la proportion de véhicules achetés auprès de particuliers) et gagner en productivité pour continuer à alimenter sa croissance. Ensuite dans son approche clients et logistique, avec notamment l’ouverture de deux points de vente en dehors de celui historique de Villaverde : l’un à Saragosse (2 000m² d’exposition, ouverture en octobre 2023) et l’autre à Valence (à venir).

Enfin, Aramis Group a récemment dévoilé deux promotions internes qui contribueront à la poursuite de sa trajectoire de croissance rentable et l’atteinte de son ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour l’achat d’une voiture d’occasion en ligne. Fabien Geerolf, précédemment CFO d’Aramisauto, filiale française d’Aramis Group, et qui a développé son expertise dans un environnement difficile ces deux dernières années, a été nommé Directeur Financier du Groupe. Ivan Velasco, précédemment CTO de Clicars, à l’origine du développement de tous les outils technologiques de la marque et acteur déterminant dans la construction de sa position de leader dans la vente en ligne de véhicules d’occasion en Espagne, a quant à lui été nommé Directeur Technologique du Groupe.

ACTIVITÉ ANNUELLE 2023

Au cours de l’exercice annuel clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 1 944,8 millions d’euros, en hausse de +9,9% par rapport à 2022 en données publiées et de +0,7% hors acquisitions en Autriche et Italie. En dépit d’un marché dégradé, Aramis Group a su maintenir une dynamique positive de ses ventes de véhicules à particuliers, capitalisant sur les avantages concurrentiels générés par son modèle d’affaires unique et verticalement intégré.

Synthèse des volumes et du chiffre d’affaires

Volumes annuels B2C 2023

En unités En données publiées FY 2023 FY 2022 Var. % Voitures reconditionnées 78 441 69 384 +13,1% Voitures pré-immatriculées 13 622 12 347 +10,3% Total Volumes B2C 92 063 81 731 +12,6%

Chiffre d’affaires annuel 2023

Par segment

En millions d'euros En données publiées FY 2023 FY 2022 Var. % Voitures reconditionnées 1 391,7 1 215,0 +14,5% Voitures pré-immatriculées 244,1 245,3 -0,5% Total B2C 1 635,8 1 460,3 +12,0% Total B2B 205,3 217,9 -5,8% Total Services 103,7 90,7 +14,4% Chiffre d’affaires 1 944,8 1 768,9 +9,9%

Par pays

En millions d'euros En données publiées FY 2023 FY 2022 Var. % France 802,2 725,7 +10,5% Belgique 249,3 240,8 +3,5% Espagne 340,1 369,5 -8,0% Royaume-Uni 390,5 432,8 -9,8% Autriche 147,6 - - Italie 15,2 - - Chiffre d’affaires 1 944,8 1 768,9 +9,9%

Analyse de l’évolution des volumes et du chiffre d’affaires

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (84% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes de voitures reconditionnées et pré-immatriculées à particuliers – s’établit à 1 635,8 millions d’euros en 2023, en hausse de +12,0% par rapport à 2022. Sur le périmètre 2022, i.e. hors acquisitions en Autriche et Italie, le chiffre d’affaires du segment B2C progresse de +1,9%.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 1 391,7 millions d’euros, en croissance de +14,5% par rapport à 2022 en données publiées et de +2,4% sur le périmètre 2022.

Au total, 78 441 véhicules ont été livrés en 2023, soit une hausse de +13,1% par rapport à 2022, dont +1,2% hors acquisitions en Autriche et Italie. Bien que l’accent ait été porté davantage en 2023 sur la profitabilité et la rotation des stocks, Aramis Group a maintenu une trajectoire de croissance positive et surperformé un marché du véhicule d’occasion de moins de 8 ans4 qui a baissé de -5,3%5 sur la même période, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe.

