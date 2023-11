28. november 2023

Meddelelse nr. 46

Status for Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A.

Selskabets bestyrelse, valgt ind i forbindelse med at Selskabet blev omdannet til en lægemiddelvirksomhed, og direktion har i længere tid, haft en meget tæt dialog med ledelsen i Portinho S.A. om indfrielse af Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A., der stammer fra tiden før Selskabet blev omdannet til en lægemiddelvirksomhed.

Selskabets bestyrelse og direktion har sideløbende allokeret betydelige ressourcer til at afdække, hvilke dispositioner der fra den tidligere ledelse oprindeligt førte til etableringen af tilgodehavendet samt rationalet for de efterfølgende dispositioner af den tidligere ledelse, der har indvirket på tilgodehavendets vandring.

Dette arbejde pågår forsat med blandt andet bistand fra både dansk og portugisisk juridisk rådgiver.

Omfanget og vurderingen af de foreløbige resultater af undersøgelsesarbejdet har ført til, at det ikke længere er Selskabets vurdering, at tilgodehavendet vil blive tilbagebetalt senest i december 2023 som meldt ud den 25. september 2023.

Parallelt med de igangværende undersøgelser har Selskabet etableret en dialog med en lokal domicileret minoritetskapitalejer af Portinho S.A., der har et indgående kendskab til selskabets aktivitet samt stærk lokal forankring. Dette for at afdække muligheder for hvorledes og på hvilke vilkår Selskabets tilgodehavende kan blive tilbagebetalt.

Kapitalforhold

Selskabet har som tidligere meddelt indgået afviklingsaftaler med sine finansielle kreditorer, der blandt andet tager højde for en udskydelse af betaling af Selskabets tilgodehavende hos Portinho S.A.

Selskabet overholder disse afviklingsaftaler.

Selskabet har som følge af udskydelsen af betalingen fra Portinho S.A. fortsat med at optage lån, der løbende vil understøtte Selskabets arbejdskapital.



Tilvejebringelse af kapital sker successivt og forløber tilfredsstillende.

For yderligere information, kontakt venligst:

Thomas Kaas Selsø, adm. direktør i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 4022 2114

Christian Vinding Thomsen, bestyrelsesformand i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af ​​disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