Cette performance est le reflet d’une bonne maîtrise par le Groupe des facteurs clés de succès de l’activité d’achat et vente d’automobiles d’occasion en ligne. Grâce à sa connaissance des consommateurs locaux et au réseau d'approvisionnement qu’il a su développer au fil des années à travers toute l’Europe, Aramis Group a développé une forte capacité à identifier et proposer les modèles adaptés aux besoins de ses clients. Par ailleurs, les prix qu’il propose sont toujours compétitifs au regard de la qualité des produits et services offerts, notamment grâce à sa capacité à reconditionner des véhicules à l’échelle industrielle.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées6 s’élève à 244,1 millions d’euros, en léger recul de -0,5% par rapport à 2022. Cette performance est le reflet d’effets prix et mix négatifs masquant le redressement progressif en volumes de l’activité au fil des mois. Au total, 13 622 unités ont été livrées sur l’ensemble de l’exercice 2023, soit une hausse de +10,3%. Les volumes du 2ème semestre 2023 bondissent de +82% par rapport à ceux du 2ème semestre 2022 et de +52% par rapport à ceux du 1er semestre 2023, confirmant la réaccélération du marché des véhicules pré-immatriculés. À titre de comparaison, les volumes du 1er semestre 2023 était en baisse de -31% par rapport à ceux du 1er semestre 2022. Malgré cette nette amélioration, les volumes de véhicules pré-immatriculés vendus par Aramis Group au 2ème semestre 2023 restent encore inférieurs de près de moitié au dernier pic de performance semestriel, enregistré en 2020 pré-effondrement de ce segment de marché.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (11% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 205,3 millions d’euros en 2023, en recul de -5,8% par rapport à 2022. L’évolution de cette activité reflète les dynamiques de prix sur le marché et d’approvisionnement en véhicules auprès des particuliers, dont une partie est revendue à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms). L’origine des approvisionnements en véhicules d’occasion à reconditionner s’étant rééquilibrée en 2023, avec 52% d’achats auprès des particuliers et 48% auprès des professionnels, contre 57% et 43% respectivement en 2022, l’évolution des revenus B2B est logique.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services s’établit à 103,7 millions d’euros en 2023, en progression de +14,4% par rapport à 2022. Le taux de pénétration des solutions de financement s’établit en moyenne sur l’exercice à 46%, contre 49% en 2022, cette légère érosion s’expliquant par l’effet dilutif des nouvelles sociétés acquises en Autriche et en Italie, dont le taux de pénétration moyen des solutions de financement est sensiblement inférieur à celui des sociétés du périmètre 2022. À périmètre constant elle s’établit à 49%, stable vs 2022.

Par géographie, la croissance de +10,5% du chiffre d’affaires total en France à 802,2 millions d’euros, est à mettre au profit à la fois du net rebond des ventes de véhicules pré-immatriculés, mais également de la solide performance des ventes de véhicules reconditionnés, et ce en dépit des arbitrages des consommateurs ayant pu intervenir entre ces deux typologies de véhicules. Le total des volumes de véhicules vendus à particuliers progresse de c. +14% par rapport à 2022, dans un marché7 en recul de

c. -10%. Les effets prix et mix ont pour leur part un impact négatif de c. -2% sur les revenus des véhicules vendus à particuliers sur la période.

La baisse de chiffre d’affaires de -9,8% affichée au Royaume-Uni à 390,5 millions d’euros est liée pour sa part à une baisse de c. -3% des volumes de véhicules vendus à particuliers par CarSupermarket, filiale d’Aramis Group au Royaume-Uni, dans un marché7 en recul de c. -7% par rapport à 2022. Les effets prix et mix pèsent quant à eux pour c. -6% sur les revenus des véhicules vendus à particuliers sur la période, CarSupermarket s’étant efforcé de proposer à ses clients des produits dont les gammes, âges et kilométrages les rendent plus accessibles.

Enfin, le recul de -8,0% du chiffre d’affaires enregistré en Espagne à 340,1 millions d’euros est principalement la conséquence de la révision par Clicars, filiale d’Aramis Group en Espagne, des méthodes de production de son centre de reconditionnement de Villaverde, ce qui a impacté ponctuellement ses niveaux de production et par extension le nombre de véhicules proposés sur son site Internet et donc ses volumes vendus.

COMPTE DE RÉSULTAT

En 2023, Aramis Group a su non seulement maintenir une dynamique positive de ses ventes de véhicules à particuliers, mais également renouer, comme le Groupe s’y était engagé, avec la profitabilité. Le compte de résultat de la période fait ressortir trois éléments principaux : 1/ la bonne dynamique de l’activité indépendamment du contexte de marché qui reste difficile, 2/ la solidité de la marge brute unitaire générée par véhicule vendu et attestant de la robustesse du modèle d’affaires, 3/ la bonne maîtrise des frais de structure permettant au Groupe de retrouver un EBITDA ajusté positif.

Synthèse du compte de résultat

En millions d'euros En données publiées FY 2023 FY 2022 Var. % Chiffre d’affaires 1 944,8 1 768,9 +9,9% Marge brute 198,9 175,1 +13,6% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 161 2 142 +0,9% EBITDA ajusté 9,6 (10,7) n.a. Résultat opérationnel (20,9) (51,8) n.a. Résultat net (32,3) (60,2) n.a.

Marge brute

En 2023, la marge brute s’établit à 198,9 millions d’euros, en hausse de +13,6% par rapport à 2022. La marge brute unitaire, i.e. générée par véhicule B2C vendu (GPU), ressort à 2 161 euros, soit une amélioration par rapport à 2022 malgré l’effet dilutif de l’entrée en périmètre des sociétés acquises en Autriche et Italie. Retraité de ces acquisitions, elle s’établit à 2 267 euros, en hausse de +5,8% par rapport à 2022. Cette GPU fait office de référence en Europe au sein des acteurs cotés, reflétant la maîtrise par Aramis Group de l’ensemble des maillons de la chaine de valeur développée lors de ses vingt-deux années d’existence.

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté ressort en 2023 à 9,6 millions d’euros, matérialisant une amélioration de plus de

20 millions d’euros par rapport à 2022. Sur le périmètre 2022, c’est-à-dire hors acquisitions en Autriche et en Italie, il atteint 13,2 millions d’euros, la société acquise en Autriche ayant généré un EBITDA ajusté positif de 1,5 millions d’euros et celle en Italie des pertes à hauteur de -5,1 millions d’euros.

Aramis Group a maintenu tout au long de l’exercice sa discipline en matière de gestion de ses frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A). Ils s’établissent à 189,3 millions d’euros en 2023, en hausse limitée de +1,9% par rapport à 2022 en données publiées, et en nette baisse de -4,9% sur le périmètre 2022, en dépit de la hausse des volumes sur la période qui en augmente la partie variable.

Au sein de ce montant, les frais de marketing s’établissent à 31,1 millions d’euros, en baisse de -20,3% par rapport à 2022, Aramis Group ayant adapté sa stratégie d’acquisition de trafic et de construction de marque à l’environnement de marché. Les charges de personnel reconnues dans les SG&A s’établissent à 97,5 millions d’euros en hausse de +13,3% par rapport à 2022, sous l’effet principalement de l’intégration des nouvelles filiales. Les coûts de livraison des véhicules s’élèvent quant à eux à 27,4 millions d’euros, en baisse de -9,4% en dépit de volumes vendus plus élevés, le Groupe ayant notamment rationalisé certains de ses flux logistiques. Enfin, les autres SG&A, qui intègrent notamment les frais généraux et de siège représentent 33,3 millions d’euros, en hausse de +9,5% par rapport à 2022, là encore reflétant essentiellement l’effet de l’intégration des nouvelles filiales.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel 2023 ressort à -20,9 millions d’euros contre -51,8 millions d’euros en 2022. Ce montant intègre des charges de personnel liées à des acquisitions pour -10,0 millions d’euros, des charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions pour -1,0 million d’euros, des frais liés à des opérations pour -2,1 millions d’euros, et des dotations pour amortissements pour -31,5 millions d’euros.

Il intègre par ailleurs des frais de restructuration à hauteur de -1,3 millions d’euros, ainsi qu’un excédent de juste valeur (badwill) de +15,4 millions d’euros reflétant l’achat à un prix symbolique de Brumbrum.

Résultat net

Le résultat net au titre de 2023 ressort à -32,3 millions d’euros contre -60,2 millions d’euros en 2022, soit une division par près de deux des pertes réalisées par le Groupe. Il intègre notamment un résultat financier de -11,4 millions d’euros, dont un coût de l’endettement financier net de -5,8 millions d’euros, des charges financières sur dettes de location (IFRS16) de -4,1 millions d’euros, et d’autres charges financières nettes pour -1,5 millions d’euros essentiellement liées à la résiliation d’une ligne de crédit locale dans le cadre de l’intégration de Brumbrum.

CASH FLOW ET STRUCTURE FINANCIÈRE

Outre un retour à un EBITDA ajusté positif, l’exercice 2023 a également été caractérisé par un retour à une génération de trésorerie positive avant prise en compte des sorties de trésorerie relatives aux acquisitions de sociétés. Cette performance a été réalisée notamment grâce à la forte attention portée à la gestion des stocks et donc à la bonne maîtrise du besoin en fonds de roulements opérationnel (BFR opérationnel).

Stocks et besoin en fonds de roulement opérationnel

En millions d’euros En données publiées 30/09/2023 30/09/2022 Var. M€ Stocks 220,3 184,8 +35,5 Créances clients 39,0 36,1 +2,8 Autres actifs courants (hors éléments non opérationnels) 30,1 27,6 +2,5 Dettes fournisseurs 78,3 50,2 +28,1 Autres passifs courants (hors éléments non opérationnels) 44,2 46,3 -2,1 Autres éléments 2,6 2,3 +0,3 Besoin en fonds de roulement opérationnel 164,4 149,8 +14,6 Effet non cash des entrées de périmètre (46,5) - - Besoin en fonds de roulement opérationnel effet cash 117,8 149,8 -32,0

Le montant des stocks s’élève à 220,3 millions d’euros au 30 septembre 2023. Leur augmentation de 35,5 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2022 est due à l’intégration des nouvelles filiales au périmètre de consolidation d’Aramis Group, les stocks sur le périmètre 2022 affichant une légère baisse. Le Groupe a effectué un travail très important de rationalisation des stocks d’Onlinecars, la société acquise au début de l’exercice 2023 en Autriche, permettant de diminuer les encours locaux de véhicules de près de 17 millions d’euros. Aramis Group a également veillé, dans l’ensemble de ses autres filiales, à maintenir ses stocks à des niveaux en juste adéquation avec la demande et assurant le niveau de ses marges brutes unitaires (GPU).

L’impact des effets de périmètre sur le BFR opérationnel s’établit à 46,5 millions d’euros. L’effet « cash » de la variation de BFR opérationnel sur la période correspond dès lors à une génération de trésorerie 32,0 millions d’euros. Le niveau du BFR opérationnel au 30 septembre 2023 représente 31 jours de chiffre d’affaires, stable par rapport au 30 septembre 2022 et en nette amélioration par rapport aux 37 jours publiés au 31 mars 2023.

Situation de trésorerie

En millions d’euros En données publiées 30/09/2023 Dette nette à l'ouverture 18,4 EBITDA ajusté +9,6 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel (effet cash) +32,0 Décaissements des dettes de personnel liées à des acquisitions -1,6 Autres flux de trésorerie liés aux opérations -0,2 Sous-total flux de trésorerie liés aux opérations +39,8 Capex -19,7 Acquisitions de filiales (hors frais) -27,2 Autres flux de trésorerie liés aux investissements +2,4 Sous-total flux de trésorerie liés aux investissements -44,5 Intérêts payés -4,4 Loyers (IFRS 16 - intérêts et capital) -17,8 Autres flux de trésorerie lié aux financements

(hors émission et remboursement d'emprunts) +0,0 Sous-total flux de trésorerie liés aux financements -22,3 Autres flux de financements sans effets sur la trésorerie -37,0 Dette nette à la clôture 82,3

La dette nette au 30 septembre 2023 s’élève à 82,3 millions d’euros, en hausse de +63,9 millions d’euros par rapport au 30 septembre 2022, mais en baisse de -27,8 millions d’euros par rapport au 31 mars 2023.

La hausse par rapport au 30 septembre 2022 intègre :

Un effet de périmètre relatif aux acquisitions de sociétés pour 67,9 millions d’euros, sous forme de 30,9 millions d’euros de déboursements pour racheter ces sociétés (dont 2,1 millions d’euros de frais liés à la réalisation de ces opérations) et 37,0 millions d’euros de consolidation des dettes figurant aux bilans de ces sociétés lors de leur acquisition ;

Une génération nette de trésorerie sur l’exercice de 3,9 millions d’euros.

La génération de trésorerie liée aux opérations de la période s’établit à +39,8 millions d’euros. Elle est portée par la contribution de l’EBITDA ajusté positif et la variation du BFR opérationnel tel qu’expliqué précédemment.

La consommation de trésorerie liée aux investissements s’établit à -44,5 millions d’euros. Outre les déboursements relatifs aux acquisitions de filiales, elle intègre -19,7 millions d’euros de capex visant à développer de nouvelles capacités de reconditionnement et l’écosystème digital du Groupe, soit 1% du chiffre d’affaires conformément à ses engagements.

La consommation de trésorerie liée aux financements enfin s’élève à -22,3 millions d’euros, essentiellement composée des loyers d’IFRS16 et des intérêts payés sur la période.

Les équilibres bilanciels du Groupe restent ainsi sous contrôle, Aramis Group disposant au 30 septembre 2023 de 181 millions de capitaux propres. Le Groupe dispose par ailleurs de lignes de crédit non tirées et sans conditions à hauteur de 173 millions d’euros au 30 septembre 2023, dont 57% auprès de son actionnaire de référence, le Groupe Stellantis.

PERSPECTIVES

Malgré un environnement macro-économique qui reste incertain, Aramis Group aborde son exercice 2024 avec confiance, et le début de l’année s’inscrit dans la dynamique positive des derniers mois. Le Groupe entend par ailleurs maintenir, dans l’ensemble de ses filiales, un haut niveau de discipline tant dans la gestion des coûts que des stocks, afin d’assurer une trajectoire de croissance rentable et contrôlée.

Aramis Group table sur les objectifs suivants pour son exercice annuel 2024 :

à périmètre constant, des volumes de véhicules B2C vendus qui dépasseront le jalon des 100 000 unités;

un EBITDA ajusté au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023.

Le Groupe reviendra par ailleurs en 2024 sur la mise à jour de ses perspectives à moyen et long terme, en ligne avec le nouveau paradigme de marché.

***

Etat des procédures des commissaires aux comptes :

Lors de sa réunion du 28 novembre 2023, le Conseil d’administration d’Aramis Group a arrêté les états financiers consolidés pour l’exercice 2023, clos le 30 septembre 2023. Les procédures d’audit sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière annuelle est en cours d’émission.

Prochaine information financière :

Activité du premier trimestre 2024 : 24 janvier 2024 (après bourse)

ANNEXES

État du résultat net

En milliers d'euros Exercice

2022-2023 Exercice

2021-2022 Chiffre d’affaires 1 944 810 1 768 856 Achats consommés (1 636 973) (1 509 366) Autres achats et charges externes (159 579) (158 145) Impôts et taxes (6 045) (5 341) Charges de personnel (127 448) (104 055) Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions (987) (684) Charges de personnel liées à des acquisitions (9 991) (16 167) Dotation aux provisions et dépréciations (5 153) (2 140) Frais liés à des opérations (2 113) (2 070) Autres produits opérationnels 2 657 658 Autres charges opérationnelles (3 923) (1 132) Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation d'immobilisations (4 746) (29 586) Dotation aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (16 848) (11 591) Dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (14 693) (10 592) Excédent de la juste valeur des actifs et passifs acquis sur le prix 15 375 - Résultat opérationnel (20 911) (51 769) Coût de l'endettement financier net (5 769) (3 788) Charges financières sur dettes de location (4 076) (2 141) Autres produits financiers 418 848 Autres charges financières (1 937) (410) Résultat financier (11 364) (5 491) Résultat avant impôt (32 275) (57 260) Impôt sur le résultat (58) (2 966) Résultat net (32 333) (60 226) Attribuable aux propriétaires de la société (32 333) (60 226) Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - -

État de la situation financière

En milliers d'euros 30/09/2023 30/09/2022 Goodwill 64 118 44 264 Autres immobilisations incorporelles 61 017 52 759 Immobilisations corporelles 41 188 26 080 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 98 091 75 842 Autres actifs financiers non courants, y compris dérivés 1 157 1 078 Actifs d'impôt différé 1 904 2 636 Actifs non courants 267 475 202 658 Stocks 220 336 184 825 Actifs cédés avec engagement de rachat 5 010 6 716 Créances clients 38 972 36 128 Créances d'impôt exigible 437 1 190 Autres actifs courants 32 446 29 396 Trésorerie et équivalents de trésorerie 49 040 58 243 Actifs courants 346 241 316 498 Total de l'actif 613 717 519 156 Capital 1 657 1 657 Primes d'émission 271 165 271 162 Réserves de consolidation (59 683) (464) Ecarts de conversion 93 (1 358) Résultat attribuable aux propriétaires de la société (32 333) (60 226) Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société 180 899 210 771 Participations ne donnant pas le contrôle - - Total des capitaux propres 180 899 210 771 Dettes financières non courantes 43 622 13 812 Dettes de location non courantes 86 626 66 620 Provisions non courantes 2 508 1 573 Passifs d'impôt différé 8 383 8 126 Dettes de personnel liées à des acquisitions non courantes 21 560 12 257 Autres passifs non courants 2 754 2 700 Passifs non courants 165 453 105 088 Dettes financières courantes 101 864 76 644 Dettes de location courantes 13 529 10 181 Provisions courantes 5 662 2 771 Dettes fournisseurs 78 291 50 170 Passifs d'impôt exigible 503 283 Dettes de personnel liées à des acquisitions courantes 1 000 1 591 Autres passifs courants 66 517 61 657 Passifs courants 267 365 203 296 Total des capitaux propres et passifs 613 717 519 156

État des flux de trésorerie

En milliers d'euros Exercice

2022-2023 Exercice

2021-2022 Résultat net (32 333) (60 226) Elimination des amortissements et provisions 34 296 22 953 Elimination de l'impôt sur les bénéfices 58 2 966 Elimination du résultat financier 11 364 5 491 Elimination de l'excédent de la juste valeur des actifs et passifs acquis sur le prix (15 015) - Neutralisation des éléments s'analysant comme des flux d'investissement 389 (40) Coût des paiements fondés sur des actions 987 684 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (0) (0) Variation des dettes de personnel liées à des acquisitions 8 400 (21 143) Variation du besoin en fonds de roulement 31 066 (19 875) Impôt payé 580 (233) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités opérationnelles 39 792 (69 421) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (19 705) (25 184) Cession d'immobilisations 2 469 495 Variation des prêts et autres actifs financiers (63) 104 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise (2 457) (902) Intérêts reçus 0 3 Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités d'investissement (19 756) (25 484) Augmentations (réductions) de capital 2 124 Emissions d'emprunts 50 549 133 322 Remboursements d'emprunts (68 972) (84 350) Achat/vente d'actions propres 76 (614) Intérêts payés (8 511) (3 674) Autres frais financiers payés et produits financiers reçus (1 230) (473) Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de financement (28 085) 44 335 Incidence de la variation des taux de change 180 (383) Variation de trésorerie (7 869) (50 953) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 55 354 106 307 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 47 485 55 354

Tableau de passage de la marge brute par véhicule vendu (GPU)

En milliers d'euros En données publiées FY 2023 FY 2022 Var. % Chiffre d'affaires 1 944 810 1 768 856 +9,9% Achats consommés (1 636 973) (1 509 366) +8,5% Marge brute (base données consolidées) 307 837 259 490 +18,6% Frais de transport et coûts de reconditionnement (108 919) (84 426) +29,0% Marge brute 198 918 175 064 +13,6% Nombre de véhicules B2C vendus (en unités) 92 063 81 731 +12,6% Marge brute par véhicule B2C vendu - GPU (en euros) 2 161 2 142 +0,9%

Réconciliation de l’EBITDA ajusté

En milliers d'euros En données publiées FY 2023 FY 2022 Var. % Résultat opérationnel avant amortissement

et dépréciation d'immobilisations (4 746) (29 586) -84,0% Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des actions 987 684 +44,2% Charges de personnel liées à des acquisitions 9 991 16 167 -38,2% Frais liés à des opérations 2 113 2 070 +2,1% Frais de restructuration 1 301 - - EBITDA ajusté 9 646 (10 665) -

Calcul détaillé du besoin en fonds de roulement opérationnel

En milliers d'euros En données publiées 30/09/2023 30/09/2022 Stocks 220 336 184 825 Créances clients 38 972 36 128 Dettes fournisseurs (78 291) (50 170) Autres actifs courants 32 446 29 396 Retraitements relatifs au poste autres actifs courants : - Créances sur personnel et organismes sociaux (300) (174) - Créances fiscales autres que celles liées à la TVA (485) (114) - Autres éléments non liés au BFR opérationnel (1 557) (1 524) Autres passifs courants (66 517) (61 657) Retraitements relatifs au poste autres passifs courants : - Dettes sociales 16 501 13 615 - Dettes fiscales autres que celles liées à la TVA 4 697 1 150 - Dette sur acquisition de titres 100 100 - Eléments du poste "autres dettes" non liés à des primes

à la conversion et bonus écologiques 1 037 487 Produits constatés d'avance - non courant (2 567) (2 271) Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) 164 372 149 791 Chiffre d’affaires des 12 derniers mois (B) 1 944 810 1 768 856 Besoin en fonds de roulement opérationnel en jours de chiffre d'affaires

(A/B multiplié par 365) 31 31

Réconciliation de la dette nette avec l’endettement financier net IFRS

En milliers d'euros En données publiées 30/09/2023 30/09/2022 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (dont RCF) 49 586 18 668 Dettes financières diverses 80 238 55 087 Découverts bancaires 1 555 2 889 Trésorerie et équivalents de trésorerie (49 040) (58 243) Dette financière nette 82 340 18 401 Dettes de location 100 155 76 800 Dettes sur engagement de rachat de minoritaires (put) 14 106 13 812 Endettement financier net IFRS 196 600 109 013





1 Net Promoter Score

2 Marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

3 Guillaume Paoli est Président Directeur général de la Société, et Nicolas Chartier Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

4 Cœur du marché d’Aramis Group

5 Source : S&P Global et Aramis Group

6 Pour rappel, seules les filiales françaises et belges d’Aramis Group vendent des véhicules pré-immatriculées, les acquisitions en Autriche et en Italie n’impactant pas cette performance

7 Marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans, source S&P Global et Aramis Group

